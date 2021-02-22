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Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба

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Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес подібний до телефону, в батареї якого залишилося 10 відсотків заряду, але він все одно ще не вичерпаний.

Про це Кулеба заявив в ефірі програми "Анатомія" на "Прямому каналі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10 відсотків заряду батарейки - так само й Мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10 відсотків заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда? Але все одно потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба

Він акцентував, що Мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий - це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", - вважає очільник МЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Батарейки когда разряжаются по им можно ещё постучать молоточком и они ещё могут послужить месяц, а потом эти договорённости утилизируются на специальном оборудовании в Гааге Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2816
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22.02.2021 14:44
+1
Нормальная дипломатическая речь,по развитию зедебильной власти.Недоумок ,где тебя учили и чему?
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22.02.2021 14:41
+1
Только вы не батарейку выжимаете, а пакетик чая завариваете в десятый раз, ожидая, что в каждый следующий раз он будет крепче! Это гавнище пора уже на помойку выбрасывать, а не делать вид, что чай ещё крепенький и вкусный. А вы всё на россиян оглядываетесь, что они вам предъявят, что отказались пить это мочу. И продолжаете пить и поить весь украинский народ.
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22.02.2021 14:52
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цуко, нормальные люди выкидывают...
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22.02.2021 14:40 Відповісти
Семь лет .Тысячи погибших . Может хватит ?
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22.02.2021 14:41 Відповісти
Нормальная дипломатическая речь,по развитию зедебильной власти.Недоумок ,где тебя учили и чему?
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22.02.2021 14:41 Відповісти
Эту батарейку минского процесса которая разрядилась и не поддаётся зарядке нужно выбросить
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22.02.2021 14:44 Відповісти
він так і сказав
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22.02.2021 14:50 Відповісти
Батарейки когда разряжаются по им можно ещё постучать молоточком и они ещё могут послужить месяц, а потом эти договорённости утилизируются на специальном оборудовании в Гааге Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2816
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22.02.2021 14:44 Відповісти
А можно кулебе по голове.нечего сказать, надо выпендриться.
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22.02.2021 23:41 Відповісти
Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5912
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22.02.2021 14:46 Відповісти
Зубами батарейку покусайте.
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22.02.2021 14:47 Відповісти
б6ез зубов остануться как и владельцы лифов
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22.02.2021 14:48 Відповісти
Только вы не батарейку выжимаете, а пакетик чая завариваете в десятый раз, ожидая, что в каждый следующий раз он будет крепче! Это гавнище пора уже на помойку выбрасывать, а не делать вид, что чай ещё крепенький и вкусный. А вы всё на россиян оглядываетесь, что они вам предъявят, что отказались пить это мочу. И продолжаете пить и поить весь украинский народ.
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22.02.2021 14:52 Відповісти
 
 