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"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху

Новини Цензор.НЕТ Політика України Курйози

Народний депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 "за специфічним запахом".

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, за запахом їхнього тіла. Спочатку в себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся же контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на ковід, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник ... Друзі, може в когось теж такі вміння з'явилися?? Бо якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант"", - написав Беленюк.

Зазначимо, що Беленюк є чемпіоном світу і Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор-2016 з греко-римської боротьби.

У вересні 2020 р. нардеп перехворів на COVID-19.

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Специфічний запах пахв: слуга народу Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Ну почему так - если "слуга народа" так обязательно дебил?
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22.02.2021 14:51
+23
Жан Беленюк буде делегований у прикордонні війська аеропорту Бориспіль. Разом з пухнастими шукачами наркотиків він буде виявляти хворих на ковід

"Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха - Цензор.НЕТ 7331
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22.02.2021 14:50
+22
верните его в партер "Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха - Цензор.НЕТ 6339
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22.02.2021 14:51
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О всё!!! Тесты можно не закупать "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 7140
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22.02.2021 15:36 Відповісти
И такие существа там поголовно,и они принимают законы для нас.Абзац.
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22.02.2021 15:37 Відповісти
Интересно, а по носкам сможет??? "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 3945
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22.02.2021 15:37 Відповісти
Ну ты еще тот садюга, однако! "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 8905
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22.02.2021 16:01 Відповісти
Якщо нюхати шкарпетки, то і вакцина не потрібна. Імунітет стає залізним
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23.02.2021 09:03 Відповісти
На митницю його, хай наркоту шукає.
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22.02.2021 15:40 Відповісти
Вы тут можете ржать сколько угодно, но на самом деле любой болеющий человек имеет специфический запах и можно распознать чем именно он болен. Даже смерть (по болезни) имеет запах и он жуткий, отталкивающий, хочется убежать, столкнувшись с таким человеком.
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22.02.2021 15:40 Відповісти
Это что, одно из осложнений коронавируса? Жаль хлопца, я его уважала, как талантливого спортсмена... пока он не вляпался в сообщество "слуг".
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22.02.2021 15:47 Відповісти
степанов ! тебя подсидел беленюк "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 1590
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22.02.2021 15:49 Відповісти
теперь этого негроида можно использовать в аэропортах вместо служебной собаки на предмет выявления больных короной пассажиров.
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22.02.2021 16:00 Відповісти
а если поднатаскать его у хорошего дресировщика, то научится еще и наркоту с взрывчаткой вынюхивать.
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23.02.2021 08:28 Відповісти
Интересно, а говно он нюхать и по его запаху определять не пробовал?
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22.02.2021 16:04 Відповісти
А окрім Беленюка в нас ще є Сандей Аделаджа... "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 5722
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22.02.2021 16:15 Відповісти
Вполне может быть....
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22.02.2021 16:26 Відповісти
Який толк з таких депутатів? До речі,я пам'ятаю,як у світі дуже раділи,що чорношкірий став депутатом.Що він корисного зробив у владі? Нехай би краще спортом займався.
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22.02.2021 16:33 Відповісти
"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 4314 Шо ти користь шукаєш ?

Він он написав про свій "талант". Шоу хоче.
Почекай, розкрутять ще тепер.
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23.02.2021 06:34 Відповісти
Це шось новеньке, нехай запатентує цей метод. "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 2790
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22.02.2021 16:42 Відповісти
Шнобеля ему за открытие.
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22.02.2021 17:03 Відповісти
Краще такому ... премію Дарвіна "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 8903
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23.02.2021 09:06 Відповісти
Эксперд матьево. Как в анекдоте.Женщина опустите ногу или оденьте трусы.
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22.02.2021 17:08 Відповісти
Ну скажіть мені кого представляє цей негр в парламенті? Яка громада вважає його своїм найкращим представником? ... Лише за такого "дєпутата" ЗЕгенерата потрібно ******* чоботами в лайні...
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22.02.2021 17:16 Відповісти
Ну, Ви спитали.
Ага, як перебирати всіх служок, оте опзж і іже-с-німі ...
Там теж - шо громади, шо "найкращі" представники
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23.02.2021 06:36 Відповісти
а он все части тела нюхает?
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22.02.2021 17:34 Відповісти
негр, не останавливайся, у тебя еще много вариантов
"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 3193
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22.02.2021 17:35 Відповісти
****** оооооооо "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 3233 "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 3233 так он скоро возле попки нюхать будет ржу нимагу, такого я ещё не читал "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 2591 вот до чего шапито 95 людей доводит))
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22.02.2021 17:45 Відповісти
Собаки определяют ковид и рак.Не каждому дано.Есть дегустаторы вин,духов.Я Жану верю.Он высказал своё субъективное мнение ,абсолютно аполитичное.
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22.02.2021 18:15 Відповісти
Цікаво, він знає, що негри пахнуть також особливо? "Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 4284
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22.02.2021 20:05 Відповісти
Власне, ще навесні десь було повідомлення про те, що японці виявляють хворих на ковід за допомогою... собак. У цих звіряток нюх набагато кращий, ніж у нас.
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22.02.2021 21:02 Відповісти
Это он еще жопы не нюхал! Там диагноз- 100%!
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22.02.2021 21:17 Відповісти
Слуга народа не должен останавливаться-следующим логическим шагом надо предложить свою слюну в качестве вакцины!
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23.02.2021 08:12 Відповісти
"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 2338
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23.02.2021 08:26 Відповісти
"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху - Цензор.НЕТ 2769
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24.02.2021 07:26 Відповісти
Через 4 місяці.
Польська наукова медична преса пише про посткоронавірусні зміни нюхових рецепторів, які нерідко спостерігаються у людей, що перехворіли на COVID-19. Деякі з них відчувають запахи, яких немає, а деякі - відчувають певні запахи з незвичайною чутливістю - наприклад, запах цигаркового диму чи бензину, або інших речовин з відстані в сотні метрів.
Феномен вивчається.
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18.05.2021 12:23 Відповісти
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