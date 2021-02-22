"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху
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Народний депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 "за специфічним запахом".
Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, за запахом їхнього тіла. Спочатку в себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся же контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на ковід, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник ... Друзі, може в когось теж такі вміння з'явилися?? Бо якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант"", - написав Беленюк.
Зазначимо, що Беленюк є чемпіоном світу і Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор-2016 з греко-римської боротьби.
У вересні 2020 р. нардеп перехворів на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Він он написав про свій "талант". Шоу хоче.
Почекай, розкрутять ще тепер.
Ага, як перебирати всіх служок, оте опзж і іже-с-німі ...
Там теж - шо громади, шо "найкращі" представники
Польська наукова медична преса пише про посткоронавірусні зміни нюхових рецепторів, які нерідко спостерігаються у людей, що перехворіли на COVID-19. Деякі з них відчувають запахи, яких немає, а деякі - відчувають певні запахи з незвичайною чутливістю - наприклад, запах цигаркового диму чи бензину, або інших речовин з відстані в сотні метрів.
Феномен вивчається.