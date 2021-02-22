"Специфічний запах пахв": "слуга народу" Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 за допомогою нюху

Народний депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив, що навчився відрізняти перехворілих на COVID-19 "за специфічним запахом".

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, за запахом їхнього тіла. Спочатку в себе помітив специфічний запах пахв, потім (займаюся же контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати у своїх спаринг-партнерів, які перехворіли на ковід, такий же запах. Мені він чомусь нагадує часник ... Друзі, може в когось теж такі вміння з'явилися?? Бо якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант"", - написав Беленюк.

Зазначимо, що Беленюк є чемпіоном світу і Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор-2016 з греко-римської боротьби.

У вересні 2020 р. нардеп перехворів на COVID-19.

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