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Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Перший кредит за програмою

Міністерство фінансів розраховує на видачу перших кредитів за програмою "Доступна іпотека 7%" на початку березня 2021 року.

Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, перший кредит з уповноваженими банками ми зможемо видати на початку березня", - сказав він

За очікуваннями Мінфіну, потенційно програмою можуть скористатися 5 тис. сімей, а плановий портфель іпотечних кредитів в 2021 році - 5 млрд грн.

"У планах - видати 5 млрд грн кредитів", - сказав міністр фінансів.

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Нагадаємо, програма "Доступна іпотека" передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 млн грн. Максимальний термін - 20 років, мінімальний перший внесок - 15% вартості, максимальний розмір комісії банку - 0,5% річних. При цьому перевищення нормативної площі предмета іпотеки в межах 20% сплачується позичальником за рахунок власних або кредитних коштів без компенсації відсотків.

Програма охоплює первинний і вторинний ринок житла, зокрема індивідуальні будинки. При цьому термін введення в експлуатацію будівлі повинен бути після 2014 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А вот и нежданчик или как говорится. подводный камень.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года. Тоесть недорогой домик в селе или квартиру на вторичке уже не подпадает под льготный кредит. Дайош покупать квартиру только в новострое и в каком именно новострое и через какой именно банк уже расскажут на месте. Тоесть очередная по отмыванию денег из бюджета через аферы с льготами налицо.
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22.02.2021 15:16
+1
Державі в Фейсбуку!

Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин - Цензор.НЕТ 7376
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22.02.2021 15:00
+1
маме Римме
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22.02.2021 15:12
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Якщо Зебанату не западло вибачатися перед кадировим, то чому Уруському соромитися з ним стояти? Хіба ж у нас війна з росією? У нас війна з тією стороною. Ще один чергвовий прояв "патріотизму" Узеленських.
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22.02.2021 14:58 Відповісти
Кому ?
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22.02.2021 14:58 Відповісти
Державі в Фейсбуку!

Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин - Цензор.НЕТ 7376
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22.02.2021 15:00 Відповісти
маме Римме
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22.02.2021 15:12 Відповісти
а когда спортмастер с трубой прикроют: до выдачи первой ипотеки, или когда-нибудь после?
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22.02.2021 14:58 Відповісти
На месте спортмастера уже интерспорт шагает.
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Я даже догадываюсь кому именно такие льготы будут предоставлены и через какого застройщика все ето провернут. При Петьке уже с *теплыми кредитами* нагрели руки все чинуши, только простому народу от етого только хуже стало, так как цена на утеплители, и окна дилеры подняли чуть ли не вдвое. Потому что им нужно откаты давать банкам которые работают с *теплыми кредитами*.
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22.02.2021 15:12 Відповісти
А вот и нежданчик или как говорится. подводный камень.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года. Тоесть недорогой домик в селе или квартиру на вторичке уже не подпадает под льготный кредит. Дайош покупать квартиру только в новострое и в каком именно новострое и через какой именно банк уже расскажут на месте. Тоесть очередная по отмыванию денег из бюджета через аферы с льготами налицо.
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22.02.2021 15:16 Відповісти
7%---ЭТО НЕ ПРОСТО МНОГО, ЭТО ГРАБЁЖЬ НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ.
Это получается, что каждый месяц один из членов семьи должен работать на Шмыгло и отдаватьь ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЗАРПЛАТУ. Охренели твари от безнаказанности и борзоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А 0% для молодых сделать слабо???????????????????? Или у нас рождаемость в два раза выше смертности? "Дебилы ***." Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8670
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22.02.2021 15:17 Відповісти
есть и такая программа, но не для смертных...
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22.02.2021 15:56 Відповісти
ипотека станет доступнее а значит и спрос возростет,а возростет спрос то застройщики заломают цены на 30% выше чем сейчас,так что эта ипотека сомнительная перемога если честно
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22.02.2021 15:22 Відповісти
Дайте Зебилу, ему дом купить нужно
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22.02.2021 15:42 Відповісти
 
 