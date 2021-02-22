Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністерство фінансів розраховує на видачу перших кредитів за програмою "Доступна іпотека 7%" на початку березня 2021 року.
Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Думаю, перший кредит з уповноваженими банками ми зможемо видати на початку березня", - сказав він
За очікуваннями Мінфіну, потенційно програмою можуть скористатися 5 тис. сімей, а плановий портфель іпотечних кредитів в 2021 році - 5 млрд грн.
"У планах - видати 5 млрд грн кредитів", - сказав міністр фінансів.
Нагадаємо, програма "Доступна іпотека" передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 млн грн. Максимальний термін - 20 років, мінімальний перший внесок - 15% вартості, максимальний розмір комісії банку - 0,5% річних. При цьому перевищення нормативної площі предмета іпотеки в межах 20% сплачується позичальником за рахунок власних або кредитних коштів без компенсації відсотків.
Програма охоплює первинний і вторинний ринок житла, зокрема індивідуальні будинки. При цьому термін введення в експлуатацію будівлі повинен бути після 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года. Тоесть недорогой домик в селе или квартиру на вторичке уже не подпадает под льготный кредит. Дайош покупать квартиру только в новострое и в каком именно новострое и через какой именно банк уже расскажут на месте. Тоесть очередная по отмыванию денег из бюджета через аферы с льготами налицо.
Это получается, что каждый месяц один из членов семьи должен работать на Шмыгло и отдаватьь ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЗАРПЛАТУ. Охренели твари от безнаказанности и борзоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А 0% для молодых сделать слабо???????????????????? Или у нас рождаемость в два раза выше смертности? "Дебилы ***."