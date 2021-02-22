Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін

Міністерство фінансів розраховує на видачу перших кредитів за програмою "Доступна іпотека 7%" на початку березня 2021 року.

Про це повідомив глава міністерства Сергій Марченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, перший кредит з уповноваженими банками ми зможемо видати на початку березня", - сказав він

За очікуваннями Мінфіну, потенційно програмою можуть скористатися 5 тис. сімей, а плановий портфель іпотечних кредитів в 2021 році - 5 млрд грн.

"У планах - видати 5 млрд грн кредитів", - сказав міністр фінансів.

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Нагадаємо, програма "Доступна іпотека" передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 млн грн. Максимальний термін - 20 років, мінімальний перший внесок - 15% вартості, максимальний розмір комісії банку - 0,5% річних. При цьому перевищення нормативної площі предмета іпотеки в межах 20% сплачується позичальником за рахунок власних або кредитних коштів без компенсації відсотків.

Програма охоплює первинний і вторинний ринок житла, зокрема індивідуальні будинки. При цьому термін введення в експлуатацію будівлі повинен бути після 2014 року.