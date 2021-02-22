УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12354 відвідувача онлайн
Новини Економіка
6 865 25
валюта (335) Гетманцев (430)

Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом неповернення валютного виторгу в Україну через тіньові схеми міжнародних зернотрейдерів.

Про це написав у Facebook глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він заявив, що через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно. Учасники схеми купують зерно за готівку, експортують його за кордон, не повертають виручку і наживаються на ПДВ.

"Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери", - написав Данило Гетманцев.

За його даними, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Знизити податкові махінації при експорті зернових і олійних покликаний закон №3656, прийнятий Верховною Радою 17 грудня 2020 року.

Нагадаємо, він передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% при експорті агропродукції. Пропорційно зі зниженням ставки ПДВ в експортних операціях знизяться суми відшкодування експортерам з держбюджету і, відповідно, махінації навколо ПДВ. Чим нижче сума ПДВ - тим менше мотивації для тіньових схем навколо його відшкодування.

Закон не завдасть збитків бюджету, оскільки поширюється на сировину, а не на готову продукцію, з якої покупець і виплачує ПДВ. Документ підтримали Міністерство фінансів і найбільші аграрні асоціації.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Йайця мешают. И соучастие.
показати весь коментар
22.02.2021 15:08
+4
У вас уже 2 года ВСЯ полнота власти! И к кому ОНО обращается? Кто вам мешает?
показати весь коментар
22.02.2021 15:04
+3
Все це роблять чиновники.
Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
показати весь коментар
22.02.2021 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все це роблять чиновники.
Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
показати весь коментар
22.02.2021 15:03 Відповісти
бинго ! у нас люди так и поступают,дают взятки госслужащим чтобы обойти закон и заполучить для себя выгоду,так что не надо типа тут оправдывать людей,такие же как и власти,поэтому и живем в нищете
показати весь коментар
22.02.2021 15:18 Відповісти
Тут навіть отримати вигоду згідно закону неможливо без хабаря.
показати весь коментар
22.02.2021 16:03 Відповісти
Не звездите, дают взятки что б получить то что по закону положено. Поэтому и слуги народа в новых дворцах живут, а народ по квартирам чуть ли не столетним.
показати весь коментар
22.02.2021 16:03 Відповісти
а потім розростаються маєтки як грба під Київом!! Гадаєте то заробітчане за кордоном заробили та все понастроіли..ага щас..Життя не вистачить! Це ,,прості" робітники міністерств та відомств...які знають як працює економіка і шо таке грощові потоки,як там красти шоб тоді за це нічого не було
показати весь коментар
22.02.2021 15:25 Відповісти
Леонид Данилыч,вы зачем ОЛИГАРХАТ создали в Украине в 1995 году?
Я думав що це Перестройка Горбачева победила...Гласность,Ускорение Хозрасчет... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9702
показати весь коментар
22.02.2021 15:03 Відповісти
нэдолугый сенатор
грустно
а главсвын пэцьо святой?
показати весь коментар
22.02.2021 16:02 Відповісти
У вас уже 2 года ВСЯ полнота власти! И к кому ОНО обращается? Кто вам мешает?
показати весь коментар
22.02.2021 15:04 Відповісти
Йайця мешают. И соучастие.
показати весь коментар
22.02.2021 15:08 Відповісти
Папєрєднікі путаються під ногами, мішають красти.
показати весь коментар
22.02.2021 15:38 Відповісти
Уж не бородатая ли бабушка фигляра возглавляет эти преступления?
показати весь коментар
22.02.2021 15:07 Відповісти
Во всем виноват Порошенко...
Напал на РАБссию и Чечню с Ю.Осетией и Абхазией,потом напал на Грузию,забрал Приднестровье забрал Крым Дамбац...а теперь хочет обосрать Мавзолей чЛенина...а памятник Феликсу Дзержинскому... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 131
показати весь коментар
22.02.2021 15:08 Відповісти
Петр Порошенко старый коммунист собирает по Миру баблосы,восстановить памятник Сралину чЛенину Марксу и Энгельсу с Гитлером...,ибо немцы братья,Ангела Меркель завидует... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8766
показати весь коментар
22.02.2021 15:13 Відповісти
таких схем куча,если посчитать все деньги которые страна теряет из за этого то в год получится где то еще один бюджет Украины
показати весь коментар
22.02.2021 15:20 Відповісти
Преступная схема это когда нарушается закон. Судя по всему в Украине нет закона запрещающего получать НДС с экспорта зерна. Что-то меня Германцев совсем запутал.
показати весь коментар
22.02.2021 15:21 Відповісти
і мене запутав Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8637: хто йому заважає вертати пдв лише тим, хто ввіз валюту назад в Україну? І продав її Нацбанку (чи який там порядок).
показати весь коментар
22.02.2021 17:01 Відповісти
А ще б також вивели на поверхню і металургійну, та гірничодобувну галузь та змусили також оплачувати усі податки.
показати весь коментар
22.02.2021 15:35 Відповісти
если люди начинают жить лучше - тогда да - но вся Украина стала жить хуже - тогда вы плохо работаете - простой и логичный вывод - все и везде только становиться хуже и это все понимают - зебилы вы
показати весь коментар
22.02.2021 15:36 Відповісти
железа всякого продают 30 млн тонн, налогов ноль.
показати весь коментар
22.02.2021 15:37 Відповісти
Підтримує Гетьманцева. Все правильно каже і потрібно боротися з цим.
показати весь коментар
22.02.2021 15:41 Відповісти
При ЗЕлених Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7846 Зі складів Держрезерву вкрали зерна на 800 мільйонів гривень - це 2700 вагонів Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7846 Про це ще була мова в червні 2020 роки!!! Досі не знайдені миші, які це зерно зжерли ні,навіть,їхнє гімно після такого банкету!!!!
показати весь коментар
22.02.2021 15:55 Відповісти
Та вже не знайдуть, бо кажуть шо миші коли з'їли то потом какалі і дуже дуже дулись, бо какалі і мерседесом, і лексусом а некоторим вапще повезло бо викакалі навіть квартіру і будиночок.
показати весь коментар
22.02.2021 17:18 Відповісти
В этой схеме все «сидят»: высокие сотрудники СБУ, таможни, ДФС, судов и прокуратуры. Иначе как пояснить, что сотни тысяч тонн сх продукции уходят за границу без официального возврата валютной выручки? И это длится уже много-много лет. Власть меняется - схемы остаются.
показати весь коментар
22.02.2021 17:06 Відповісти
Гетманцев целый "глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики" нам жалуется, шо плахие дяди делают невозврат валютной выручки в Украину. Так если есть факты и уверенность что это творится не в рамках закона - подымай вопрос об отзыве лицензии и возбуждай уголовное дело, или ты чисто поплакаться сюда вылез?
....средства, которые теряет бла бла бла бла...

Снизить налоговые махинации предлагаешь снижением ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции? А давай НДС всем уберем все равно вы его разворовываете, через своих, а с прибыли мы все и так налог платим. НДС это ж как двойное налогообложение! Да и определение этого налога очень мутное а начислений вообще нет - установленный процент, ну а че, ну залезли не много покупателю в карман. Ты же знаешь наверное, что в принципе НДС должен рассчитываться из увеличения прибавочной стоимости в каждом случае на каждый товар он свой. А кто её считал эту прибавочную или считает, да еще в каждом конкретном случае - да никто и никогда, поставили 20% и все, платите лохи.
показати весь коментар
22.02.2021 17:10 Відповісти
 
 