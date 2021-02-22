Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом неповернення валютного виторгу в Україну через тіньові схеми міжнародних зернотрейдерів.
Про це написав у Facebook глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він заявив, що через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно. Учасники схеми купують зерно за готівку, експортують його за кордон, не повертають виручку і наживаються на ПДВ.
"Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери", - написав Данило Гетманцев.
За його даними, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Знизити податкові махінації при експорті зернових і олійних покликаний закон №3656, прийнятий Верховною Радою 17 грудня 2020 року.
Нагадаємо, він передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% при експорті агропродукції. Пропорційно зі зниженням ставки ПДВ в експортних операціях знизяться суми відшкодування експортерам з держбюджету і, відповідно, махінації навколо ПДВ. Чим нижче сума ПДВ - тим менше мотивації для тіньових схем навколо його відшкодування.
Закон не завдасть збитків бюджету, оскільки поширюється на сировину, а не на готову продукцію, з якої покупець і виплачує ПДВ. Документ підтримали Міністерство фінансів і найбільші аграрні асоціації.
Будь ласка, зачекайте...
Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
Я думав що це Перестройка Горбачева победила...Гласность,Ускорение Хозрасчет...
грустно
а главсвын пэцьо святой?
Напал на РАБссию и Чечню с Ю.Осетией и Абхазией,потом напал на Грузию,забрал Приднестровье забрал Крым Дамбац...а теперь хочет обосрать Мавзолей чЛенина...а памятник Феликсу Дзержинскому...
....средства, которые теряет бла бла бла бла...
Снизить налоговые махинации предлагаешь снижением ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции? А давай НДС всем уберем все равно вы его разворовываете, через своих, а с прибыли мы все и так налог платим. НДС это ж как двойное налогообложение! Да и определение этого налога очень мутное а начислений вообще нет - установленный процент, ну а че, ну залезли не много покупателю в карман. Ты же знаешь наверное, что в принципе НДС должен рассчитываться из увеличения прибавочной стоимости в каждом случае на каждый товар он свой. А кто её считал эту прибавочную или считает, да еще в каждом конкретном случае - да никто и никогда, поставили 20% и все, платите лохи.