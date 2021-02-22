Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом неповернення валютного виторгу в Україну через тіньові схеми міжнародних зернотрейдерів.

Про це написав у Facebook глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він заявив, що через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно. Учасники схеми купують зерно за готівку, експортують його за кордон, не повертають виручку і наживаються на ПДВ.

"Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери", - написав Данило Гетманцев.

За його даними, за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство. Знизити податкові махінації при експорті зернових і олійних покликаний закон №3656, прийнятий Верховною Радою 17 грудня 2020 року.

Нагадаємо, він передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% при експорті агропродукції. Пропорційно зі зниженням ставки ПДВ в експортних операціях знизяться суми відшкодування експортерам з держбюджету і, відповідно, махінації навколо ПДВ. Чим нижче сума ПДВ - тим менше мотивації для тіньових схем навколо його відшкодування.

Закон не завдасть збитків бюджету, оскільки поширюється на сировину, а не на готову продукцію, з якої покупець і виплачує ПДВ. Документ підтримали Міністерство фінансів і найбільші аграрні асоціації.