УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12354 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я
1 996 31
карантин (16095) смертність (184) Держстат (237) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат

За всі 12 місяців 2020 року від ускладнень, що викликаються COVID-19, в Україні померли 20 709 осіб. У 19 904 з них вірус був ідентифікований, у 805 - ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-грудні минулого року.

Загалом в Україні за вказаний період померли 616 835 осіб. Зокрема:

- від ішемічної хвороби серця - 284 997;

- від злоякісних новоутворень - 77 161;

- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) - 78 140;

- від хвороб органів травлення - 24 215;

- від грипу і пневмонії – 11 358;

- від хвороб нервової системи - 4345;

- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини - 2868;

- від туберкульозу - 2886;

- від хвороб сечостатевої системи - 2661;

- від цукрового діабету - 2116.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2020 рік населення скоротилося на 300 тисяч осіб, - Держстат

Від зовнішніх причин за січень-грудень 2020 року померли 28 062 українців. Зокрема:

- унаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 3569 осіб;

- від випадкового утоплення та занурення у воду - 1468;

- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 1133;

- від випадкового отруєння отруйними речовинами - 1570;

- від випадкового отруєння та дії алкоголю - 2107;

- заподіяли собі летальне умисне самоушкодження - 5635;

- загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 1330.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися 268,9 тис. осіб - на 6,2% менше.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
А то то я дивлюся що всі вимерли.... Окрім дураків, їх як була тьма так і лазить по вулицях тільки тепер вони вже в намордниках, їх зразу відрізнити можна від нормальної людини.
показати весь коментар
22.02.2021 15:54
+4
Глупый заголовок "...из-за COVID-19 умерло..."
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
показати весь коментар
22.02.2021 15:07
+4
В США взагалі зафіксовано менше 200 випадків грипу за цей сезон, а в минулому - 40000.

- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 7452
показати весь коментар
22.02.2021 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глупый заголовок "...из-за COVID-19 умерло..."
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
показати весь коментар
22.02.2021 15:07 Відповісти
а по факту все умирают от остановки сердца, ага
показати весь коментар
22.02.2021 15:11 Відповісти
Ну еще бы... - так МУХЛЕВАТЬ со статистикой...!
показати весь коментар
22.02.2021 15:09 Відповісти
Одне джерело вказує що, померло на 6,1% більше, а згідно цьому то, на 2,9% більше ніж за попередній рік. Цікава вона річ статистика.
показати весь коментар
22.02.2021 15:56 Відповісти
Оптика - не менш цікава наука За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 4756
За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года,Источник: https://censor.net/ru/n3249343
показати весь коментар
22.02.2021 16:07 Відповісти
Що, припікає, антиваксер прокацапський? То можеш погупати по монітору. За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 180
показати весь коментар
22.02.2021 17:19 Відповісти
прокацапський? звичайна риса фактчекерів-журнашльондр: приписувати іншим те, що далеке від реальності, не наводячи жодних притомних аргументів

на твоїх господарів вже полюють, повія продажна
показати весь коментар
22.02.2021 18:46 Відповісти
В конце прошлого года в American Journal of Public Health, который издает Американская ассоциация здравоохранения, были опубликованы результаты исследования, касающегося активности российских троллей и активистов в группах, где обсуждается детская вакцинация. В исследовании, в котором участвовали восемь экспертов, были проанализированы сообщения, которые пользователи оставляли в Твиттере с июля 2014 года по сентябрь 2017 года. Путем анализа были выделены российские тролли, боты и активные пользователи соцсетей, которые оставляли комментарии о вреде вакцинации. Они делали это чаще обычных пользователей Твиттера. В случаях, когда речь шла об анонимных аккаунтах в соцсетях, частота негативных откликов о прививках была выше. Тактика у российских участников дискуссий об иммунизации была разной: тролли инициировали обсуждение, нередко приводили доводы как в пользу, так и против вакцинации, боты просто распространяли неправдивую информацию. Авторы исследования пришли к выводу, что эта деятельность в интернете привела к снижению уровня общественного доверия к прививкам.
показати весь коментар
22.02.2021 23:54 Відповісти
От таких як ти кремлівські пропаган*они і найняли найняли.
показати весь коментар
23.02.2021 11:03 Відповісти
Мене ніхто не наймав на відміну від тебе, підстилка мілованівська. Мене не треба наймати, аби боротися проти "нового світового порядку" для моїх дітей від твоїх господарів. А ті 30 срібників ще тобі поперек горла встануть.
показати весь коментар
23.02.2021 11:06 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





в скрине #слухи
Но сегодня разговаривала с подругой, которая еще в медицине.
Они эту тему уже обсуждали.
В отделении НЕ нашлось ни одного человека, который согласен вакцинироваться этой вакциной.
Даже под угрозой увольнения.
У нас огромный риск, что эту вакцину бросят на ВСУ...

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 9584
показати весь коментар
22.02.2021 15:33 Відповісти
Ну, якщо вірити публікаціям за попередні місяці то, скачок в смертності трапився в останні пару місяців 2020.
показати весь коментар
22.02.2021 15:44 Відповісти
А то то я дивлюся що всі вимерли.... Окрім дураків, їх як була тьма так і лазить по вулицях тільки тепер вони вже в намордниках, їх зразу відрізнити можна від нормальної людини.
показати весь коментар
22.02.2021 15:54 Відповісти
Уже и Госстат подмахивает
показати весь коментар
22.02.2021 16:25 Відповісти
а як Ви думали. Їх і так скороттили подальше нікуди. Люди просто бояться.
показати весь коментар
22.02.2021 16:50 Відповісти
"У 19 904 из них вирус был идентифицирован"

Яким чином? За допомогою гівнотестів?
показати весь коментар
22.02.2021 16:39 Відповісти
В США взагалі зафіксовано менше 200 випадків грипу за цей сезон, а в минулому - 40000.

- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 7452
показати весь коментар
22.02.2021 16:41 Відповісти
припустимо, що статистика смертей вірна. Бо смерть облікується строго (хіба якого бомжа не порахували, якщо тіло пропало). Але розподіл має певну тенденційність. От ковіда вмерло більше 20 тисяч. Але як сказав головний паталлогоанатом країни: вмерти з хворобою і від хвороби як причини смерті, це трохи різні речі. Що виявляються лише при судово-медичній експертизі. Яку відносно ковідних смертей не проводили. А отже: хворі діабетом чи раком все ж могли померти від своїх хвороб у складненим ковідом. І не треба тут безапеляційно заявляти, що якби не ковід, то ті люди б жили до ста років. Не жили б.
В той же час збільшилося число померлих від пневмонії і грипу. Яке в минулі роки все таки було меншим. Чому так? Чи в два минулих роки медицина стала менш ефективна? Чи ліки в менш ефективні? Ця загадка повинна мати своє пояснення в дослідженнях справді вчених. Та навіть вправних і грамотних експертів та слідчих. Бо схоже, що діючою з дозволу сказати владою були створені такі умови, при яких лікування багатьох хворих тупо блокувалося через неможливість швидких тестів на наявність "суперінфекції" під назвою ковід. Але... Ну хто із медиків переймається цими обставинами?
Скільки істерії навколо ковіду, а від ишемической болезни сердца
- от злокачественных новообразований,
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) вмерло у ДВАДЦЯТЬ раз більше людей ніж от ковіду. І там не тільки старі як я чи ще старші. Там багато й молодих. Але суспільство до тих смертей звикло. І їх ніби не помічає. Бо преса продажна не гавкає про те.
показати весь коментар
22.02.2021 16:47 Відповісти
Зазомбовані зараз завиють, що інсульти і онкології не заразні.
показати весь коментар
22.02.2021 17:00 Відповісти
Поки що тільки Ви виєте. Давно зазомбовані?
показати весь коментар
22.02.2021 17:40 Відповісти
та ні, твоє і твоїх "колег"-брехунів зомбування на мене не діє
показати весь коментар
22.02.2021 18:48 Відповісти
Значить, Ви збрехали, коли вище написали "Зазомбовані зараз завиють, що інсульти і онкології не заразні.", бо виття з цього приводу чути тільки від Вас. За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 9548
показати весь коментар
23.02.2021 07:25 Відповісти
ги ги ги, як смішно
даун
показати весь коментар
23.02.2021 10:50 Відповісти
Кручу верчу ******* хочу.
За 10 месяцев смертность была меньше 19 года. Потом им вставили пистон шо типа шо за херня пандемия же ипать колотить. И тут последних два месяца как попёрло аж план перевыполнили 😁
показати весь коментар
22.02.2021 18:41 Відповісти
 
 