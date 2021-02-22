За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат
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За всі 12 місяців 2020 року від ускладнень, що викликаються COVID-19, в Україні померли 20 709 осіб. У 19 904 з них вірус був ідентифікований, у 805 - ні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин у січні-грудні минулого року.
Загалом в Україні за вказаний період померли 616 835 осіб. Зокрема:
- від ішемічної хвороби серця - 284 997;
- від злоякісних новоутворень - 77 161;
- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) - 78 140;
- від хвороб органів травлення - 24 215;
- від грипу і пневмонії – 11 358;
- від хвороб нервової системи - 4345;
- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини - 2868;
- від туберкульозу - 2886;
- від хвороб сечостатевої системи - 2661;
- від цукрового діабету - 2116.
Від зовнішніх причин за січень-грудень 2020 року померли 28 062 українців. Зокрема:
- унаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 3569 осіб;
- від випадкового утоплення та занурення у воду - 1468;
- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 1133;
- від випадкового отруєння отруйними речовинами - 1570;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю - 2107;
- заподіяли собі летальне умисне самоушкодження - 5635;
- загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 1330.
Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися 268,9 тис. осіб - на 6,2% менше.
Будь ласка, зачекайте...
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года,Источник: https://censor.net/ru/n3249343
на твоїх господарів вже полюють, повія продажна
Hellis@13Hellis_13
в скрине #слухи
Но сегодня разговаривала с подругой, которая еще в медицине.
Они эту тему уже обсуждали.
В отделении НЕ нашлось ни одного человека, который согласен вакцинироваться этой вакциной.
Даже под угрозой увольнения.
У нас огромный риск, что эту вакцину бросят на ВСУ...
Яким чином? За допомогою гівнотестів?
- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються
В той же час збільшилося число померлих від пневмонії і грипу. Яке в минулі роки все таки було меншим. Чому так? Чи в два минулих роки медицина стала менш ефективна? Чи ліки в менш ефективні? Ця загадка повинна мати своє пояснення в дослідженнях справді вчених. Та навіть вправних і грамотних експертів та слідчих. Бо схоже, що діючою з дозволу сказати владою були створені такі умови, при яких лікування багатьох хворих тупо блокувалося через неможливість швидких тестів на наявність "суперінфекції" під назвою ковід. Але... Ну хто із медиків переймається цими обставинами?
Скільки істерії навколо ковіду, а від ишемической болезни сердца
- от злокачественных новообразований,
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) вмерло у ДВАДЦЯТЬ раз більше людей ніж от ковіду. І там не тільки старі як я чи ще старші. Там багато й молодих. Але суспільство до тих смертей звикло. І їх ніби не помічає. Бо преса продажна не гавкає про те.
даун
За 10 месяцев смертность была меньше 19 года. Потом им вставили пистон шо типа шо за херня пандемия же ипать колотить. И тут последних два месяца как попёрло аж план перевыполнили 😁