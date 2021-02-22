Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем народження: Це не є звичним
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Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс пояснила, чому офіційний Лондон не надіслав вітання президенту України Володимиру Зеленському з днем народження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс розповіла в інтерв'ю "ЄП".
Сіммонс зазначила, що для Британії не є звичним, коли очільники держав чекають від партнерів привітань із днем народження.
"Ні, це не є звичним у Британії", - сказала дипломатка.
"Насправді такої традиції немає, тому це не є упущенням моїм чи прем’єр-міністра, що ми не надіслали вітання з днем народження", - додала посол, пояснивши, чому вона та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вітали Зеленського.
Щодо себе вона уточнила, що "тут немає нічого персонального – я просто забула це зробити".
"Але я хочу розповісти про інше – коли президент Зеленський захворів на COVID, то прем’єр Джонсон з ним зв’язався. До певної міри – через те, що прем’єр сам переніс COVID та хворів важко, тому має співчуття до кожного, хто також захворів. Та й я також твітила, коли Зеленський захворів", - додала Мелінда Сіммонс.
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Да какже тебя пoнять, хороняка, кoль ты ничегo не гoвoришь?
Языками не владею, Ваше благoрoдие
Посол просто забулась !
А наш хлопчик обідився
ЖЕСТОКА тьолка
(с) Черчиль
царскоекоролевское это дело, поздравлять клоунов с днем рождения.
Легендарне «золото Полуботка», навколо якого за століття виникла маса легенд, нарешті, знайдено.
Про це кореспонденту впливової польської газети Кур'єр пора (Kurier Poranny), близькою до урядових кіл, повідомив на умовах повної анонімності (а то мало як воно може обернутися) джерело в Банку Англії.
За його словами, "… ще в 2014 році. під час проведення будівельних робіт під котлован для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд (West End), було розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуто ще з часів Великої Пожежі (Great Fire of London), разом з знаходять там цінностями, які з тих пір вважалися втраченими. Однак, як виявилося, що зберігалися там 4 бочки з золотими монетами, залишеними гетьманом Павло Полуботок, збереглися, і навіть не обгоріли.
Британский стёб знаменит своей утонченной жесткостью при внешней вежливости и невозмутимости.