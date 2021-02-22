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Велика Британія (3645) день народження (119) Зеленський (17376) привітання (703) Сіммонс Мелінда (113)

Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним

Посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс пояснила, чому офіційний Лондон не надіслав вітання президенту України Володимиру Зеленському з днем ​​народження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс розповіла в інтерв'ю "ЄП".

Сіммонс зазначила, що для Британії не є звичним, коли очільники держав чекають від партнерів привітань із днем народження.

"Ні, це не є звичним у Британії", - сказала дипломатка.

"Насправді такої традиції немає, тому це не є упущенням моїм чи прем’єр-міністра, що ми не надіслали вітання з днем народження", - додала посол, пояснивши, чому вона та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вітали Зеленського.

Щодо себе вона уточнила, що "тут немає нічого персонального – я просто забула це зробити".

"Але я хочу розповісти про інше – коли президент Зеленський захворів на COVID, то прем’єр Джонсон з ним зв’язався. До певної міри – через те, що прем’єр сам переніс COVID та хворів важко, тому має співчуття до кожного, хто також захворів. Та й я також твітила, коли Зеленський захворів", - додала Мелінда Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 4902
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22.02.2021 15:08
+22
десь заплакав самотній віслючок
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22.02.2021 15:02
+20
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7358
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22.02.2021 15:02
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десь заплакав самотній віслючок
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Он же нелох какойто, ему 43 рочки
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7358
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Конечно. Клоун поздравляет и веселит королей, принцев и т.д, Но не наоборот.
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22.02.2021 15:03 Відповісти
Непривычно . Но очень справедливо .
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22.02.2021 15:03 Відповісти
Вы меня не так пoняли!

Да какже тебя пoнять, хороняка, кoль ты ничегo не гoвoришь?

Языками не владею, Ваше благoрoдие Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 1629
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22.02.2021 15:24 Відповісти
Эх,такого парня обидели.)
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22.02.2021 15:04 Відповісти
угу. с таким самомнением и манией вяличия... Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7812 Ослаблять будет утешать его неделю.
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22.02.2021 15:19 Відповісти
и только через месяц вспомнила))) и попыталась отбрехаться? ))) лучше бы молчала )))
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22.02.2021 15:07 Відповісти
а зачем? ) пусть все знают))))
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22.02.2021 15:39 Відповісти
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 4902
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22.02.2021 15:08 Відповісти
Оце так обломали Вовочку Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 1256
Посол просто забулась !
А наш хлопчик обідився Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 9439
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22.02.2021 15:09 Відповісти
взял две гантели и понес - хорошо шо не воду,хотяя...))
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22.02.2021 15:40 Відповісти
просто пожалели свой рояль..........
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22.02.2021 15:09 Відповісти
Это, наверное, только в архаичных пост-феодальных странах такое принято: поздравлять их правителей с днем рождения.
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22.02.2021 15:13 Відповісти
Во как баба Лиза красиво нах послала)
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22.02.2021 15:15 Відповісти
Ти диви - КЛОУНІВ ТЕЖ МОЖНА АБІДЄТЬ ... Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 524
ЖЕСТОКА тьолка Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 6448
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22.02.2021 15:16 Відповісти
Клоуна должны поздравлять только клоуны!
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22.02.2021 15:16 Відповісти
Не королевское это дело - шутов с днем рождения поздравлять
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22.02.2021 15:17 Відповісти
Дело не в шутах, дело в том что там королей уже нет - только фантомные боли утраченого могущества. В даный момент грит сшит бритен не более чем берхливые СЭРЫ-геи в лосинках с паричками.
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22.02.2021 15:21 Відповісти
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 7522Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 3762Как же жестоко тебя СЭРЫ-геи в лосинках с паричками обидели!
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22.02.2021 17:49 Відповісти
Обидели мышку, написяли в норку
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22.02.2021 15:20 Відповісти
Что-то внешность у неё какая-то не английская.
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22.02.2021 15:20 Відповісти
Мужик кучерявый
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22.02.2021 15:31 Відповісти
Дуже кошерно виглядає)
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22.02.2021 15:54 Відповісти
"В Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем себя глупее евреев"
(с) Черчиль
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 7837
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22.02.2021 16:18 Відповісти
Посол поступила правильно .
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22.02.2021 15:22 Відповісти
зєля ,ніпіріжівай ,ані тя с праффесіанальним праздічькам паздґавят- дньом кґетіна! Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 9260
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22.02.2021 15:32 Відповісти
Зеле нужно принять очередной закон, и перечислить кто обязан его проздравлять с днюхой. А то у каждого свои хотелки.🙂
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22.02.2021 15:58 Відповісти
Не царское королевское это дело, поздравлять клоунов с днем рождения.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
зеле главное чтобы муж ермак поздравил
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22.02.2021 16:00 Відповісти
ХВАТИТ ОПРАВДЫВАТЬСЯ !!! ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ГДЕ !!!???

Легендарне «золото Полуботка», навколо якого за століття виникла маса легенд, нарешті, знайдено.
Про це кореспонденту впливової польської газети Кур'єр пора (Kurier Poranny), близькою до урядових кіл, повідомив на умовах повної анонімності (а то мало як воно може обернутися) джерело в Банку Англії.
За його словами, "… ще в 2014 році. під час проведення будівельних робіт під котлован для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд (West End), було розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуто ще з часів Великої Пожежі (Great Fire of London), разом з знаходять там цінностями, які з тих пір вважалися втраченими. Однак, як виявилося, що зберігалися там 4 бочки з золотими монетами, залишеними гетьманом Павло Полуботок, збереглися, і навіть не обгоріли.
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22.02.2021 16:24 Відповісти
А у вас бумажка є що ми його принімали на храненіє? Шо, нема да? Нет ну ми конечно у себя там поищем, посмотрим, если шо да то обязательно...
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22.02.2021 17:47 Відповісти
А ЕСЛИ ЕСТЬ БУМАЖКА !?
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22.02.2021 20:47 Відповісти
Была бы бумажка уже давно бы получили то золотишко, еще при Кравчуке этот вопрос долго муссировали, и вроде кто то там делал запрос вот только куда запрос был не помню.
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22.02.2021 21:50 Відповісти
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 1360
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22.02.2021 17:53 Відповісти
здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".Источник: https://censor.net/ru/n3249344
Британский стёб знаменит своей утонченной жесткостью при внешней вежливости и невозмутимости.
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22.02.2021 20:59 Відповісти
+ 30 зато успела поставить свои турбины в Крым!
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23.02.2021 08:42 Відповісти
 
 