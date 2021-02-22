Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління "Приватбанку" в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", - наголошують у НАБУ. Прізвище чиновника зараз не повідомляється.
Деталі цієї операції будуть представлені пізніше.
За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.
Будь ласка, зачекайте...
а когда джет вдруг пошел на посадку в "Борисполе", у чувака 100% случилась истерика))..
Чи беня бенядіктовна - проти?
Хроника одного президента
22.01.2021
У Коломойского новая идея. Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании. Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
Все ближче до Бэны снаряди падають...
З.Ы. Ловите Дубилетов!!!!!
Ничего личного, но я рад,что им не пользуюсь
Там Дубилетмл Гороховский и Рогальский
Яценко там нет
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!
В 9:00 Венедиктова подписывает подозрение, по одному небольшому эпизоду по делу приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.
В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА (очень клево, как чувак менее чем за полтора часа узнал 1) что ему подписали подозрение, 2) успел организовать чартер 3) УСПЕЛ БЛ*ТЬ ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР, а, Ирина Валентиновна, как так?
Самолет взлетает, АЛЕ. Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Дмитрий Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы (кажись так называется) чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.
Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.
Байден прийде - порядок наведе.
Передаю привет другим экс-топам приватбанка. Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали. Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
Mark Savchuk
пс. такие громкие слова и так важно "вам не спрятаться от правосудия" да ещё "мы не забудем, мы не простим". что сделал автор этого поста лично, что бы они не могли спрятаться? что конкретно? кроме капсов? плюс толпу могут разводить. я помню как при луценко и матиосы целые вертолеты летали с задержанными и что? и ничего. не спешите с выводами. вы думаете глазами поэтому вас легко обмануть.
пс. "чувак"-это козел без яиц. речь подчистить не мешало бы.
Лист від Ріффа
Банжуріще!
Слава Україні!
Друзі. Я от про що.
Є цікаві новини, а точніше - зміни.
Позавчора, після візиту до офісу генпрокурорки і брифінгу від нардепів від ЄС і Голосу під цим же офісом, з мене зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув'язненні.
Чому я про це вирішив написати. Є два моменти.
Перший - позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС.
І другий - що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!
Отже. Я офіційно повідомляю, що:
Я не маю ані ворогів, ані кофліктів у СІЗО.
Я не вживаю ані алкоголь, ані наркотиків (ніяких).
Я слідкую за здоров'ям, веду здоровий спосіб життя, займаюся спортом.
І, звісно, не збираюсь зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі.
Якщо зі мною щось трапиться, то винними вимагаю вважати:
Арсен Аваков
Володимир Зеленський
Антон Геращенко
Артем Шевченко
Голова нацполу, генерал Коваль
Слідчі Василь Бирко, Олексій Катинський, Анджей Подоляк
Прокурори Зузак, Тарасюк, Тішин
Генпрокурорка Венедіктова, екс-генпрокурор Рябошапка, його заступник Чумак
Експерти Ірхін, Іван Бірч, Рувін
Прошу в цьому випадку на адекватну реакцію Своїх побратимів по ССО ЗСУ, всіх патріотів і небайдужих громадян України.
З повагою.
Ваш Riff
Честь маю
19.02.2021
Free Riff
15:03 Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба. ВИДЕО
Несхотіли випускать бо побоялись що його там можуть взяти за хвіст да допитати по привату. Щось я дуже сумніваюся що бенедиктова не дала б йому більше часу щоб утекти, вона ж свій прокурвор на усі 100%. Подивимось що буде далі.
Помнится тов. Луценко вертолётами коррупционеров вязал!