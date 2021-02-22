У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький
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У Раді готують два законопроєкти для обмеження продажу ліків дітям до 14 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Комітет здоров'я нації ініціює два законопроєкти. Перший - заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий - введення жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. Як показав недавній випадок з отруєнням школярок препаратом "Дротаверин" у Боярці, аналогічні випадки в інших містах - загроза дуже серйозна і вимагає негайного реагування держави", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, одним з факторів, який підштовхує дітей до необдуманих і вкрай небезпечним дій, є "деструктивний контент з деяких соцмереж і онлайн-ігор".
"Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід. Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту", - підкреслив Радуцький.
Парламентарій зазначив, що обов'язково має бути заборона продажу ліків дітям.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було скоєно саме неповнолітніми. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду.
Радуцький розповів, що ініціативи Комітету здоров'я нації містять не тільки заборону, а й норми, які будуть спонукати неухильно дотримуватися цієї заборони.
"Першим законопроєктом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби". Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік. Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів", - пояснив нардеп.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.
Будь ласка, зачекайте...
Т.е. имеющаяся у тебя инфа позволяет тебе убеждать меня в её эффективности... но когда речь заходит о тебе любимом, и о доказывании своих слов делом - то есть уколом, то тут начинается "прочту инструкцию, документацию и только потом подумаю и если..."...
Не ожидал от тебя.
Что еще читать?)))
Так что давай. Подтверди свое доверие МОЗу. Делом. Уколом.
И я подтвержу. Недоверие. Не уколом.
Ладно, допустим в приоритет вакцинации ты не входишь. Но вот если бы входил и у тебя был бы выбор... ты прямо бы сказал - да, сделаю. Будь ты уверен в честности тех источников, которыми ты убеждаешь меня. Но ты так не сказал.
Бывает, Антип. В некоторых вещах трудно признаться даже себе. Это нормально.
Инструкции читать. Я уже раз десятый тебе об этом пишу. Память у тебя ни к черту.
"Я не в приоритете очереди вакцинации. Но если была бы возможность - вакцинировался". А не прикрывался бы инструкциями...
Чай не спутник тебе предлагаю, да не синовак. А разработку АстраЗенека, которую ты же и хвалил. Вона, говорил, только на шимп... тьфу. На африканцев не действует, мол а мы ж не африканцы...
В общем... препарат зарегистрирован в Украине. Те же источники, на которые ты ссылаешься - его одобряют. Вариант "возможно"... говорит о некоем неверии...
Вакцина от COVID-19 разработки концерна AstraZeneca и Оксфордского университета достигает наибольшей эффективности (81%), если промежуток между первой и второй прививками составляет не менее 12 недель. При промежутке до 6 недель эффективность снижается до 55%. К такому выводу пришли разработчики препарата после проведения исследования с участием более 17 тысячи добровольцев из Великобритании, ЮАР и Бразилии.
Поэтому мне интересно, через какое время после заболевания надо ей прививаться, чтобы не снизилась ее эффективность.
Так тебе понятно?
ПС. Очень прошу дать ссылку на пост, где я хвалил вакцину Астразенеки. Насколько я помню, я писал, что она лучше Спутника, тк. в Спутнике используют аденовирус человека и если чел зхаражался таким же аденовирусом менее, чем за 6 мес. до прививки, то та вакцина ему как мертвому припарка (очень странно, что в группах испытуемых в россии не включили таких людей). Контакт людей с вирусом шимпанзе возможен только в Африке (В ЮАР шимпанзе, вроде не живут, но насколько там циркулирует такой вирус - хз. Люди котами не болеют, но аллергия на их шерсть у многих есть.)
Впрочем, мы поглядим. По идее, когда ты выяснишь - когда именно её надо делать, то никаких иных ограничений у тебя не будет. И ты ее сделаешь)) Надеюсь, поделишься ощущениями.
Ты, насколько помню, отметал мои сомнения в качестве вакцин априори и говорил, что она лучше Спутника. А раз так... то сомнения они... в общем странны.
З.Ы.: Так и думал, что 61 указано не просто так. Угадал?)
Кроме того, на подходе интересная вакцина Novavax
https://eugenegp.livejournal.com/361572.html
Вполне возможно она будет лучше Ковишилда и, возможно, поступит в Украину и я ею вакцинируюсь. Потому и написал "возможно". И тут ты лезешь со своим Фройдом.
По 2000-му - родилось 4,058814 млн, умерло 2,403351 млн (с процентом вакцинации 95,9) итого изменение процента вакцинации должно быть (4,058814+2,403351*0,959)*100/282,172=2,26% (я уточнил население, раньше брал нынешнее население 328 млн, теперь все данные отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States )
Ну явно же видно, что 3,1% такой процесс не потянет. Да и полное прекращение вакцинации на год - нонсенс.
Вот по 1977 году (3,326632+1,899597*0,727)*100/219,760=2.14%
Где еще 1%? Они что, ластиком им иммунитет стерли?
Я конечно же читал внизу пояснения о том, что именно те циферки значат. И они будут "говорящими" в комплекте со второй таблицей.
Я больше сейчас себе написал, чтоб ссылочку не потерять. Найду вторую - вернемся)
Я там еще кое что нашел, интересное, но это потом.
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine
Вот это вот обсуждали, так? В новостях, от журналистов, раздувавших панику...
Так вот. Сообщи мне почту, я тебе вышлю скан письма МОЗ, в которым черным по белому написано, что НИ ОДНОГО случая полио в Украине в период 2013 - 09.2018 не было выявлено.
№05.2-14/17/1530/ЗПІ-18/31130 от 22.11.2018г.
Там справочно даются уровни вакцинации, тоже. 95% нету.
То есть чуть ни шо - так сразу фотошоп... ложь и провокация)
Знаешь... ты в пух и прах разбивал подобную логику, когда она касалась документам по вакцинам. А заметь... дизайнеры у них куда как попрофессиональнее и фотошоп знают лучше...
Но ты усомнился в подлинности якобы подделанной антиваксами справки из МОЗ.
И не учел простейший момент: возможностей для подделки у бигфармы больше (в силу бОльшего профессионализма дизайнеров отдела маркетинга) и иртерес у них больше (миллиарды долларов). Qui prodest, как говорится.
Тут мы либо верим друг другу либо нет.
Чи підтверджено спалах поліомієліту в Україні?
Так. На основі лабораторних зразків з України спалах підтверджено ВООЗ та Центром з контролю та профілактики захворюваності США - найбільшими світовими організаціями, які ведуть нагляд за поліомієлітом. Два випадки циркулюючого вакцино-спорідненого поліовірусу були підтверджені у зразках калу дітей в Закарпатській області. Ці двоє дітей, один віком чотири роки та інший віком 10 місяців, не пройшли вакцинацію проти поліомієліту і були паралізовані після контакту з вірусом. Цей вірус деякий час циркулював у популяції та згодом мутував (змінився), поставивши під загрозу всіх неімунізованих дітей в Україні.
Можете их засудить со своей справкой.
Интересно, а если запросить официальную статистику оттуда...
30 % дикорастущих трав, зная что, когда и в каких дозах ...
Впрочем, по оружию так же.