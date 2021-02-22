УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12354 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 576 154
діти (4401) ліки (729) підлітки (331) Радуцький Михайло (274)

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, -

У Раді готують два законопроєкти для обмеження продажу ліків дітям до 14 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Комітет здоров'я нації ініціює два законопроєкти. Перший - заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий - введення жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони. Як показав недавній випадок з отруєнням школярок препаратом "Дротаверин" у Боярці, аналогічні випадки в інших містах - загроза дуже серйозна і вимагає негайного реагування держави", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, одним з факторів, який підштовхує дітей до необдуманих і вкрай небезпечним дій, є "деструктивний контент з деяких соцмереж і онлайн-ігор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах

"Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід. Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту", - підкреслив Радуцький.

Парламентарій зазначив, що обов'язково має бути заборона продажу ліків дітям.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було скоєно саме неповнолітніми. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду.

Радуцький розповів, що ініціативи Комітету здоров'я нації містять не тільки заборону, а й норми, які будуть спонукати неухильно дотримуватися цієї заборони.

Також читайте: Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ

"Першим законопроєктом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби". Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік. Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Остановитесь!!!
Теперь будет бабушкам нормальных внуков в аптеку за таблетками не послать,
из за нескольких идиотов???!!!
показати весь коментар
22.02.2021 15:24
+4
Как будто тикток головного мозга после достижения 14ти летнего возраста резко пропадёт. Правильно Трамп гнобил эту недосоцсеть.
показати весь коментар
22.02.2021 15:22
+4
Я вот тоже поражаюсь логике. Отравились дети 14-15 лет а запрет вводится на детей меньше 14 лет. В чем смысл? Где логика?
Мальчик пукнул в классе, его учительница выгнала а сами остались. В чем смысл? Где логика?
показати весь коментар
22.02.2021 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я еще не читал ее инструкции и не изучал документацию на нее. Я ж тебе писал, что я сначала собираю информацию, потом думаю и только потом принимаю решение. Забыл?
показати весь коментар
23.02.2021 12:56 Відповісти
Погоди, то есть ты мне тут рассказываешь о том, насколько на эффективна (ну кроме как для негров из африки, потому как шимпанзе)... а сам сейчас... НЕ ГОТОВ?
Т.е. имеющаяся у тебя инфа позволяет тебе убеждать меня в её эффективности... но когда речь заходит о тебе любимом, и о доказывании своих слов делом - то есть уколом, то тут начинается "прочту инструкцию, документацию и только потом подумаю и если..."...
Не ожидал от тебя.
показати весь коментар
23.02.2021 13:01 Відповісти
Я давно тебе писал, что читаю инструкции. И тебе то же самое советовал (помнишь, когда я ткнул тебя в число испытуемых по вакцине "приорикс", указанное в ее инструкции?). Если мне нравится водить авто, это не значит моего безусловного согласия купить любой автомобиль. Почему ты считаешь, что с вакцинами должно быть по-другому? Я сторонник ососзнанного и взвешенного выбора.
показати весь коментар
23.02.2021 13:46 Відповісти
Антип. Она зарегистрирована в Украине. МОЗ одобрил.
Что еще читать?)))
Так что давай. Подтверди свое доверие МОЗу. Делом. Уколом.
И я подтвержу. Недоверие. Не уколом.

Ладно, допустим в приоритет вакцинации ты не входишь. Но вот если бы входил и у тебя был бы выбор... ты прямо бы сказал - да, сделаю. Будь ты уверен в честности тех источников, которыми ты убеждаешь меня. Но ты так не сказал.
Бывает, Антип. В некоторых вещах трудно признаться даже себе. Это нормально.
показати весь коментар
23.02.2021 14:19 Відповісти
Что еще читать?)))

Инструкции читать. Я уже раз десятый тебе об этом пишу. Память у тебя ни к черту.
показати весь коментар
23.02.2021 15:04 Відповісти
Антип. Если ты бы верил бы тем источникам, которые используешь для моего убеждения ты написал бы:
"Я не в приоритете очереди вакцинации. Но если была бы возможность - вакцинировался". А не прикрывался бы инструкциями...
Чай не спутник тебе предлагаю, да не синовак. А разработку АстраЗенека, которую ты же и хвалил. Вона, говорил, только на шимп... тьфу. На африканцев не действует, мол а мы ж не африканцы...

В общем... препарат зарегистрирован в Украине. Те же источники, на которые ты ссылаешься - его одобряют. Вариант "возможно"... говорит о некоем неверии...
показати весь коментар
23.02.2021 15:32 Відповісти
Энди, не ищи заговоров там, гдеи их нет. Я очень не люблю давать о себе информацию мед. характера, но раз ты такой любопытный - я в декабре переболел ковидом (легкая форма, несморя на приличный возраст). Мне надо выяснить через какое время и какой вакциной лучше привиться. Не секрет, что вакцина астразенеки
Вакцина от COVID-19 разработки концерна AstraZeneca и Оксфордского университета достигает наибольшей эффективности (81%), если промежуток между первой и второй прививками составляет не менее 12 недель. При промежутке до 6 недель эффективность снижается до 55%. К такому выводу пришли разработчики препарата после проведения исследования с участием более 17 тысячи добровольцев из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Поэтому мне интересно, через какое время после заболевания надо ей прививаться, чтобы не снизилась ее эффективность.
Так тебе понятно?
ПС. Очень прошу дать ссылку на пост, где я хвалил вакцину Астразенеки. Насколько я помню, я писал, что она лучше Спутника, тк. в Спутнике используют аденовирус человека и если чел зхаражался таким же аденовирусом менее, чем за 6 мес. до прививки, то та вакцина ему как мертвому припарка (очень странно, что в группах испытуемых в россии не включили таких людей). Контакт людей с вирусом шимпанзе возможен только в Африке (В ЮАР шимпанзе, вроде не живут, но насколько там циркулирует такой вирус - хз. Люди котами не болеют, но аллергия на их шерсть у многих есть.)
показати весь коментар
24.02.2021 12:12 Відповісти
Так отчего ты сразу не сказал - мол готов, только выясню когда именно? Но ты сакзал "возможно" (может и да, а может и нет...). Неет... оговорочка, я считаю - по Фройду).
Впрочем, мы поглядим. По идее, когда ты выяснишь - когда именно её надо делать, то никаких иных ограничений у тебя не будет. И ты ее сделаешь)) Надеюсь, поделишься ощущениями.
Ты, насколько помню, отметал мои сомнения в качестве вакцин априори и говорил, что она лучше Спутника. А раз так... то сомнения они... в общем странны.

З.Ы.: Так и думал, что 61 указано не просто так. Угадал?)
показати весь коментар
24.02.2021 13:03 Відповісти
Потому что могу обнаружить, что вакцинация Ковишилдом в течение, допустим 8 месяцев после болезни снижает єффективность вакцинации. Опять же надо выяснить о ее эффективности для людей стрше 60. У ее прототипа - Астразенеки были сложности, ряд стран не рекомендует ее людям старше 55.
Кроме того, на подходе интересная вакцина Novavax
https://eugenegp.livejournal.com/361572.html

Вполне возможно она будет лучше Ковишилда и, возможно, поступит в Украину и я ею вакцинируюсь. Потому и написал "возможно". И тут ты лезешь со своим Фройдом. У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2195
показати весь коментар
24.02.2021 14:16 Відповісти
Так расскажи сейчас как в 1977 уровень вакцинации в США упал на 3,1%. За счет каких процессов.
По 2000-му - родилось 4,058814 млн, умерло 2,403351 млн (с процентом вакцинации 95,9) итого изменение процента вакцинации должно быть (4,058814+2,403351*0,959)*100/282,172=2,26% (я уточнил население, раньше брал нынешнее население 328 млн, теперь все данные отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States )
Ну явно же видно, что 3,1% такой процесс не потянет. Да и полное прекращение вакцинации на год - нонсенс.
Вот по 1977 году (3,326632+1,899597*0,727)*100/219,760=2.14%
Где еще 1%? Они что, ластиком им иммунитет стерли?
показати весь коментар
22.02.2021 17:12 Відповісти
Антип, им виднее, за счет каких процессов упал уровень вакцинации.
Я конечно же читал внизу пояснения о том, что именно те циферки значат. И они будут "говорящими" в комплекте со второй таблицей.
Я больше сейчас себе написал, чтоб ссылочку не потерять. Найду вторую - вернемся)
Я там еще кое что нашел, интересное, но это потом.
показати весь коментар
22.02.2021 17:21 Відповісти
Им виднее... У них математика другая?
показати весь коментар
22.02.2021 18:23 Відповісти
Вполне возможно. Но для того чтобы подвергать их сомнению - ты должен прежде всего согласиться с тем, что этот орган может в принципе лгать. И сделать соотв. выводы...
показати весь коментар
23.02.2021 09:34 Відповісти
То есть, если ты неправильно интерпретировал данные таблицы, то врет составитель таблицы. Мощная позиция...
показати весь коментар
23.02.2021 09:59 Відповісти
Антип, к вопросу интерпретации мы обязательно вернемся.
показати весь коментар
23.02.2021 10:09 Відповісти
Антип, мы с тобой же вроде говорили о полио, нет?

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine

Вот это вот обсуждали, так? В новостях, от журналистов, раздувавших панику...
Так вот. Сообщи мне почту, я тебе вышлю скан письма МОЗ, в которым черным по белому написано, что НИ ОДНОГО случая полио в Украине в период 2013 - 09.2018 не было выявлено.
показати весь коментар
22.02.2021 16:56 Відповісти
Мне только антиваксерского спама на почте не хватало... Ну ты ж не маленкий, должен уже соображать. Не дам я адрес почты.
показати весь коментар
22.02.2021 17:27 Відповісти
Ну, тогда тебе придется поверить, что такое письмо есть.
№05.2-14/17/1530/ЗПІ-18/31130 от 22.11.2018г.
Там справочно даются уровни вакцинации, тоже. 95% нету.
показати весь коментар
22.02.2021 17:33 Відповісти
Да на АЗС по шесть-семь сканов висит, что машины они заправляют не самопальными бензинами, а нектаром, собранным японскими девственницами в полнолуние с цветов сакуры на склоне Фудзиямы. Я им не очень верю.
показати весь коментар
22.02.2021 17:45 Відповісти
Дело твое. Но МОЗ ты обычно веришь.
показати весь коментар
22.02.2021 17:47 Відповісти
Ты мне предлагаешь получить скан документа и провести его экспертизу на предмет фотошопа? Мне и без этого занятий по жизни хватает.
показати весь коментар
22.02.2021 17:53 Відповісти
Ясно.
То есть чуть ни шо - так сразу фотошоп... ложь и провокация)
Знаешь... ты в пух и прах разбивал подобную логику, когда она касалась документам по вакцинам. А заметь... дизайнеры у них куда как попрофессиональнее и фотошоп знают лучше...
показати весь коментар
22.02.2021 17:59 Відповісти
Я когда-то предлагал прислать тебе отсканенную инстукцию к вакцинам на е-мейл? Где и когда?
показати весь коментар
22.02.2021 18:21 Відповісти
Нет, не предлагал.
Но ты усомнился в подлинности якобы подделанной антиваксами справки из МОЗ.
И не учел простейший момент: возможностей для подделки у бигфармы больше (в силу бОльшего профессионализма дизайнеров отдела маркетинга) и иртерес у них больше (миллиарды долларов). Qui prodest, как говорится.
показати весь коментар
23.02.2021 09:33 Відповісти
Я сомееваюсь в любых отсканенных документах полученных из неофициальных источников. Вот ты по ксерокопии подинность денежной купюры установишь?
показати весь коментар
23.02.2021 10:01 Відповісти
МОЗ уже неофициальный источник? Проверить легко. Дать аналогичный запрос.
показати весь коментар
23.02.2021 10:24 Відповісти
Мне ее МОЗ собиралось прислать?
показати весь коментар
23.02.2021 10:32 Відповісти
Ну так и данные по исследованиям, которые ты приводишь - мне тоже не напрямую от исследователя приходят.
Тут мы либо верим друг другу либо нет.
показати весь коментар
23.02.2021 10:35 Відповісти
Я даю ссылки на официальные источники и не присылаю на мейл непонятно что. Разницу улавливаешь?
показати весь коментар
23.02.2021 10:37 Відповісти
Кого конкретно?)
Интересно, а если запросить официальную статистику оттуда...
показати весь коментар
23.02.2021 10:46 Відповісти
подвергаешь - сомнению
показати весь коментар
22.02.2021 16:47 Відповісти
у 13 летнего нет знаний , что ему надо от срачки! єтому не учат на тип топе...
показати весь коментар
22.02.2021 16:28 Відповісти
ага, зато у книжках з біології стоїть, що можна рак лікувати содою. вже вчилки получили чарівного пенделя і отримали завдання заклеїти цю муть у підручнику. але натомість наліпили не кращу інфу.
показати весь коментар
22.02.2021 16:58 Відповісти
Пусть бабушка сама ползет в аптеку, внучке не продадут?
показати весь коментар
22.02.2021 15:50 Відповісти
Если отравление, то и в 30 лет можно не доползти. А скорая не факт что приедит
показати весь коментар
22.02.2021 15:56 Відповісти
Не только отравление.
показати весь коментар
22.02.2021 16:06 Відповісти
Новая почта заработает.
показати весь коментар
22.02.2021 15:54 Відповісти
Сейчас скорую не просто вызвать. Нужно перечень от которого штыряет и не продавать это детям. И оперативно это обновлять на сайте или в группах.
показати весь коментар
22.02.2021 15:55 Відповісти
Штырить может много от чего. Особенно, если еще практиковать смешивание и нагрев. Краски, пластики, растворители, очистители ...
30 % дикорастущих трав, зная что, когда и в каких дозах ...
показати весь коментар
22.02.2021 16:12 Відповісти
дєвок штиронуло не від медикаменту як такого, а від спожитої кількості.
показати весь коментар
22.02.2021 16:59 Відповісти
Офигенно. Теперь малого в аптеку за парацетамолом не пошлешь... а все из-за одной тупой коровы, которая не прошла естественный отбор.

Впрочем, по оружию так же.
показати весь коментар
22.02.2021 16:01 Відповісти
А рецептурный отпуск лекарств, как во всей Европе, фармакологическая мафия не дает организовать?
показати весь коментар
22.02.2021 16:06 Відповісти
вот и ответ на вопрос!
показати весь коментар
22.02.2021 16:30 Відповісти
Так в Европе фармацевтическая мафия как раз и орудует полным ходом. Чтобы получить рецепт на простейшие таблетки от срачки нужно продать самолет чтобы расплатиться с доктором. Или платить страховой мафии 150-200Евро в месяц. Зачем? За тем чтобы мне разрешили купить таблетки которые я и так знаю что мне нужно?
показати весь коментар
22.02.2021 16:37 Відповісти
Там есть безрецептурная группа. А остальное - к доктору. "Страховая мафия" нужна для того, чтобы оплатить неподъемные деньги для лечения тяжелых заболеваний, а не так как у нас ходить с протянутой рукой, если реальная беда. Вы знаете, что вам нужно только, если речь идет о препаратах массового использования. Во всех остальных случаях вы этого знать не можете, если, конечно, вы не доктор. А если вы доктор, то выписать себе рецепт не составит большого труда.
показати весь коментар
22.02.2021 21:12 Відповісти
а дома ті ліки теж по рецепту?
показати весь коментар
22.02.2021 17:00 Відповісти
Я інколи пью дротаверін (ношпу), при спазмах і болях в окремих органах. Вона діє як розслаблюче для мускулатури чи судин і біль проходить. Але ж гірка до противності (не як горілка ) і як її випить аж сорок таблеток - не уявляю. Мені одної вистачає. І то раз на рік чи двічі.
показати весь коментар
22.02.2021 16:19 Відповісти
ношпа во многих странах запрещена! Стакан чистой горячей воді действует как спазмолитик еще лучше...
показати весь коментар
22.02.2021 16:31 Відповісти
А 8 (вісім) літрів води смертельна доза! Забороняйте воду з під кранів! І по рецепту, суки, по рецепту 1,5 літра на рило в пластиковій тарі, а то перепються лохи! Хто ж тоді буде ішачить на беню з ахмєткою і радуцького з багалюбовими? У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7137
показати весь коментар
22.02.2021 16:54 Відповісти
можливо. але я не зловживаю
показати весь коментар
22.02.2021 16:55 Відповісти
Дурний популізм це ж їх "ЗЕ-всьо!" У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4623
показати весь коментар
22.02.2021 16:50 Відповісти
Дети до 14 лет смогут получить лекарства только в клинике БАРИС!
показати весь коментар
22.02.2021 18:13 Відповісти
вже можна робити законопроект про заборону психологам прочизати мізки іншим учням подібними прикладами і заборонити ЗМІ плоширювати таку інфу. Ось вже результат відсутності такого закону: Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей в Київській області. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз'яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток ".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/18/7283951/
показати весь коментар
22.02.2021 22:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 