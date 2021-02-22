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Лавров (1469) перемовини (2482) Кулеба Дмитро (3151) нормандська четвірка (1523) Єрмак Андрій (1226)

Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Радники лідерів країн

Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня і намагаються знайти рішення, яке дозволить просунути вперед процес врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Анатомія" на "Прямому каналі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, через позицію Сергія Лаврова, по суті, нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ заморожений. Але радники працюють, процес дуже жвавий, повірте мені, - майже щодня відбувається комунікація у спробах знайти щось спільне, якийсь знаменник, який дозволить рухатися вперед. Ми жорстко захищаємо свої "червоні лінії" і не відступаємо від них. Пан Козак (представник РФ у нормандському форматі Дмитро Козак. - Ред.), тим не менш, жорстко проштовхує своє бачення. Тому процес рухається дуже складно", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба

Він нагадав, що ключові позиції української сторони полягають у тому, що перемовини ведуться з Російською Федерацією, а не з так званими "ЛНР" та "ДНР", а також що кордон має перейти під український контроль до виборів. Водночас Росія заявляє, що вона є лише посередником, наполягає на визнанні "ЛНР/ДНР" і на проведенні виборів до передачі Україні контролю над кордоном.

"Тобто, насправді, довкола цих тез точиться дискусія... Андрію Єрмаку (керівнику Офісу Президента. - Ред.), який представляє Україну, важко постійно колами проходити це спілкування, але він дуже чітко і жорстко тримає там позицію. Справді, воно видається так, наче нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Окей, давайте на ваших умовах - і пішли вперед". Ми цього ніколи не зробимо, тому що це принципові моменти, це дуже серйзоні речі, які стосуються безпосередньо Української держави і її національної безпеки", - наголосив очільник МЗС.

Читайте: Батарейка Мінського процесу майже розрядилася, але ще не вичерпана: потрібно вичавлювати максимум, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Одна старая лошадь , а такой переполох на ипподроме ! Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день: но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8881
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22.02.2021 15:30
+2
Говорящая кобыла кремлевского Будулая явно постарела... Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 149так уже было в августе 1991 года...,Застой Брежнева и Пеорестройка Горбачева дохнут на глазах...,и сегодня полный Отстой на РАБссии.. Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 925 ...
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22.02.2021 15:34
+2
Недавно смотрел документальный фильм "Украина не РАБссия"...,поразила прежде всего тупость рюсскава быдла...,Украсть настоящую булаву Богдана Хмельницкого пол беды,Беда в другом,украсть забальзамированное Сердце Гетьмана Украины Кирилла Разумовского и вывезти на РАБссию,это предел скотства...
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22.02.2021 15:44
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Одна старая лошадь , а такой переполох на ипподроме ! Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день: но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8881
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22.02.2021 15:30 Відповісти
Позиция лаврова-в стойле у кучи овса.
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22.02.2021 15:33 Відповісти
Головне не сплутати пропорціі в суміши вівса та коксу ,а то понесе сивого мерина !!!)))
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22.02.2021 15:47 Відповісти
Говорящая кобыла кремлевского Будулая явно постарела... Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 149так уже было в августе 1991 года...,Застой Брежнева и Пеорестройка Горбачева дохнут на глазах...,и сегодня полный Отстой на РАБссии.. Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 925 ...
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22.02.2021 15:34 Відповісти
Мы жестко защищаем свои "красные линии" и не отступаем от них. Господин Козак (представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак - ред.), тем не менее, жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", так он движется или волну гоните что процесс идет?
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22.02.2021 15:36 Відповісти
Росія ,від власної мети ,втюхати Даунбас,з особливим статусом (автономією) ніколи не відмовиться !!!)))
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22.02.2021 15:40 Відповісти
Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6820
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22.02.2021 15:43 Відповісти
У пліснявої влади і в зіц-міністра МЗС- чітко прослідковується екстернальний локус контролю - ми не винні, це так обставини склалися... Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
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22.02.2021 15:43 Відповісти
Недавно смотрел документальный фильм "Украина не РАБссия"...,поразила прежде всего тупость рюсскава быдла...,Украсть настоящую булаву Богдана Хмельницкого пол беды,Беда в другом,украсть забальзамированное Сердце Гетьмана Украины Кирилла Разумовского и вывезти на РАБссию,это предел скотства...
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22.02.2021 15:44 Відповісти
Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9688Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8879
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22.02.2021 15:44 Відповісти
это значит шо клоун врал - говоря шо ПОРОХ НЕ ХОЧЕТ ЗАКОНЧИТ ВОЙНУ - вывод очевиден
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22.02.2021 15:48 Відповісти
В концк фильма звучит фраза : РАБссия вывезла из Украины 27 000 уникальных документов,артефактов,золотых и серебрянных изделий,икон,доспехов Запорожских козаков,збруи,даже воровали подковы лошадиные времен Запорожской Сечи...,что там говорить об унитазах недавно быдлом уворованных совсем недавно...
Шариковы Мазолейные,вы БЫДЛО... Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9330
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22.02.2021 15:54 Відповісти
В Кремле -один хозяин Остальные -шавки у этого подонка.Поэтому единый способ сдвинуть процесс - Щучить 5колонну по взрослому и по всем направлениям.А не делать вид.Интернирование- самый мягкий способ.А потом разбираться ,после победы.Именно так США поступали с японцами у себя во время второй мировой.А тут надо садить с помощью ИИ именно 5ю колонну .Малейшее подобострастие -цугундер до лучших времён.Фильтровать сети,очереди и тд.
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22.02.2021 16:25 Відповісти
К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен.(общение в холодильнике ,который фрицы ,французы и рашисты сконструировали в Минске для Украины ,и назвали его "Донбасс"
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22.02.2021 17:05 Відповісти
Качаем из стороны в сторону - делаем вид что едем. Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8034
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22.02.2021 17:29 Відповісти
То есть Ермак-Козырь теперь не может ежедневно сливать инфу в роSSию. Чудны дела твои, Господи!
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23.02.2021 03:58 Відповісти
 
 