Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба

Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня і намагаються знайти рішення, яке дозволить просунути вперед процес врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Анатомія" на "Прямому каналі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, через позицію Сергія Лаврова, по суті, нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ заморожений. Але радники працюють, процес дуже жвавий, повірте мені, - майже щодня відбувається комунікація у спробах знайти щось спільне, якийсь знаменник, який дозволить рухатися вперед. Ми жорстко захищаємо свої "червоні лінії" і не відступаємо від них. Пан Козак (представник РФ у нормандському форматі Дмитро Козак. - Ред.), тим не менш, жорстко проштовхує своє бачення. Тому процес рухається дуже складно", - сказав Кулеба.

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Він нагадав, що ключові позиції української сторони полягають у тому, що перемовини ведуться з Російською Федерацією, а не з так званими "ЛНР" та "ДНР", а також що кордон має перейти під український контроль до виборів. Водночас Росія заявляє, що вона є лише посередником, наполягає на визнанні "ЛНР/ДНР" і на проведенні виборів до передачі Україні контролю над кордоном.

"Тобто, насправді, довкола цих тез точиться дискусія... Андрію Єрмаку (керівнику Офісу Президента. - Ред.), який представляє Україну, важко постійно колами проходити це спілкування, але він дуже чітко і жорстко тримає там позицію. Справді, воно видається так, наче нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Окей, давайте на ваших умовах - і пішли вперед". Ми цього ніколи не зробимо, тому що це принципові моменти, це дуже серйзоні речі, які стосуються безпосередньо Української держави і її національної безпеки", - наголосив очільник МЗС.

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