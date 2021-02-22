Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити
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Генеральний прокурор вважає, що спроба колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" вилетіти до Відня з України на чартерному літаку пов'язана зі "зливом" інформації про підписання йому підозри.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Підпис під підозрами колишнім топменеджерам "Приватбанку" - мій.
Сьогодні ми демонтували маніпуляції та стереотипи, які давно стали часткою нашої культури - свідки в одному з важливих і чутливих кримінальних проваджень з числа тих, що на слуху і у наших міжнародних партнерів, сьогодні перетворились на підозрюваних.
В мене є власна думка про розслідування справ з орбіти "Приватбанку" і сформувала я її після того, як стала одним з процесуальних керівників. Звичайно, коли стаєш прокурором в конкретній справі, береш, таким чином, на себе відповідальність, - і я взяла. Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам. Я не можу вдаватись в деталі і розповідати про стан справ в цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді.
Я давно маю антитіла до пліток, брудних інсинуацій, брехні в ЗМІ - якщо я прийняла рішення, я його обов’язково реалізую, не дивлячись на будь-який супротив: з владних кабінетів, стін Парламенту, заголовків в пресі і т.д. і т.п.
Нам ще багато чого треба зробити в трикутнику Офіс ГП - НАБУ - САП і я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах. Я можу пообіцяти одне - для мене не існує прізвищ, а для тих самих прізвищ, повірте, це дуже важливий меседж: яким би гучним та уразливим прізвище не було, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо. І, звичайно ж, я вчиню за законом, якщо докази належні і зібрані в необхідному обсязі.
Тримаю руку на пульсі в декількох важливих справах, в яких, на мій погляд, детективи і прокурори мають "піднажати" і ми разом обов‘язково пришвидшимось, та вже найближчим часом дамо новий і не менш важливий результат. Впевнена, що ви оціните.
Висловлюю подяку за якісно проведену роботу колегам з НАБУ і САП.
Закінчуючи свій пост, дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником Голови правління "Приватбанку", в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдячуючи нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі. Фініта", - розповіла Венедіктова.
Раніше НАБУ повідомило, що ексзаступнику голови "Приватбанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку покинути Україну. За даними ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.
Будь ласка, зачекайте...
73/43%зебіли, коли же ви перестанете бути дебілами?
Цей епізод, до речі, аналогічний тому, як по мертвечуку РНБО Порошенко не мало законних підства врубати санкції... Втім, через деякий час "соколовські" адвокати таки змусять Верховний Суд розпочати слухання, і ми дізнаємось, які козиря з'явилися в РНБО та в СБУ проти мертвечука... А от з Яценком - складніше; чи, точніше - довше затягнеться... Все ж таки - справа в НАБУ в процесі слідства...
Уверен, что перед вылетом ещё и подоить экс-менагера гпу успело
Этой недопрокурорше нет доверия.
слить дело в суде, чтоб больше никогда к нему не возвращаться
Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании.
Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
А про перепродажу кацапской электроэнергии на фоне того, что беня меньше чем за год обанкротил укрэнерго...
А про ковидный фонд спущенный зелемойским под скупку бениного битума из кацапстана на вэликому крадивныцтви...
А про монополию бени благодаря зЭ-зыдёнку на рынке дизеля и сжиженного газа (опять же кацапских)...
Не благодарите. Скажите вэлыкэ дякую тем ослам которые голосовали и топили за тряпичную куклу-скомороха бени и кваквакова
Да такие подозрения должны пачками ежедневно исходить из-под руки Венедиктовой!