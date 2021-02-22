Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити

Генеральний прокурор вважає, що спроба колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" вилетіти до Відня з України на чартерному літаку пов'язана зі "зливом" інформації про підписання йому підозри.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Підпис під підозрами колишнім топменеджерам "Приватбанку" - мій.

Сьогодні ми демонтували маніпуляції та стереотипи, які давно стали часткою нашої культури - свідки в одному з важливих і чутливих кримінальних проваджень з числа тих, що на слуху і у наших міжнародних партнерів, сьогодні перетворились на підозрюваних.

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В мене є власна думка про розслідування справ з орбіти "Приватбанку" і сформувала я її після того, як стала одним з процесуальних керівників. Звичайно, коли стаєш прокурором в конкретній справі, береш, таким чином, на себе відповідальність, - і я взяла. Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам. Я не можу вдаватись в деталі і розповідати про стан справ в цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді.

Я давно маю антитіла до пліток, брудних інсинуацій, брехні в ЗМІ - якщо я прийняла рішення, я його обов’язково реалізую, не дивлячись на будь-який супротив: з владних кабінетів, стін Парламенту, заголовків в пресі і т.д. і т.п.

Нам ще багато чого треба зробити в трикутнику Офіс ГП - НАБУ - САП і я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах. Я можу пообіцяти одне - для мене не існує прізвищ, а для тих самих прізвищ, повірте, це дуже важливий меседж: яким би гучним та уразливим прізвище не було, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо. І, звичайно ж, я вчиню за законом, якщо докази належні і зібрані в необхідному обсязі.

Тримаю руку на пульсі в декількох важливих справах, в яких, на мій погляд, детективи і прокурори мають "піднажати" і ми разом обов‘язково пришвидшимось, та вже найближчим часом дамо новий і не менш важливий результат. Впевнена, що ви оціните.

Висловлюю подяку за якісно проведену роботу колегам з НАБУ і САП.

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Закінчуючи свій пост, дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником Голови правління "Приватбанку", в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдячуючи нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі. Фініта", - розповіла Венедіктова.

Раніше НАБУ повідомило, що ексзаступнику голови "Приватбанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку покинути Україну. За даними ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.



