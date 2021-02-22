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Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова про справу

Генеральний прокурор вважає, що спроба колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" вилетіти до Відня з України на чартерному літаку пов'язана зі "зливом" інформації про підписання йому підозри.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Підпис під підозрами колишнім топменеджерам "Приватбанку" - мій.

Сьогодні ми демонтували маніпуляції та стереотипи, які давно стали часткою нашої культури - свідки в одному з важливих і чутливих кримінальних проваджень з числа тих, що на слуху і у наших міжнародних партнерів, сьогодні перетворились на підозрюваних.

Також читайте: Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ. ФОТО

В мене є власна думка про розслідування справ з орбіти "Приватбанку" і сформувала я її після того, як стала одним з процесуальних керівників. Звичайно, коли стаєш прокурором в конкретній справі, береш, таким чином, на себе відповідальність, - і я взяла. Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам. Я не можу вдаватись в деталі і розповідати про стан справ в цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді.

Я давно маю антитіла до пліток, брудних інсинуацій, брехні в ЗМІ - якщо я прийняла рішення, я його обов’язково реалізую, не дивлячись на будь-який супротив: з владних кабінетів, стін Парламенту, заголовків в пресі і т.д. і т.п.

Нам ще багато чого треба зробити в трикутнику Офіс ГП - НАБУ - САП і я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах. Я можу пообіцяти одне - для мене не існує прізвищ, а для тих самих прізвищ, повірте, це дуже важливий меседж: яким би гучним та уразливим прізвище не було, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо. І, звичайно ж, я вчиню за законом, якщо докази належні і зібрані в необхідному обсязі.

Тримаю руку на пульсі в декількох важливих справах, в яких, на мій погляд, детективи і прокурори мають "піднажати" і ми разом обов‘язково пришвидшимось, та вже найближчим часом дамо новий і не менш важливий результат. Впевнена, що ви оціните.

Висловлюю подяку за якісно проведену роботу колегам з НАБУ і САП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом". ВIДЕО

Закінчуючи свій пост, дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу. Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником Голови правління "Приватбанку", в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдячуючи нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі. Фініта", - розповіла Венедіктова.

Раніше НАБУ повідомило, що ексзаступнику голови "Приватбанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку покинути Україну. За даними ЗМІ, йдеться про експершого заступника глави "Приватбанку" Володимира Яценка.

Венедіктова про справу Приватбанку: Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити 01
Венедіктова про справу Приватбанку: Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Вот что Байден животворящий делает. Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 9350
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22.02.2021 15:54
+16
Хронологія подій!!! Цікаво що ще "предстоит сделать???"
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 5414
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22.02.2021 16:13
+10
Сама бенядіктова і повідомила цьому Яценко
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22.02.2021 16:23
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первый зам председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимир Яценко..
Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 5516
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22.02.2021 15:54 Відповісти
Югик Луценко никак резкость навести не мог, чтоб рассмотреть эту фотку
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22.02.2021 15:57 Відповісти
Луценко не підписував йому підозри? А мав би, через голову Холодницького?

73/43%зебіли, коли же ви перестанете бути дебілами?
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22.02.2021 16:21 Відповісти
Не мав,не мав,узбагойсяВенедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 7394 Пришлось бенядиктову ждать
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22.02.2021 16:31 Відповісти
Незнайка делает вид, что не обосрался, когда обосрался... продолжай в том же духе
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22.02.2021 17:04 Відповісти
А смотрю, бенядиктовой пошло на пользу поедание "дела" против Байдена всухомятку. Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 934
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22.02.2021 17:38 Відповісти
ніколи
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22.02.2021 16:44 Відповісти
от і я так вважаю, що порушувати діюче тоді чинне законодавство Луценко не мав права. Був Холодницький, який мав всю повноту влади спостереження за ходом слідства в НАБУ (аж допоки зелена турбомонобільшість не змінила процедуру, щоб Венедіктова контролювала). Видать, за час слідства в Ситника появилися факти, свідчення того, що оцей Яценюк понапілписував... .
Цей епізод, до речі, аналогічний тому, як по мертвечуку РНБО Порошенко не мало законних підства врубати санкції... Втім, через деякий час "соколовські" адвокати таки змусять Верховний Суд розпочати слухання, і ми дізнаємось, які козиря з'явилися в РНБО та в СБУ проти мертвечука... А от з Яценком - складніше; чи, точніше - довше затягнеться... Все ж таки - справа в НАБУ в процесі слідства...
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22.02.2021 17:27 Відповісти
с госдачи дачи съехала?) то то же...
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22.02.2021 15:54 Відповісти
ну прямо таки - черный рыцарь - хотя все знают кто она - ну посмотрим по делам
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22.02.2021 15:54 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает. Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 9350
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22.02.2021 15:54 Відповісти
1000%
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22.02.2021 16:40 Відповісти
Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 91
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22.02.2021 15:55 Відповісти
«Раз, два, три, четыре, пять - я (бенядиктовна) иду искать. Кто (фигурант) не спрятался, я не виноват» это все называется
Уверен, что перед вылетом ещё и подоить экс-менагера гпу успело
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22.02.2021 18:17 Відповісти
Оказывается для того, чтобы генпрокурорша повернулась лицом к выполнению своих обязанностей, надо у её зада повертеть американский прибор !
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22.02.2021 15:56 Відповісти
В случае с ней конкретно, надо ее на этот прибор насадить и вертеть на нем как ротор в электродвигателе
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22.02.2021 18:33 Відповісти
а со "сливом" информации....возможно сама Венедиктова и слила инфу Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 2582 . \
Этой недопрокурорше нет доверия.
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23.02.2021 03:14 Відповісти
мвф вставил запал венедиктовой?
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22.02.2021 15:57 Відповісти
Я прямо весь в изумлении. Не может быть.
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22.02.2021 16:00 Відповісти
ФБР и дядюшка байден. А также вой на болотах подсанкционных дубинского с деркачем как наглядный пример воимело действие
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22.02.2021 18:18 Відповісти
Не понял, что под Беню копают? Срочно нужен кредит МВФ.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
Нет, сбрасывают отработанный биомусор. Рубят концы
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22.02.2021 18:19 Відповісти
Хронологія подій!!! Цікаво що ще "предстоит сделать???"
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 5414
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22.02.2021 16:13 Відповісти
Цікаво що ще "предстоит сделать???" (с)

слить дело в суде, чтоб больше никогда к нему не возвращаться
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22.02.2021 16:51 Відповісти
Я думаю що Ви маєте рацію!
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22.02.2021 17:21 Відповісти
Тут и судьи вовки с печерским кривосудием совсем кстати для бенядиктовной будут
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22.02.2021 18:20 Відповісти
Сама бенядіктова і повідомила цьому Яценко
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22.02.2021 16:23 Відповісти
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 7018

Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 4454
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22.02.2021 16:36 Відповісти
Ещё и бабло лошка развели 100% )))
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22.02.2021 18:21 Відповісти
Как достали эти предатели всех мастей, оттенков и знамён, под которыми они прячутся! Воистину, партиотизм заканчивается там и тогда, когда и где возникают шкурные интересы.
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22.02.2021 16:58 Відповісти
Справжній патріотизм ще не починався.
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22.02.2021 17:51 Відповісти
Я теж про те. Одне балабольство на актуальні теми і тоді, коли вигідно.
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22.02.2021 17:55 Відповісти
Байден тащит!
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22.02.2021 17:05 Відповісти
****** украинскому патриоту Байдену! Слава Украине!
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22.02.2021 17:53 Відповісти
А якщо яценко ЇЇ здасть,що вона його попередила? Дивимся далі,хто буде розслідувати,якщо сбу знов,тоді точно вона попередила! віри Їм немає нікому- банда в законі!!!
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22.02.2021 17:56 Відповісти
Не доживет и до утра, как покойный Макс Курочкин убитый во дворе святошинского суда подельниками бени
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22.02.2021 18:22 Відповісти
У Коломойского новая идея.
Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании.
Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
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22.02.2021 18:15 Відповісти
У него в рукаве - много «таких идей». Многие вот мимо глаз и ушей пропустили начавшийся процесс «развода» государственного нефтегаза с бениной укрнафтой. Где Нафтогаз берет на себя ( то есть на всех граждан Украины) все Бенины долги по мутным многолетним схемам да ещё приплачивает хозяину зэ-гнома за фиктивный выкуп активов укрнефти, которые находятся в оперативном управлении нефтегаза. Как вам схемка? ))

А про перепродажу кацапской электроэнергии на фоне того, что беня меньше чем за год обанкротил укрэнерго...

А про ковидный фонд спущенный зелемойским под скупку бениного битума из кацапстана на вэликому крадивныцтви...

А про монополию бени благодаря зЭ-зыдёнку на рынке дизеля и сжиженного газа (опять же кацапских)...
Не благодарите. Скажите вэлыкэ дякую тем ослам которые голосовали и топили за тряпичную куклу-скомороха бени и кваквакова
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22.02.2021 18:31 Відповісти
Из-за рядовой процедуры подписи под подозрением делают событие вселенского масштаба.
Да такие подозрения должны пачками ежедневно исходить из-под руки Венедиктовой!
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22.02.2021 18:59 Відповісти
Безсоромні! От чого ви мокшанскую дєвушку цькуєте?! Мокша шо, нє чілавєк? Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 6390
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22.02.2021 19:06 Відповісти
Що Джо скаже, те й зробите. Вашому Зелі діватись нікуди. Хіба яйце, затиснуте в лещатах відкусити.
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22.02.2021 22:45 Відповісти
Витік інформації, чи сама зателефонувала? Ось що цікаво.
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22.02.2021 23:16 Відповісти
Видно, США у же й венядіктову прижучили - недаремно вона так змінила свою позицію після недавнього повернення з Брюсселя. Видно, американці й на неї знайшли управу.
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22.02.2021 23:41 Відповісти
В цивилизованных странах о существовании такого постановления знают только два человека. Это составитель и тот, кто подписывает. Значит кто-то из них. Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 2515
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23.02.2021 03:11 Відповісти
 
 