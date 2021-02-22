Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Командувач ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу.
"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником по спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак.
За словами Хомчака, інцидент стався на спостережному посту в районі шахти Бутівка.
Топ коментарі
+21 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар22.02.2021 15:59
+21 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.02.2021 15:59
+19 Чайка Київ
показати весь коментар22.02.2021 16:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!
І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.
І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…
Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Світла пам'ять полеглому за Україну воїну.