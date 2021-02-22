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Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак

Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Командувач ЗСУ Руслан Хомчак під час брифінгу.

"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником по спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак.

За словами Хомчака, інцидент стався на спостережному посту в районі шахти Бутівка.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
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22.02.2021 15:59
+21
**
Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!

І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.

І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.

Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…

Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
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22.02.2021 15:59
+19
Швидкого одужання нашому захиснику.
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22.02.2021 16:10
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Получается из текста два раненых и один убитый.
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22.02.2021 15:57 Відповісти
За одного нашого забирати 10 орків. Взяти за правило цей принцип.
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22.02.2021 15:58 Відповісти
Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
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22.02.2021 15:59 Відповісти
**
Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!

І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.

І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.

Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…

Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
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22.02.2021 15:59 Відповісти
Кроме прочего,это означает,что стреляют почти в упор. Дистанция около или менее 300 метров(рпг) и добивают из стрелкового обычного оружия,а не какие-то снайперы.
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22.02.2021 16:05 Відповісти
Это Бутовка , там действительно дистанция 250-350 метров . Дорога на шахту идет через постоянный прострел , да и сама шахта как на ладони у сепаров . Мерзкое место
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22.02.2021 16:48 Відповісти
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3008
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22.02.2021 16:09 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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22.02.2021 16:10 Відповісти
Царство небесное герою Украины, соболезнование родным и близким.
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 579

Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

Мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9480
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22.02.2021 16:33 Відповісти
Світла пам'ять Герою.
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22.02.2021 16:36 Відповісти
Погано це, погано...
Світла пам'ять полеглому за Україну воїну.
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22.02.2021 16:58 Відповісти
 
 