Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters

Глави МЗС країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі погодили рішення щодо запровадження персональних санкцій проти російських чиновників.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Reuters заявили джерела в дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,

"Глави МЗС домовилися про персональні санкції щодо Росії через Навального. Глави МЗС не обговорювали імен у понеділок", - стверджують співрозмовники агентства.

За словами джерел видання, в ньому можуть опинитися глава Слідчого комітету, глава російської гвардії, генеральний прокурор Росії і глава Федеральної служби виконання покарань.

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Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний таки буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".