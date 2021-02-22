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Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters

Глави МЗС країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі погодили рішення щодо запровадження персональних санкцій проти російських чиновників.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Reuters заявили джерела в дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,

"Глави МЗС домовилися про персональні санкції щодо Росії через Навального. Глави МЗС не обговорювали імен у понеділок", - стверджують співрозмовники агентства.

За словами джерел видання, в ньому можуть опинитися глава Слідчого комітету, глава російської гвардії, генеральний прокурор Росії і глава Федеральної служби виконання покарань.

Також читайте: "Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді. АУДIО

Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний таки буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
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22.02.2021 16:03
+4
Интересно будет посмотреть
И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
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22.02.2021 16:03
+4
Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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22.02.2021 16:11
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Интересно будет посмотреть
И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
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22.02.2021 16:03 Відповісти
22.02.21 16:01...... в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний. Источник: https://censor.net/ru/n3249358
Алексей Достоевский

22.02.2021 16:03 Интересно будет посмотреть И на список харь....
Некогда, некогда, читать - писать первый коммент наше всё.
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22.02.2021 17:15 Відповісти
Специально для детей природы: "могут оказаться"
Если с пониманием прочитанного плохо - обратись к психиатру
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22.02.2021 17:19 Відповісти
Специально для детей природы: "могут оказаться"

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 734323:30-2/Мар/21 Под ограничениями оказались генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников, пишет немецкое издание Bild.
Попавшим под санкции будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы там подлежат заморозке.
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03.03.2021 14:32 Відповісти
ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
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22.02.2021 16:03 Відповісти
Очередное ниочем, да эти лица еще и гордится санкциями будут.
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22.02.2021 16:06 Відповісти
Персональные санкции это типа Ведмедчук и Оксана Марченко не поставляли в Украину бензин,соляру и прочее дерьмо для РАБссияких танков и БТРов на Дамбасе,это было найдено в шахтах на горизонте 1 000 метров Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3330Что за это же время поставили в Украину Вадим Новинский и прочие Азаровы папа и сын,Саша Стоматолог и даже Раиса Богатырева не миллиардерша,есть РАБссиянская тайна Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3330 Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 2697Крысы позорные...
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22.02.2021 16:10 Відповісти
Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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22.02.2021 16:11 Відповісти
секторальные нужны.
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22.02.2021 16:11 Відповісти
Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 1739
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Запретить вьезд в ЕС тем кто и так невыездной это мощный удар.))
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22.02.2021 16:14 Відповісти
Анна Политковская буду живой напечатала книгу о 2 Чеченских войнах...
1 год в Чечне обошелся бюджету РАБссии в 3 миллиарда долларов...Считаем по старым ценам..1 год на Дамбассе 3 ярда,всего 7 лет содержать то быдло,итого 21 ярд...+питание для быдла,типа Губазакаточный Камвой..30 ярдов минимум..
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22.02.2021 16:18 Відповісти
То-есть Лаврухе можно не переживать и посылать всяких Бабарелей куда подальше, ЕС разрешает ..... что-же вы суки так низко цените своих чиновников, представляю, что было-бы случись подобное не в кацапии Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 5614
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22.02.2021 16:38 Відповісти
посмешище и издевательство гейропейских прорашистских шлюх над санкциями ,которые рашисту ,что покойному примочки Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 5640
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22.02.2021 16:46 Відповісти
Каков Навальный-таковы и санкции.
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22.02.2021 16:48 Відповісти
Очередной смех, очередное позорище от еврочиновников, ото пока америкосы не придавят так и будут перед Путиным подливу в трусы пускать и диалог искать
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22.02.2021 17:06 Відповісти
а де в санкциях путен и лавров? Нету? Ах, какие мощные санкции, аж жуть...
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22.02.2021 17:51 Відповісти
 
 