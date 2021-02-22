Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters
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Глави МЗС країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі погодили рішення щодо запровадження персональних санкцій проти російських чиновників.
Таке рішення було ухвалено у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це Reuters заявили джерела в дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,
"Глави МЗС домовилися про персональні санкції щодо Росії через Навального. Глави МЗС не обговорювали імен у понеділок", - стверджують співрозмовники агентства.
За словами джерел видання, в ньому можуть опинитися глава Слідчого комітету, глава російської гвардії, генеральний прокурор Росії і глава Федеральної служби виконання покарань.
Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний таки буде відбувати покарання в колонії загального режиму у справі "Ів Роше".
Будь ласка, зачекайте...
И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
Алексей Достоевский
22.02.2021 16:03 Интересно будет посмотреть И на список харь....
Некогда, некогда, читать - писать первый коммент наше всё.
Если с пониманием прочитанного плохо - обратись к психиатру
23:30-2/Мар/21 Под ограничениями оказались генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников, пишет немецкое издание Bild.
Попавшим под санкции будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы там подлежат заморозке.
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь.
1 год в Чечне обошелся бюджету РАБссии в 3 миллиарда долларов...Считаем по старым ценам..1 год на Дамбассе 3 ярда,всего 7 лет содержать то быдло,итого 21 ярд...+питание для быдла,типа Губазакаточный Камвой..30 ярдов минимум..