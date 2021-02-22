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РНБО (1717) Донбас (21732) Кулеба Дмитро (3151)

Зараз наш сценарій щодо Донбасу можна назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна", - Кулеба

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Зараз наш сценарій щодо Донбасу можна назвати

Учасники закритого засідання Ради національної безпеки і оборони 19 лютого розглядали п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує дотримуватися першого сценарію реінтеграції Донбасу, який полягає в спробі мирно врегулювати ситуацію. Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, його запитали про п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу, які знову розглядалися на останньому засіданні РНБО 19 лютого.

"Зараз наш сценарій можна умовно назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна". І саме за ним рухаємося. На останньому засіданні РНБО ми заслухали певну інформацію, і було ухвалено рішення повернутися, ще переглянути, точніше подивитися на ті п'ять сценаріїв і чітко проаналізувати їх на відповідність тому, що ми маємо де-факто зараз", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба

При цьому глава МЗС додав, що не може повідомити деталі усіх сценаріїв, які розглядаються на засіданнях РНБО, посилаючись на закритість інформації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."
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22.02.2021 16:36
+5
Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8847
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22.02.2021 16:23
+5
Ваш сценарій?!! У вас, придурків криворогульних, був сценарій тільки у 95-ому кварталі! А зараз ви, недолугі, рефлексуєте тільки на дії путінського терористичного угрупування!
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22.02.2021 16:49
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Мир уже наступил?
Ну, хотя бы плохой? Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6231
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22.02.2021 16:19 Відповісти
Спрашивай у *****, чего ты у людей спрашиваешь.
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22.02.2021 16:26 Відповісти
Я и спрашиваю, у тебя. Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6017
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22.02.2021 16:28 Відповісти
а высокая стена - лучше любой фигни..
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22.02.2021 16:20 Відповісти
Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8847
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22.02.2021 16:23 Відповісти
Питай у *****! Якщо воно піде на відкриту війну, трупів буде десятки, а то й сотні чи навіть тисячі щодня! Кожен день навіть такого "перемир'я" як є тепер - це виграний Україною час і програний ******.
Європа готує новий пакет санкцій. Не забаряться вони і від США. І вони діють. Втрати Росії від санкцій давно перевищили 36 000 000 000 000 рублів. А вони могли бути додатково витрачені на війну з Україною. І треба думати про наслідки, про гори вбитих і покалічених, про перетворені на руїни міста, якби це сталося.
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22.02.2021 16:43 Відповісти
"Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений"

І це тільки на сьогодні. Де той мир, курва?! Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8723
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22.02.2021 16:26 Відповісти
Ни чего себе мир. Оккупированно столько территорий и десятки тысяч убитых сотни тысяч беженцев. Чего ещё ожидать от такого мира?
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22.02.2021 16:27 Відповісти
а, так это мир у нас, когда каждый день гибнут воины на передке?
Пусть плохой, но таки мир?
Этим же объясняется и то, что агент ФСБ Козырь все еще возглавляет администрацию Зе?!

Так нужно для мира?!
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22.02.2021 16:33 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."
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22.02.2021 16:36 Відповісти
Не згоден з цим Кулєбою. Гібридна війна краще за війну і за "поганий мир". Тож починайте воювати гібридно, придурки. "Коли б ви вчились так як треба то й мудрість би була своя"... Зараз наш сценарій щодо Донбасу можна назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9129
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22.02.2021 16:38 Відповісти
Та немає в нас миру. Чи не щодня вбивають українських військових.
Досить дурити суспільство.
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Нагорный-Карабах и Азербайджан ,как и Хорватия говорят об обратном
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22.02.2021 16:42 Відповісти
ВВП Азербайджану понад 20 тисяч доларів на душу населення. ВВП України вшестеро менший.
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22.02.2021 16:45 Відповісти
Ваш сценарій?!! У вас, придурків криворогульних, був сценарій тільки у 95-ому кварталі! А зараз ви, недолугі, рефлексуєте тільки на дії путінського терористичного угрупування!
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22.02.2021 16:49 Відповісти
 
 