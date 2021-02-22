Зараз наш сценарій щодо Донбасу можна назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна", - Кулеба
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Учасники закритого засідання Ради національної безпеки і оборони 19 лютого розглядали п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує дотримуватися першого сценарію реінтеграції Донбасу, який полягає в спробі мирно врегулювати ситуацію. Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, його запитали про п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу, які знову розглядалися на останньому засіданні РНБО 19 лютого.
"Зараз наш сценарій можна умовно назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна". І саме за ним рухаємося. На останньому засіданні РНБО ми заслухали певну інформацію, і було ухвалено рішення повернутися, ще переглянути, точніше подивитися на ті п'ять сценаріїв і чітко проаналізувати їх на відповідність тому, що ми маємо де-факто зараз", - сказав Кулеба.
При цьому глава МЗС додав, що не може повідомити деталі усіх сценаріїв, які розглядаються на засіданнях РНБО, посилаючись на закритість інформації.
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Ну, хотя бы плохой?
Європа готує новий пакет санкцій. Не забаряться вони і від США. І вони діють. Втрати Росії від санкцій давно перевищили 36 000 000 000 000 рублів. А вони могли бути додатково витрачені на війну з Україною. І треба думати про наслідки, про гори вбитих і покалічених, про перетворені на руїни міста, якби це сталося.
І це тільки на сьогодні. Де той мир, курва?!
Пусть плохой, но таки мир?
Этим же объясняется и то, что агент ФСБ Козырь все еще возглавляет администрацию Зе?!
Так нужно для мира?!
Досить дурити суспільство.