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Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку

Сьогодні, 22 лютого, Вищий антикорупційний суд вкотре виніс рішення про примусову доставку глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у ВАКС для обрання щодо нього запобіжного заходу. Сам суддя сьогодні знову не з'явився до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС.

"Суддя Вовк знову не з'явився на засідання, призначене на понеділок, в зв'язку з чим ухвалено ще одне рішення про застосування щодо нього приводу. Наступне засідання призначене на 9 березня", - повідомили в ВАКС.

Раніше ВАКС чотири рази виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Також читайте: ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Насмешка над исполнительной властью. Цирк продолжается.
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22.02.2021 16:31
+14
Это какой-то конфуз...
Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
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22.02.2021 16:29
+9
шарий, учись. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 1070
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22.02.2021 16:30
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Это какой-то конфуз...
Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
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22.02.2021 16:29 Відповісти
Если бы Серый Волк не заговорил с незнакомой девочкой в темном лесу, он был бы жив...
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22.02.2021 17:11 Відповісти
судьи вне законов Украины и ложат с прибором на страну и украинцев-вот этот моральный урод яркое тому подтверждение
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22.02.2021 18:47 Відповісти
шарий, учись. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 1070
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Насмешка над исполнительной властью. Цирк продолжается.
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22.02.2021 16:31 Відповісти
ІМІТАЦІЯ НАШОГО ПРАВОСУДЯ.
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22.02.2021 19:16 Відповісти
Та ні, над судовою владою. Чому декілька разів не виконується судове рішення про примусовий привід?
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22.02.2021 20:11 Відповісти
Принудительным исполнением решений в Украине занимаются:Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины (ГИС)

Министерство юстиции это исполнительная власть.
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22.02.2021 20:39 Відповісти
Погоджуюся, але сумніваюся, що виконавча служба виконує замість правоохоронних органів примусовий привід, хіба що з залученням працівників останніх. В наданій інформації не вказано кому суд адресував виконання рішення про примусовий привід, залишається тільки гадати.
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23.02.2021 07:02 Відповісти
Спасибо Великому Вождю и Учителю.
Всех научил.
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22.02.2021 16:31 Відповісти
Плевал он на вас всех с вашим портновским законодательством.
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22.02.2021 16:32 Відповісти
Ковид с таких же цифр начинался....Ск. раз его будут ловить? Делаем ставки?
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22.02.2021 16:34 Відповісти
Він відкрито хер ложить на судових виконавців, а вони втираються і далі... Невже випадково кирпич на голову не може впасти, або нога поламатись шоб на кАляску сів?...
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22.02.2021 16:36 Відповісти
-Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью.
-Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне?
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22.02.2021 18:40 Відповісти
Ну... Классик Булгаков как всегда прав... Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 9664
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22.02.2021 18:54 Відповісти
Надо срочно взять зеленскому этот цирк под свой контроль.
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22.02.2021 16:36 Відповісти
И так еще 357 раз. Дебилы....
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22.02.2021 16:37 Відповісти
Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 6332 Дуже схоже на фотополювання. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 2426
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Був би це якийсь наш герой ,чи хто-небудь з опозиції ,вже давно притягнули би до суду і посадили би за грати.А це просто цирк роблять для стада ,імітують роботу і не більше ,бо ЗЕ його кришує так само ,як і Татарова.
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22.02.2021 16:43 Відповісти
Арсєн Борісича попросіть хай своїх "орлів" виділить на бусі чи двух.
Що за дешевий цирк... одного шакала з прізвищем вовк не можуть доставити до суду???!
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22.02.2021 16:47 Відповісти
Потому что его хотят доставить в суд овцы и козлы. Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 3727
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22.02.2021 17:04 Відповісти
Собирайте РНБО по Вовку!
А то никак......не отловят.
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22.02.2021 16:51 Відповісти
кто помнит, были такие китайские "серьёзные предупреждения", 21-ое, 38-ое и т.д.
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22.02.2021 16:57 Відповісти
а Корбана на БТРах 100 человек приезжали брать! А тут что же, солярка кончилась?
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22.02.2021 17:01 Відповісти
Неуловимый Джо.
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22.02.2021 17:04 Відповісти
ганьба абсолютна
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22.02.2021 17:13 Відповісти
И это законно! Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 324
Это же не проверка налоговой накладной с ОМОНом и маки шоу.
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22.02.2021 17:17 Відповісти
Шоу з шапіто триває. Блазня сьогодні в тренді 😁
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22.02.2021 17:24 Відповісти
ВАКС,у вас на пол-шестого? Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 9498
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22.02.2021 17:24 Відповісти
Шапито веселит публику.
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22.02.2021 17:27 Відповісти
Очевидно, сами исполнители принудительной доставки тоже не являются на работу?
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22.02.2021 17:44 Відповісти
а щось думає про це мадам - генпрокурор ? їй плюють в обличча , а вона нічого не робить ....- укаїнська "железная леди " т.е. жестянка !!!
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22.02.2021 17:52 Відповісти
Позорище!!!
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22.02.2021 18:02 Відповісти
смехопанорама..... уже тошнит читать про этого судьишку человечишка ВОВКА, В ПЯТЫЙ РАЗ НИКАК НЕМОГУТ ЭТУ ГНИДУ ПРИТАЩИТЬ В СУД.... ДЫВНО.... та за уши тяните его уже.... кто он такой ...простой человек...назначенец...судья, таких судей как грязи по стране... он же не президент, ни царь. ни инопланетянин .НИ БОГ! пришли...один за одно ухо..другой за другое и потянули...((
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22.02.2021 18:31 Відповісти
не читають коментарії. посадити мента з наручниками і їжею на "вовчону"робочому місці, нехай посидить там 3 дні. не зявився -звільнити з "вовчим білетом" без права влаштування на роботу. хіба двірником
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22.02.2021 18:36 Відповісти
Вижу рожу Вовка на фото и только одна эмоция - придушить гадину, линчо придушить. Почему то к нему ненависти больше чем к Коломойскому, который на самом деле и заказывает музыку. Вовк это тупо паразит, глист, гнида, которая ни хрена не создала за свою жизнь, кроме проблем гражданам Украины. Краматорское отродье. - Павел Волк, должен сдохнуть в тюрьме.
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22.02.2021 18:45 Відповісти
Видно игра у них такая.
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22.02.2021 18:46 Відповісти
День сурка,т.е вовка
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22.02.2021 19:03 Відповісти
Прикалываетесь?
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22.02.2021 21:42 Відповісти
 
 