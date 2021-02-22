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Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 22 лютого, Вищий антикорупційний суд вкотре виніс рішення про примусову доставку глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у ВАКС для обрання щодо нього запобіжного заходу. Сам суддя сьогодні знову не з'явився до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС.
"Суддя Вовк знову не з'явився на засідання, призначене на понеділок, в зв'язку з чим ухвалено ще одне рішення про застосування щодо нього приводу. Наступне засідання призначене на 9 березня", - повідомили в ВАКС.
Раніше ВАКС чотири рази виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.
Топ коментарі
+21 Дик Шелдон
показати весь коментар22.02.2021 16:31
+14 Андрей Волшник 7692c3a9
показати весь коментар22.02.2021 16:29
+9 Ёши Ёкомуро
показати весь коментар22.02.2021 16:30
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Будь ласка, зачекайте...
Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
Министерство юстиции это исполнительная власть.
Всех научил.
-Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне?
Що за дешевий цирк... одного шакала з прізвищем вовк не можуть доставити до суду???!
А то никак......не отловят.
Это же не проверка налоговой накладной с ОМОНом и маки шоу.