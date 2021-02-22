Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку

Сьогодні, 22 лютого, Вищий антикорупційний суд вкотре виніс рішення про примусову доставку глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у ВАКС для обрання щодо нього запобіжного заходу. Сам суддя сьогодні знову не з'явився до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС.

"Суддя Вовк знову не з'явився на засідання, призначене на понеділок, в зв'язку з чим ухвалено ще одне рішення про застосування щодо нього приводу. Наступне засідання призначене на 9 березня", - повідомили в ВАКС.

Раніше ВАКС чотири рази виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

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