Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв
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Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення здатності своєчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.
"У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки. Насамперед, підрозділи мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку, як з повітря, так і з морського узбережжя", - сказав Наєв.
Зокрема, він поінформував, що в ході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості. В цей час резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів на суходіл підрозділів ймовірного противника та, в подальшому, його знищення.
"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на визначених рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань з позбавлення можливості висадки морського десанту", - наголосив Наєв.
Як повідомлялося, в середині березня на полігоні "Опук" в окупованому Криму пройдуть командно-штабні навчання ЗС РФ з гвардійським десантно-штурмових Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи.
Будь ласка, зачекайте...
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Маю надію навчання не разом з кацапами будуть проведені.
Знайомий розказував:
- "Весна 2014 го, самий початок АТО, нащі хлопці тільки окопались у Луганській
області і на новенькому КРАЗі поїхали у гості до кацапської десантури випити
"за мір", побухали, побратались; на зворотньому шляху КРАЗ наїхав на
протитанкову міну, вантажівку вщент розбило, ніхто не поранений, тільки контузія
у бійців. Командування каже, ви гарні хлопці, але за знищений КРАЗ повинні
відшкодувати державі, бо це по суті самоволка, а "бійці" дуже здивувались і
обурились, ніхто звісно нічого не виплачував, отакий радянський випадок.
Це було у далекому 2014 му, на початку АТО". Дехто з тих бійців до наших днів
не дожив завдякт їх "братушкам".