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Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв

Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення здатності своєчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки. Насамперед, підрозділи мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку, як з повітря, так і з морського узбережжя", - сказав Наєв.

Зокрема, він поінформував, що в ході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості. В цей час резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів на суходіл підрозділів ймовірного противника та, в подальшому, його знищення.

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"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на визначених рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань з позбавлення можливості висадки морського десанту", - наголосив Наєв.

Як повідомлялося, в середині березня на полігоні "Опук" в окупованому Криму пройдуть командно-штабні навчання ЗС РФ з гвардійським десантно-штурмових Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Боеготовность №1 наших войск на юго-востоке должна охладить желание рашистских оккупантов сунуть свою харю на украинскую землю.
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22.02.2021 16:32
+13
Рота Псковсих десантников легла только за день,16 августа 2014 года.Кладбище в дяревне Выбуты.Псковская областьУкраина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7195
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22.02.2021 16:40
+9
Генералы Наев и Забродский прибыли в зону ООС.Шутки закончились Мавзолейные...
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22.02.2021 16:35
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В Харькове почтили память жертв теракта возле Дворца спорта совершенными террористами террорристичесской банды так называемой лднр.... .....

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. Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 344
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22.02.2021 16:30 Відповісти
6 лет террористы от московского улуса непокарани.Как только их земля носит?
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Рота Псковсих десантников легла только за день,16 августа 2014 года.Кладбище в дяревне Выбуты.Псковская областьУкраина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7195
показати весь коментар
22.02.2021 16:40 Відповісти
фото только зимой удалось сделать так как фысыбы все кладбища контролило ..есть видео как фысыбы дежурит на таких кладбищах ..мегасупердержава куле
Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв - Цензор.НЕТ 2803
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22.02.2021 21:24 Відповісти
Боеготовность №1 наших войск на юго-востоке должна охладить желание рашистских оккупантов сунуть свою харю на украинскую землю.
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22.02.2021 16:32 Відповісти
Генералы Наев и Забродский прибыли в зону ООС.Шутки закончились Мавзолейные...
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Тут надо ещё и союзников привлекать,их разведку,авиацию,Флот.На Флоте у США ставятся на вооружение боевые лазеры.
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22.02.2021 16:38 Відповісти
И с братаном,кавалером ордена ***** за отжатие Крыма, можно где-то пересечься
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22.02.2021 16:39 Відповісти
натовцев надо приглашать на такие учения...
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22.02.2021 16:40 Відповісти
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7979 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 1138Рюссишэ Крыс хоронят с беретом...Псков 2014 год.ОСТАЛЬНОЕ сгорело заживо
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 6165 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 8492Псков 2014 год.рюссишэ швайны дохлые
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22.02.2021 16:43 Відповісти
В Криму буде 7 гв.дшдг ,колишня Каунаська дивізія!!)))
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22.02.2021 16:52 Відповісти
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 2498 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 5612земля стекловатой рюсским Крысам..Псков 2014 год
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22.02.2021 16:44 Відповісти
Чи задаються питанням ці руські криси, що поховали свого родича, за що загинув в Україні їх дурнуватий родич, якщо Україна не нападала на росію?
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22.02.2021 17:07 Відповісти
Мені, як диванному експерту, здається, що іноді треба проводити тренування ЗСУ на перехід якогось віроломно встановленого рашкою і ніким не признаного кордону між материковою Україною і Кримом.
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22.02.2021 16:59 Відповісти
і мені (такому є єксперту, можливо в званні поменше))) здається що таке навчання треба проводити одночасно і на морі ...щоби у рашки очі розбігалися - кудыбечь ? ))))
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22.02.2021 17:49 Відповісти
В Криму провести надо.
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22.02.2021 17:06 Відповісти
Не учения десантников, а учения по уничтожению вражеского десанта. И в результате этих учений надо объявить что вражеский десант был полностью уничтожен! Вместе со всей моССковитской швалью во всех эшалонах наступления.
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22.02.2021 17:10 Відповісти
Да вот, понимаешь, есть такая наука, психология называется. Так вот, она предназначена, с одной стороны, для тугодумов, с другой - для умеющих анализировать. Объясняю для тугих: если такие учения будут иметь крайне негативный результат для противника, то тот трижды подумает - каким боком ему эта "Дамба" (а все знают о чем идет речь) вылезет.
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22.02.2021 18:23 Відповісти
Тобі голову відбити потрібно!
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22.02.2021 19:55 Відповісти
Фу блин, показалось совместно ))
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22.02.2021 18:11 Відповісти
Утилизируем в лучшем виде кацапскую мразь!
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22.02.2021 19:53 Відповісти
навчання поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення здатності своєчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку це зупинить горячі москальськи голови.
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22.02.2021 20:12 Відповісти
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Источник: https://censor.net/ru/n3249370

Маю надію навчання не разом з кацапами будуть проведені.
Знайомий розказував:
- "Весна 2014 го, самий початок АТО, нащі хлопці тільки окопались у Луганській
області і на новенькому КРАЗі поїхали у гості до кацапської десантури випити
"за мір", побухали, побратались; на зворотньому шляху КРАЗ наїхав на

протитанкову міну, вантажівку вщент розбило, ніхто не поранений, тільки контузія
у бійців. Командування каже, ви гарні хлопці, але за знищений КРАЗ повинні
відшкодувати державі, бо це по суті самоволка, а "бійці" дуже здивувались і
обурились, ніхто звісно нічого не виплачував, отакий радянський випадок.
Це було у далекому 2014 му, на початку АТО". Дехто з тих бійців до наших днів
не дожив завдякт їх "братушкам".
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22.02.2021 20:29 Відповісти
 
 