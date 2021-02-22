Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв

Українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення здатності своєчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Командуванні об'єднаних сил ЗС України для угрупування військ, підрозділи якого утримують позиції на південному напрямку, щомісячно, й у березні зокрема, заплановано комплекс заходів бойової підготовки. Насамперед, підрозділи мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку, як з повітря, так і з морського узбережжя", - сказав Наєв.

Зокрема, він поінформував, що в ході проведення навчань та тренувань підрозділи протиповітряної оборони здійснять підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах та ділянках місцевості. В цей час резерви угрупування військ відпрацюють як марші до визначених районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадки з кораблів на суходіл підрозділів ймовірного противника та, в подальшому, його знищення.

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"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з покращення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на визначених рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань з позбавлення можливості висадки морського десанту", - наголосив Наєв.

Як повідомлялося, в середині березня на полігоні "Опук" в окупованому Криму пройдуть командно-штабні навчання ЗС РФ з гвардійським десантно-штурмових Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи.