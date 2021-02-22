Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 22 лютого близько 14.00 в районі Авдіївки в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець.

Ще один воїн зазнав поранення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

Про стан пораненого не повідомляється. Зазначається, що українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який загинув за Україну", - додали в українській делегації.

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