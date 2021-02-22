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Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ

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Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 22 лютого близько 14.00 в районі Авдіївки в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець.

Ще один воїн зазнав поранення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

Про стан пораненого не повідомляється. Зазначається, що українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який загинув за Україну", - додали в українській делегації.

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Автор: Анастасія Потіха
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Жалобу ещё напишите. Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9076
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22.02.2021 16:37 Відповісти
И?
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22.02.2021 16:38 Відповісти
Украине в таких случаях надо руководствоваться таким принципом: за глаз- два глаза, за зуб- всю челюсть!
Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6408
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22.02.2021 16:38 Відповісти
Нотами их нотами...
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22.02.2021 16:40 Відповісти
Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2659
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22.02.2021 17:00 Відповісти
Опять СММ-сопли
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22.02.2021 17:12 Відповісти
Яку ноту????? До,не, чи мі?😠 Відповідь повинна бути адекватною за 1 нашого 10 кацапособак.
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22.02.2021 17:17 Відповісти
Крачук и агентура Кремля

Кравчук, засунь себе в задницу, свои ноты, предатель.
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23.02.2021 03:54 Відповісти
 
 