Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Сьогодні, 22 лютого близько 14.00 в районі Авдіївки в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один військовослужбовець.
Ще один воїн зазнав поранення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.
Про стан пораненого не повідомляється. Зазначається, що українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який загинув за Україну", - додали в українській делегації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кравчук, засунь себе в задницу, свои ноты, предатель.