Загиблим унаслідок конфлікту з водієм на пішохідному переході виявився співробітник Київської митниці Корнієнко. ФОТО

Пішоходом, загиблим 19 лютого в результаті нападу з боку водія на пішохідному переході в Києві, виявився співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Корнієнко Владислав Леонідович .... Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом. А Владиславу Леонідовичу Царство Небесне ... ", - написав Макаренко.

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Як повідомлялося, в Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. Пізніше стало відомо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водія, якого підозрюють у побитті пішохода до смерті.