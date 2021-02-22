Загиблим унаслідок конфлікту з водієм на пішохідному переході виявився співробітник Київської митниці Корнієнко. ФОТО
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Пішоходом, загиблим 19 лютого в результаті нападу з боку водія на пішохідному переході в Києві, виявився співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Корнієнко Владислав Леонідович .... Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом. А Владиславу Леонідовичу Царство Небесне ... ", - написав Макаренко.
Як повідомлялося, в Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. Пізніше стало відомо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водія, якого підозрюють у побитті пішохода до смерті.
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І ще- може, там і бити ніхто не хотів, померлий сам два рази на кулак налетів?
В бутылке могла быть и кола, и вода.
Він правил не порушував.
Ха-ха-ха - азерский бот изображает украинца.
Нет мозгов - не мучай гугл-транслейтор, урюк.
Оба его быдляческих действия - и наезд на пешеходов и драка - говорят о том, что это закомплексованное чмо привыкло решать вопросы кулаками, и имеет очень низкую самооценку с огромной потребностью постоянно самоутверждаться и поднимать эту гребаную самооценку за счет слабых.
Вот теперь на зоне теперь будет с паханами драться. Хочу на это посмотреть
Подонок, не о чем тут спорить.
Звереныш проведет на зоне лет 5. Жаль что если он уже получил гражданство - его не депортируют..
Ты похоже под наркотиками это сейчас написал. Шикарный аргумент. Я тебя цитировать буду. Ты пропагандируешь легализацию оружия и наркотиков одновременно?
А вот у пана хоплофоба - брак аргументов ... приходится отделываться цеплянием к отдельным словам .
Для вас дятлов пистолетных все кто против немедленной раздачи всему населению оружия - хоплофобы.
Соболезнования родным.
масло масляне.
За всё это им прилетит обратно.