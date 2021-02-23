УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4998 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
13 843 35
Дніпро місто (2151) затримання (4142) Приватбанк (691) Венедіктова (756) Яценко Володимир (23)

Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обґрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в

Колишнього першого заступника голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" затримали правоохоронці в аеропорту "Бориспіль" у порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ексвисокопосадовець намагався покинути межі України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям правоохоронців, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де особу було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Колишній посадовець обґрунтовано підозрюється у розтраті коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - підкреслюється в повідомленні.

Також уточнюється, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування – детективами Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також: Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити

Прізвище затриманого ексчиновника не повідомляється. За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника голови ПриватБанку Володимира Яценка.

Як повідомлялося раніше з посиланням на пресслужбу НАБУ, ексзаступнику голови ПриватБанку вручали підозру в аеропорту "Бориспіль". Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що підписала підозру стосовно колишнього топменеджера банку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
показати весь коментар
22.02.2021 17:25
+9
Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
показати весь коментар
22.02.2021 17:15
+9
этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
показати весь коментар
22.02.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
показати весь коментар
22.02.2021 17:15 Відповісти
Каломойский-Боголюбов - братья во Христе а Яценко(тоже конечно редиска) можно пожертвовать.
показати весь коментар
22.02.2021 17:59 Відповісти
Вряд ли это жертва.
Портновский "самый гуманный в мире суд" отпустит под залог, дорогие адвокаты помогут снять браслет.
показати весь коментар
22.02.2021 18:06 Відповісти
этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
показати весь коментар
22.02.2021 17:16 Відповісти
Така непересічна новина про Приват Банк часів Бені- і повна тиша в коментарях.
Оніміли від щастя чи від несподіванки?
показати весь коментар
22.02.2021 17:17 Відповісти
Чекають методички. Причому що порохоботи, що юлеботи, що зеботи.
показати весь коментар
22.02.2021 17:47 Відповісти
Це да- власної точки зору вони не мають.
показати весь коментар
22.02.2021 17:49 Відповісти
Яка новина ? Суд відбувся, рішення винесено ??
Тут на Цензорі це вже 4-а закладка по темі. Альо ...
показати весь коментар
22.02.2021 19:21 Відповісти
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9765
показати весь коментар
22.02.2021 17:22 Відповісти
Шо там пейсатий Беняфіціар , очкує вже ?
показати весь коментар
22.02.2021 17:24 Відповісти
Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
показати весь коментар
22.02.2021 17:25 Відповісти
монобанк напрягся ?
показати весь коментар
22.02.2021 17:28 Відповісти
Хммм, а как там Беня? А как там Дубилеты? Как Зеля, через которого выводились бабки? Когда в планах их задержать?
показати весь коментар
22.02.2021 17:34 Відповісти
Ловят мелких исполнителей через 5 лет после того как все было украдено и вывезено.
показати весь коментар
22.02.2021 17:37 Відповісти
Це друга людина в керівництві банку- який в біса дрібний виконавець?
Аби ляпнути...
показати весь коментар
22.02.2021 17:48 Відповісти
Це ніхєра не мєлкій ісполнітєль. Це ниточка що може привести до Бєні
показати весь коментар
22.02.2021 17:49 Відповісти
І цю ниточку вони вирішили притримати в Україні, щоб загниваючий захід її не розкрутив на свідчення.
показати весь коментар
23.02.2021 09:21 Відповісти
Ждем компромата от Коломойского против ЗЕ...
показати весь коментар
22.02.2021 17:38 Відповісти
покатался чувак на самолете.... кадры пересечения "австрийской" границы покажут?
показати весь коментар
22.02.2021 17:40 Відповісти
😆😂😎
показати весь коментар
22.02.2021 17:50 Відповісти
Прямой эфир (по классике):
Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обгрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2545
показати весь коментар
22.02.2021 23:30 Відповісти
Невже нарешті взялись за Бєню. Аж невіриться!!!
показати весь коментар
22.02.2021 17:44 Відповісти
результат работы Байдена, всего ДВА месяца
показати весь коментар
22.02.2021 22:06 Відповісти
що таке несподівано здохло у прокуратурі ?
показати весь коментар
22.02.2021 17:53 Відповісти







tZE inform

Между подписью документа о предъявлении обвинения ближайшему соратнику Коломойского Владимиру Яценко и его попыткой вылететь с Украины прошло не более получаса. Информацию слили мгновенно.
показати весь коментар
22.02.2021 18:27 Відповісти
Так було вже ! Скільки можна одну новину подавати ?
Ну не дали вилетіти у "теплі місця" - добре .
Народу більше цікаво - чи повернете гроші і наскільки сяде навіть не він - а організатор Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обгрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9325
Чекаємо ...
показати весь коментар
22.02.2021 19:38 Відповісти
Одне питання - а чому не Бєня? Навіщу такі чудні ігри?! Якщо вже бити - так прямо по Бєні, поки ще не зрозумів що відбувається! А Яценко із його 0,4% - так собі - проти Бєні ні про що!
показати весь коментар
22.02.2021 19:52 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
показати весь коментар
22.02.2021 20:51 Відповісти
Молодцы Порошенко и Гонтарева . что вовремя национализировал приват. Да ,зелебобики ?
показати весь коментар
22.02.2021 22:19 Відповісти
Сипатому недоноску штаты защимили колокольчики. Чмырю не играется на рояле.
показати весь коментар
22.02.2021 22:20 Відповісти
Что же он так, хотел улететь необилеченным?
показати весь коментар
23.02.2021 07:35 Відповісти
Бабушка Бєня перетелефонує у офіс презЕдента і все буде пучком.
показати весь коментар
23.02.2021 09:19 Відповісти
 
 