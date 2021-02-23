Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обґрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора

Колишнього першого заступника голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" затримали правоохоронці в аеропорту "Бориспіль" у порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ексвисокопосадовець намагався покинути межі України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям правоохоронців, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де особу було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Колишній посадовець обґрунтовано підозрюється у розтраті коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - підкреслюється в повідомленні.



Також уточнюється, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування – детективами Національного антикорупційного бюро України.

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Прізвище затриманого ексчиновника не повідомляється. За даними джерел низки ЗМІ, йдеться про експершого заступника голови ПриватБанку Володимира Яценка.

Як повідомлялося раніше з посиланням на пресслужбу НАБУ, ексзаступнику голови ПриватБанку вручали підозру в аеропорту "Бориспіль". Пізніше генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що підписала підозру стосовно колишнього топменеджера банку.