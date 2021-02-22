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Нацрада_ТРМ (361) телебачення (730) Окружний адмінсуд Києва (377)

Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Телеканал

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов ТОВ "НАШ 365" до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ"). На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято в порушення норм законодавства України, без належних правових підстав і допустимих доказів.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з "ексрегіоналкою" Бондаренко
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Топ коментарі
+6
Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.

А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин.
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22.02.2021 17:44
+6
Канал "НАШ" названий по аналогії з путінським "Двіженіє "Наши".
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22.02.2021 18:05
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Холопы бунтовать решили?
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22.02.2021 17:38 Відповісти
Как Зеленский скажет, так и будет.
Проверки они испугались...
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22.02.2021 17:40 Відповісти
Канал "НАШ" названий по аналогії з путінським "Двіженіє "Наши".
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22.02.2021 18:05 Відповісти
И с конфискацией !
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22.02.2021 18:11 Відповісти
да здравствует самый справедливый печерский суд
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22.02.2021 17:42 Відповісти
Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.

А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин.
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22.02.2021 17:44 Відповісти


Veara@K_vedma 4 ч

мене тішить лише одне: все, що не розпочинає Медведчук - все найобується на відмінно... він лузер по життю
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22.02.2021 18:22 Відповісти
Ещё и борзеют Почему это помойка не закрыта?как те три говноканала этот канал не лучше
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22.02.2021 17:45 Відповісти
каждому сотруднику этого кАнала по звёздочке на лобик на память от дедушки Байдена)) сейчас не иски подавать надо а тикать)) куда глаза глядят хоть в Вену хоть в *********)) каждая минута дорога))
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22.02.2021 17:48 Відповісти
Зараз окружний Вовк все повирішує.
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22.02.2021 18:14 Відповісти
Лучше отменить ВАШ.
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22.02.2021 18:33 Відповісти
Еще лучше бы гниденыша грохнуть. А так эту рыгопомойку надо закрыть вместе с гавноканалами мертветчука. Это такой же рупор ********.
пусть валит в ******** мураев, вместе со свитой
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22.02.2021 18:40 Відповісти
Закрити чергову помийку! Вся ригогидота,кацапня і сепарня зараз пасеться там.
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22.02.2021 18:52 Відповісти
Вовчий суд вірно служить олігархам,корупціонерам і п'ятій колоні.
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22.02.2021 18:59 Відповісти
Да закройте этот канал, дело осталось за малым, три есть, ещё один остался.
Конечно есть ещё региональные ватные каналы, на это тоже надо обратить внимание.
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22.02.2021 19:24 Відповісти
На место канала "НАШ" запустить трансляцию BBC c украинским переводом.
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22.02.2021 19:28 Відповісти
Как эта информационная помойка коллаборантов НАШ может работать во время оккупации 9% наших территорий?
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22.02.2021 19:47 Відповісти
Блин ! Це країна чи цирк на усю Україну ?
Уявіть собі варіанти:
Їду в машині , зупиняє ДАІ (зараз ППУшнік) - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 7547
На границі- відкрийте багажник - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 7547
В аеропорті - відкрийте сумку - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 7547
До підприємця приходить ДФСшнік - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 7547
І т.д. Для кожного рядового українця - наслідки таких дій - відомі Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 1876
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22.02.2021 20:15 Відповісти
ГЕТЬ рупори кремля!! На цих каналах
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
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22.02.2021 20:47 Відповісти
Хай напишуть у "Спортлото"!
Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку - Цензор.НЕТ 9144
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22.02.2021 20:58 Відповісти
Ждём пока начнут требовать стуча стальным казанком по решётке...
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23.02.2021 03:24 Відповісти
 
 