Телеканал "НАШ" подав позов проти Нацради з ТРМ: вимагають скасувати позапланову перевірку
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов ТОВ "НАШ 365" до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка ТОВ "Наш 365" (логотип "НАШ"). На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято в порушення норм законодавства України, без належних правових підстав і допустимих доказів.
Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, раніше Нацрада з ТРМ за зверненням СБУ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через інтерв'ю з "ексрегіоналкою" Бондаренко
Будь ласка, зачекайте...
Проверки они испугались...
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.
А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин.
Veara@K_vedma 4 ч
мене тішить лише одне: все, що не розпочинає Медведчук - все найобується на відмінно... він лузер по життю
пусть валит в ******** мураев, вместе со свитой
Конечно есть ещё региональные ватные каналы, на это тоже надо обратить внимание.
Уявіть собі варіанти:
Їду в машині , зупиняє ДАІ (зараз ППУшнік) - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
На границі- відкрийте багажник - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
В аеропорті - відкрийте сумку - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
До підприємця приходить ДФСшнік - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
І т.д. Для кожного рядового українця - наслідки таких дій - відомі
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????