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Новини За кордоном
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Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права

Глава німецької дипломатії Гайко Маас висловився за введення нових санкцій проти Росії після двох обвинувальних вироків російських судів щодо лідера опозиції Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Уже після отруєння Навального ми дали ясно зрозуміти, що не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права, і ввели санкції", - сказав німецький міністр на зустрічі з колегами в Брюсселі.

Маас заявив, що виступає за розробку обмежень проти окремих осіб, зокрема заборони на їх в'їзд до Євросоюзу і блокування їх активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters

"Одночасно з цим ми маємо шукати шляхи, щоб залишитися в діалозі з Росією", - підкреслив німецький міністр, додавши, що РФ необхідна Євросоюзу для спільного врегулювання багатьох міжнародних конфліктів.
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Топ коментарі
+9
И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
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22.02.2021 17:42
+6
Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
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22.02.2021 17:40
+5
Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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22.02.2021 17:40
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А мириться с сп2 то никаких проблем...
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22.02.2021 17:37 Відповісти
Х.йло думает так же !
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22.02.2021 18:04 Відповісти
Маас заявил, что выступает за выработку ограничений против отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

У Абдуллы очень много людей... (с) Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5880
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22.02.2021 17:37 Відповісти
от проститутки: санкции но в диалогом режиме. не хотят ссориться польностью.
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22.02.2021 17:39 Відповісти
Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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22.02.2021 17:40 Відповісти
Поэтому тихонечко сядем на ёжика и будем с ********* диалог искать
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22.02.2021 17:40 Відповісти
Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
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22.02.2021 17:40 Відповісти
И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
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22.02.2021 17:42 Відповісти
Х.йло ему ответило что нельзя
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22.02.2021 18:06 Відповісти
Можно. Против ментовской и прокурорской верхушки. Все равно они на запад не ездят и счетов у них там нет.
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22.02.2021 18:17 Відповісти
добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.Источник: https://censor.net/ru/n3249391
Забыл только добавить, что именно цапостан эти конфликты и создает
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22.02.2021 18:23 Відповісти
Ой как страшно им стало от ваших санкций... Силовикам РФ с 14-го года запрещено выезжать за границу. И активы запрещено там иметь. Напугали ежа голой опой. Видимость борьбы. Наверное, согласовали санкции с Пупкиным.
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22.02.2021 20:14 Відповісти
 
 