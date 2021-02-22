Американська торгова палата закликала змінити ставку на ТВЕН в Податковому кодексі

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, закликає підтримати пропозиції компаній-членів щодо внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ).

Про це йдеться на сайті палати.

У повідомленні наголошується, що палата неодноразово наголошувала на можливих негативних наслідках для Державного бюджету та економіки в цілому від прийняття окремих норм зазначеного закону.

"Зокрема, прийняті зміни унеможливлюють реалізацію, транспортування, зберігання рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 січня 2021 року (продукція). З 1 січня 2021 року компанії не мають можливості реалізувати своє право власності на майно, зокрема зберігати, транспортувати, продавати чи вивезти продукцію за межі митної території України", - зауважують в АТП.

Водночас у палаті додають, що з січня 2021 року Законом №466 підвищується ставка податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) на 320%.

"У нинішніх економічних реаліях таке різке підвищення податку може призвести до руйнівних наслідків для ринку та економіки країни, оскільки значне підвищення ціни на таку продукцію сприятиме зростанню нелегального ринку, в результаті чого держава не отримає запланованих надходжень до бюджету", - зауважують в палаті.

Податкова політика має бути виваженою та передбаченою, а податки мають підвищуватися поступово. На думку компаній-членів Палати, податкова політика останніх років, яка базувалася на різкому збільшенні ставок акцизу, негативно вплинула на галузь та стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету.

"З огляду на це, потребує перегляду план щорічного підвищення ставки акцизного податку на сигарети шляхом його розширення до 2030 року із 10% щорічним підвищенням ставок, а також збереження чинної ставки адвалорної складової акцизного податку", - додають в АТП.

Палата закликає Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ініціювати внесення змін до ПКУ з метою вирішення зазначених проблем та поступового підвищення ставок акцизного податку.

Як відомо, з січня 2021 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, внесені ЗУ від 16 січня 2020 року №466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" (закон №466).