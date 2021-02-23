УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
61 440 189
НАБУ (3424) затримання (4142) Бутусов Юрій (3123) Ситник (772) Приватбанк (691) Венедіктова (756) Яценко Володимир (23) Офіс Генпрокурора (2337)

Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова

Близько 9 ранку генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру соратнику Коломойського Володимиру Яценку, а вже через годину він вилетів з Дніпра до Відня чартерним літаком.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор сайту Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, Венедіктова пропонувала підписати підозру Яценку прокурору САП Щуру, але той відмовився це зробити, і тоді вона підписала підозру власноруч.

"Важко було передбачити таке рішення, але майже відразу стався витік інформації. Близько 10 ранку з Дніпра до Відня вилетів чартерний літак авіакомпанії "Роза вітрів" (співвласником якої є Коломойський), на борту якого був Яценко. Оскільки Яценко не перебував у розшуку, заборонити йому виліт ніхто не міг", - пише Бутусов.

Далі, за словами журналіста, інформацію про виліт Яценка отримав детектив НАБУ Скомаров, який веде справу "ПриватБанку".

Читайте також: Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обгрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора

"Скомаров миттєво відреагував - подзвонив в Украерорух і зажадав терміново заборонити виліт з України літака з тепер уже підозрюваним Яценком. Літак у цей момент пролетів Кропивницький. Украерорух попросив підтвердження цього рішення. І тоді директор НАБУ Артем Ситник зателефонував по спецзв'язку голові Украероруху і підтвердив повноваження детектива. Чартер з Яценком розвернули біля Львова. Диспетчер скасував коридор для повітряного судна і направив літак в аеропорт Бориспіль", - описує Бутусов подробиці того, що сталося.

Якби хоча б одна служба забарилася лише на 10 хвилин, літак Яценка встиг би залишити повітряний простір України, зазначає журналіст.

Також читайте: Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити

"Підозра Яценку - це перша справа щодо вищого керівництва Приватбанку, і раніше це здавалося немислимим! Справа про розкрадання в банку залишалася всі ці роки фактовою. Сам Коломойський був і залишається у вельми близьких відносинах з керівництвом "Слуг народу" та Офісу президента і зберігає великий вплив на владу. Але, без сумніву, президент Зеленський не міг не знати, що таку підозру може бути виписано - можливо, без деталей і без точного часу", - вважає Бутусов.

Він зазначає, що Венедіктова і Ситник на тлі процесу проти Коломойського в США діють зараз синхронно з американцями. Затримання Яценка, на думку головного редактора Цензор.НЕТ, може стати ще одним кроком Зеленського до зближення з адміністрацією Байдена. А долю самого затриманого визначить Вищий антикорупційний суд.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+46
оперативно...
Но произошла утечка! Вот это интересно
показати весь коментар
22.02.2021 17:56
+30
От Венедиктовой утекло?
показати весь коментар
22.02.2021 17:57
+27
яценко мог в европе рассказать много чего интересного, особенно когда к єтому подключится ФБР с запросом на выдачу за ОТМЫВАЕНИЕ денег ( а вот Австрия выдаст его сразу.. это не фирташ).
поэтому бенетиктова подписала бАмажку с одной целью - не допустить втечу этого "знатока" делишек коломойши и клоуна на Запад.. + подковерные игры..

для коломойши и клоуна - бегство яценко на Запад - смерти подобно..
В итоге заткнут яценко рот и ничего о выводе денег из Приватбанка - НЕ узнаем: бенятиктова заберет дело из НАБУ - в ГПУ.. где и похоронит его.
показати весь коментар
22.02.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова - Цензор.НЕТ 7692
показати весь коментар
22.02.2021 18:39 Відповісти
не можно, а НУЖНО, Бенячка !

Байден прийде, порядок наведе Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 7507
дуй опять на Хайфу !
показати весь коментар
22.02.2021 18:55 Відповісти
Беня, а вы таки поц. Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова - Цензор.НЕТ 5723
показати весь коментар
22.02.2021 18:40 Відповісти
Вообще-то Яценко стремился в Братиславу
Беня давно своих людей держит в Братиславе ( гостиница Евровеа ) , бо посчитал шо держать в Вене их дорого 😀😀😀
показати весь коментар
22.02.2021 18:44 Відповісти
Там ещё Палица замешан, который сейчас узурпировал всю Волынскую область.
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Кто такой Яценко?
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Кто ж это зеле так засунул, что он вдруг таким решительным стал?
показати весь коментар
22.02.2021 18:54 Відповісти
А ну нагадай при кому і коли Приват "націоналізували" і почали "бєню"дрюкати?!
показати весь коментар
22.02.2021 19:36 Відповісти
люди...чем в даном случае кого обвинять..то разберитесь..... ВЕНЕДИКТОВА ВЫЗВАЛА ПРОКУРАОРА подписать задержку онного... то зассал и отказался подписывать...и тогда ничего не осталось как самой ВИНИДИКТОВОЙ ПОДПИСАТЬ задержание.... возможно тот прокуроришка что отказался и слсл звонком инфу.... оперативность...ещё бы пишут 10 минут и барыжка слинял бы за територию УКРАИНЫ и снова экстрадиция долгая ...пишут что можно же так делать и возвращать самолёты без волокит и бумаг одним звонком раз и самолёт развернули... просто если кого отпускают с (миром0 то говорят...а уже всё мол самолёт туту...улетел.... Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 9426
показати весь коментар
22.02.2021 18:58 Відповісти
УМЕЮТ ЖЕ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ !!!
показати весь коментар
22.02.2021 19:11 Відповісти
Для СБУ найти щура или крысу- это на пару дней работы, взять в суде допуск на телефонный разговор подозреваемого...Но кому охота заморачиваться такими мелочами! Будет обычная процедура - избрание меры пресечения, залог, и годы на расследование!

П.С. Гонтарева передает из Лондона пламенный привет всем борцунам с коррупцией!
показати весь коментар
22.02.2021 19:14 Відповісти
Ти їх спеціально заплутав? Їм кого вичисляти щура, крису, пацюка чи крота? Це тобі не біллінгКет - два місяці мінімум
показати весь коментар
22.02.2021 19:51 Відповісти
а какие претензии к Гонтаревой ?
показати весь коментар
23.02.2021 06:52 Відповісти
Претензии к Гонтаревой, которая была признана лучшим банкирои мира, только у Бени и от хозяев закрытых ею банков, которые и банками-то не были, а были крышей бандитских общаков.
показати весь коментар
23.02.2021 07:47 Відповісти
Одні щурі кругом.
показати весь коментар
22.02.2021 19:05 Відповісти
теперь надо етого Щура (который отказался подписывать подозрение)-посадить в одну камеру с Яценко
показати весь коментар
22.02.2021 21:36 Відповісти
о чудо, вот что профильное образование и печень, не разрушенная хроническим алкоголизмом делают)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:20 Відповісти
Луценко может обидеться.
показати весь коментар
23.02.2021 10:28 Відповісти
Боже, храни Америку!!!
показати весь коментар
22.02.2021 19:23 Відповісти
Даже не верится, что происходит шухер с этой кучей крыс. Дай боже крепчайшего здоровья Байдену ! а крысам надо не только хвосты щемить, но и мышьячка для профилактики.
показати весь коментар
22.02.2021 19:33 Відповісти
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 3574
показати весь коментар
22.02.2021 19:54 Відповісти
God bless USA !
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 196
показати весь коментар
22.02.2021 21:37 Відповісти
Спасибо Байдену что вставил пистон зеленым клоунам!
показати весь коментар
22.02.2021 19:27 Відповісти
Они предоставляют политическое убежище
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 7623
показати весь коментар
22.02.2021 19:28 Відповісти
Скільки коштує інформація Генерального прокурора, ГАРАНТА, ОП,...,??? Скільки зрадників в країні??? ГАНЬБА продажній владі!!!
показати весь коментар
22.02.2021 19:29 Відповісти
забавно что американцы вынуждены разгребать говно, которое сотворили и оберегали украинцы многие годы. Вместо того чтобы на выборах проголосовать за нормльных людей, желудки выбирают президентом гундявого клоуна, а потом радуются что Госдеп не поклал на нашу страну болт. А ведь вычистить нашу страну от падали должны в первую очередь мы сами, хотя бы попытаться
показати весь коментар
22.02.2021 19:33 Відповісти
Ну так посоветуйте, за кого голосовать на следующих выборах? Хоть одна реальная кандидатура есть? Я не вижу ни одной, голосовал бы за Кошулинского, так его никто не знает. Выбрали бы Гриценко в свое время - была бы совсем другая ситуация в стране.
показати весь коментар
23.02.2021 04:53 Відповісти
Шурик любит московитские консервьі?
показати весь коментар
23.02.2021 08:39 Відповісти
Кошулинський зі своєю "Свободою" набирає 2% у Львові, є питання?
показати весь коментар
23.02.2021 09:13 Відповісти
Гриценко..!? Это который разваливал ВСУ, будучи министром обороны в йулькином правительстве...!? Хороший выбор. Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 3747
показати весь коментар
23.02.2021 10:11 Відповісти
Ой дурааак....
показати весь коментар
23.02.2021 18:17 Відповісти
генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение ... Владимиру Яценко, а уже через полчаса он вылетел из Днепра в Вену на чартерном самолете.
---------------------------------------------------------------
Т.е. через пол часа после подписания, Яценко уже летел на самолете. Как можно было за 25минутпоговорить по телефону, собрать вещи, добраться до автомобиля, доехать до аэропорта, пройти таможенный и пограничный контроль, добежать до самотета и сесть на него - и все это за 25 минут? И самолет как в сказке уже стоял "под парами" и ждал пассажира, не зная будет он или нет.
Теоретически это возможно при одном условии, если о подписании он узнал сразу после подписания. Но Венедиктова не бегала по коридору прокуратуры и не кричичала об этом подписании, чтобы все слышали. Значит утечка была от кого-то, кто в это время был рядом с ней (1-2 человека) или от униженного и заинтересованного Щура.
Проверить исходящие их телефонов службе безопасности не составит труда.

Источник: https://censor.net/ru/n3249400
показати весь коментар
22.02.2021 19:40 Відповісти
Він вже сидів на чумадані і ждав команди!!!
показати весь коментар
22.02.2021 20:27 Відповісти
тут видать очепятка...ПОЛТОРА часа
9:00 підписує підозру
10:30 яценко сідає на чартер
показати весь коментар
22.02.2021 20:29 Відповісти
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 1681Відповідь проста - інформацію злили ще до факту підписання Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 59

Просочилася до кого-треба і поступила команда - на тобі літак - і швиденько мені нах... з України ! Може і не підпишуть , але все одно - відпочинь . Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 5171
показати весь коментар
22.02.2021 20:33 Відповісти
Це все вистава. Якби його затримали в Европі то наслідки були б дуже поганими для Бені. А в Україні його відмажуть, відкуплять.
показати весь коментар
22.02.2021 21:03 Відповісти
Если бы это было так, то Беня не дал бы ему свой чартерный самолет.
Цитирую для тебя:
" ... из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко."Источник: https://censor.net/ru/n3249400
показати весь коментар
22.02.2021 21:46 Відповісти
он вылетел через три часа....в 12.05..)))
показати весь коментар
22.02.2021 21:05 Відповісти
Так может она сама и предупредила .
показати весь коментар
23.02.2021 07:48 Відповісти
Другая гипотеза- венедиктова позвонила яценке рано утром и сказала: через два часа я тебя буду арестовывать..., ты хорошо понял, через два часа. Р/с № ------- (расчётный счёт, такой то, сумма такая то). Шевели копытами. Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 790
показати весь коментар
23.02.2021 10:18 Відповісти
АРМІЯ, МОВА, Байден
показати весь коментар
22.02.2021 19:42 Відповісти
У нас трохи не так.
Було і стало:

Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 158
показати весь коментар
23.02.2021 00:53 Відповісти
Хлопцi i дiвчата,та це ж разводняк,така субi мильна опера.Вони ж всi доморощенi Остапи Бендери.Це ви про що,коли головнi злодii Коломойський та Боголюбов не арештованi?В Китаi таких як вони давно б арештували i розтрiляли,а тут вони ходять гоголем там й ще учать нас жить! Одним словом-ТРАГИКОМЕДIЯ!
показати весь коментар
22.02.2021 19:48 Відповісти
Хочеться пожити при комуністах?
показати весь коментар
22.02.2021 23:16 Відповісти
Любишь воров? А кто ты у них? Смотрящий или янелох? Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 5881
показати весь коментар
23.02.2021 07:50 Відповісти
т.е. до бенядиктовой никаких утечек не наблюдалось. Всё изменилось при встрече документов с ней.
показати весь коментар
22.02.2021 19:56 Відповісти
и просчиталась
показати весь коментар
22.02.2021 20:34 Відповісти
прям сюжет фильма!
показати весь коментар
22.02.2021 20:10 Відповісти
Сейчас смотрю 8-ой сезон американского сериала "Родина" :

остросюжетный динамичный фильм, но захват крупного вора Яценко прямо в воздухе, на высоте 10 тыс метров - это острее, чем любое кино.
показати весь коментар
23.02.2021 01:47 Відповісти
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 6171
показати весь коментар
23.02.2021 09:38 Відповісти
Вот есь же порядочніе спеці!! детектив НАБУ Скомаров- треба запам"ятати . такі люди на вагу золота!! Навіть не віриться.. така оперативність....! і в Україні....?!
показати весь коментар
22.02.2021 20:21 Відповісти
Ну і що? Закрутили сюжет, а що далі?
показати весь коментар
22.02.2021 20:25 Відповісти
Бенидиктова просчиталась.
показати весь коментар
22.02.2021 20:33 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - БАЙДЕН !!
показати весь коментар
22.02.2021 20:40 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - БАЙДЕН !! О СИЛА !!!
показати весь коментар
22.02.2021 20:41 Відповісти
Я так и не понял, он задержан или? Можно статью писать не таким тарабарским языком, который исключал бы многозначное толкование.
показати весь коментар
22.02.2021 21:20 Відповісти
Читайте на Украинской Правде более качественную версию события.
показати весь коментар
22.02.2021 21:38 Відповісти
Клоуны пытались пропиариться на аресте, но при этом дать убежать чиновнику. Но что-то пошло не так
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

В 9:00, Венедиктова подписывает подозрение по одному небольшому эпизоду по делу Приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА.
Очень клево, как чувак менее чем за полтора часа, узнал:
1) что ему подписали подозрение,
2) успел организовать чартер
3) УСПЕЛ, БЛ*ТЬ, ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР!
Венедиктова, как так получилось???

Самолет взлетает.
АЛЕ.
Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Александр Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы, чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.
Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

Байден прийде - порядок наведе.

Передаю привет другим экс-топам приватбанка.
Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали.
Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.

М.Савчук
показати весь коментар
22.02.2021 21:44 Відповісти
За те що була відкрита справа проти Байдена , зеленим тепер щоб вижити , прийдеться вщент винищити всіх щурів дотла . Боже , яке щастя що Байден переміг , а не Трамп .
показати весь коментар
22.02.2021 21:44 Відповісти
Щось дуже багато наплутаного. Підписання підозри не означає автоматичного затримання чи обмеження пересування. Має бути обраний запобіжний захід слідчим суддею. А ще окрема процедура вручення підозри, он суддя вовк більше місяця вважає, що ніякої підозри йому не вручали і не хоче ходити в суд для обрання запобіжного заходу.
Тому краще коли б толковий юрист пояснив всю цю катавасію, а не журналіст. Бо розворот і вимушена посадка повітряного судна це теж потребує окремого розгляду з точки права.
показати весь коментар
22.02.2021 21:45 Відповісти
Гарне питання. Підозра, ІМХО, може бути підставою для затримання. Саме для затримання, не для арешту. Якщо особа, підозрювана у злочині, намагається втекти, то її може затримати будь-який громадянин. У Штатах це зветься "Громадянський арешт". Не знаю, як це формалізовано в Україні, але по факту затримати можна.
показати весь коментар
22.02.2021 23:44 Відповісти
СЕГОДНЯ - задержали, ЗАВТРА - отпустят !
показати весь коментар
22.02.2021 21:55 Відповісти
Интересно служба собственной безопасности НАБУ и прокуратуры будет искать крота кто слил у них инфу о задержании подозреваемому?
показати весь коментар
22.02.2021 22:15 Відповісти
Пусть в зеркало смотрят
показати весь коментар
23.02.2021 09:36 Відповісти
до псевдонімів "найвеличнішого" шмаркля, віслюк, клоун і т.д. додався ще один - "утєчка"
показати весь коментар
22.02.2021 22:19 Відповісти
ЛИЧНЫЙ БАНКИР БЕНИ - вот это вовка осмелел!!! )
показати весь коментар
22.02.2021 22:26 Відповісти
Що ж це за Відень такий, Який всіх сєпарів приймає.
Падлюки ПРОФАШиСТСКІ,
показати весь коментар
22.02.2021 22:39 Відповісти
Первый пошел(!!!) - это один из тех, на кого намекал Данилов на Свободе слова 19 февраля, что дальше последует после наезда на Медведчука. Как же Беня промазал - всего 10 минут и Яценко уже обмывал бы свой побег за бугром? Но видно , что после прихода Байдена Беня проваливается и не только в США.
показати весь коментар
22.02.2021 23:07 Відповісти
Затримання Яценка, на думку головного редактора Цензор.НЕТ, може стати ще одним кроком Зеленського до зближення з адміністрацією Байдена. ©
БлаЗЕню вкрай необхідно робити такі кроки. Враховуючи те, що він на річницю своєї інавгурації у травні 2020 пообіцяв відкрити справу, фігурантами якої мали бути Порох з Байденом.
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 8965
показати весь коментар
23.02.2021 00:43 Відповісти
Чого тільки пообіцяв? Вони й відкрили справу на Байдена та Порошенко. Потім довелось ії швиденько закривати, але, лумаю, Порошенко повідомив Байдена про цей подвиг мадами зевовіной прокуроші.
показати весь коментар
23.02.2021 02:01 Відповісти
Главное, спросите у этого животного, кто ему слил информацию. Похоже, что сама венидиктова и слила.
показати весь коментар
23.02.2021 01:54 Відповісти
Напевне Венедіктова. може через когось. Скоріше за все вели перемови скільки буде коштувати..влащтували "качелі". Це звичайна практика в прокуратурі...Але ..надійшла вказівка ..від которої не можна відмовитись))) Вимушена була підписати підозру ..але вирішила допомогти хорощим людям та трохи заробити))) типа передайти щоб тікав, бо нічого зробити не можемо)) АЛЕ якийсь негідник з НАБУ все зіпсував))
показати весь коментар
23.02.2021 02:03 Відповісти
Ох и гадюшник в прокурорско- судебной области 😀😀😀
показати весь коментар
23.02.2021 07:14 Відповісти
Тікав до австріяк, там зміїне кубло пригрілося, дядько СЕМ має ще туди заглянути.
показати весь коментар
23.02.2021 03:21 Відповісти
Я так понимаю крысу в офисе у Венедиктовой пока не нашли:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/13/7255567/
показати весь коментар
23.02.2021 03:47 Відповісти
Браво НАБУ. Браво Сытник.
показати весь коментар
23.02.2021 03:52 Відповісти
Главное КОНЕЧНЫЙ результат !!!
А пока это просто шухер!
показати весь коментар
23.02.2021 05:43 Відповісти
сама подписала сама и здала.
показати весь коментар
23.02.2021 06:32 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!!! (с)
показати весь коментар
23.02.2021 07:26 Відповісти
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 4062 цуко, где купить попкорн? у меня на районе уже нету.
показати весь коментар
23.02.2021 08:57 Відповісти
произошла утечка/ Течка Венедиктовой и лай Любича. Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. / Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
показати весь коментар
23.02.2021 09:35 Відповісти
Опять клановая борьба, почему все семьи нельзя потормошить одновременно.
показати весь коментар
23.02.2021 11:44 Відповісти
раскрутка "героя" заставит каломойшу поторопитьсчя с "билетами" в израиль... в классике так, но почти невероятно при зелени.
показати весь коментар
23.02.2021 12:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 