Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Близько 9 ранку генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру соратнику Коломойського Володимиру Яценку, а вже через годину він вилетів з Дніпра до Відня чартерним літаком.
Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор сайту Юрій Бутусов.
За даними Бутусова, Венедіктова пропонувала підписати підозру Яценку прокурору САП Щуру, але той відмовився це зробити, і тоді вона підписала підозру власноруч.
"Важко було передбачити таке рішення, але майже відразу стався витік інформації. Близько 10 ранку з Дніпра до Відня вилетів чартерний літак авіакомпанії "Роза вітрів" (співвласником якої є Коломойський), на борту якого був Яценко. Оскільки Яценко не перебував у розшуку, заборонити йому виліт ніхто не міг", - пише Бутусов.
Далі, за словами журналіста, інформацію про виліт Яценка отримав детектив НАБУ Скомаров, який веде справу "ПриватБанку".
"Скомаров миттєво відреагував - подзвонив в Украерорух і зажадав терміново заборонити виліт з України літака з тепер уже підозрюваним Яценком. Літак у цей момент пролетів Кропивницький. Украерорух попросив підтвердження цього рішення. І тоді директор НАБУ Артем Ситник зателефонував по спецзв'язку голові Украероруху і підтвердив повноваження детектива. Чартер з Яценком розвернули біля Львова. Диспетчер скасував коридор для повітряного судна і направив літак в аеропорт Бориспіль", - описує Бутусов подробиці того, що сталося.
Якби хоча б одна служба забарилася лише на 10 хвилин, літак Яценка встиг би залишити повітряний простір України, зазначає журналіст.
"Підозра Яценку - це перша справа щодо вищого керівництва Приватбанку, і раніше це здавалося немислимим! Справа про розкрадання в банку залишалася всі ці роки фактовою. Сам Коломойський був і залишається у вельми близьких відносинах з керівництвом "Слуг народу" та Офісу президента і зберігає великий вплив на владу. Але, без сумніву, президент Зеленський не міг не знати, що таку підозру може бути виписано - можливо, без деталей і без точного часу", - вважає Бутусов.
Він зазначає, що Венедіктова і Ситник на тлі процесу проти Коломойського в США діють зараз синхронно з американцями. Затримання Яценка, на думку головного редактора Цензор.НЕТ, може стати ще одним кроком Зеленського до зближення з адміністрацією Байдена. А долю самого затриманого визначить Вищий антикорупційний суд.
Будь ласка, зачекайте...
Байден прийде, порядок наведе
дуй опять на Хайфу !
Беня давно своих людей держит в Братиславе ( гостиница Евровеа ) , бо посчитал шо держать в Вене их дорого 😀😀😀
П.С. Гонтарева передает из Лондона пламенный привет всем борцунам с коррупцией!
Гонтареву снова вызвали на допрос в ГПУ
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Т.е. через пол часа после подписания, Яценко уже летел на самолете. Как можно было за 25минутпоговорить по телефону, собрать вещи, добраться до автомобиля, доехать до аэропорта, пройти таможенный и пограничный контроль, добежать до самотета и сесть на него - и все это за 25 минут? И самолет как в сказке уже стоял "под парами" и ждал пассажира, не зная будет он или нет.
Теоретически это возможно при одном условии, если о подписании он узнал сразу после подписания. Но Венедиктова не бегала по коридору прокуратуры и не кричичала об этом подписании, чтобы все слышали. Значит утечка была от кого-то, кто в это время был рядом с ней (1-2 человека) или от униженного и заинтересованного Щура.
Проверить исходящие их телефонов службе безопасности не составит труда.
Источник: https://censor.net/ru/n3249400
9:00 підписує підозру
10:30 яценко сідає на чартер
Просочилася до кого-треба і поступила команда - на тобі літак - і швиденько мені нах... з України ! Може і не підпишуть , але все одно - відпочинь .
Цитирую для тебя:
" ... из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко."Источник: https://censor.net/ru/n3249400
Було і стало:
остросюжетный динамичный фильм, но захват крупного вора Яценко прямо в воздухе, на высоте 10 тыс метров - это острее, чем любое кино.
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!
В 9:00, Венедиктова подписывает подозрение по одному небольшому эпизоду по делу Приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.
В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА.
Очень клево, как чувак менее чем за полтора часа, узнал:
1) что ему подписали подозрение,
2) успел организовать чартер
3) УСПЕЛ, БЛ*ТЬ, ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР!
Венедиктова, как так получилось???
Самолет взлетает.
АЛЕ.
Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Александр Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы, чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.
Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.
Байден прийде - порядок наведе.
Передаю привет другим экс-топам приватбанка.
Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали.
Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
М.Савчук
Тому краще коли б толковий юрист пояснив всю цю катавасію, а не журналіст. Бо розворот і вимушена посадка повітряного судна це теж потребує окремого розгляду з точки права.
Падлюки ПРОФАШиСТСКІ,
БлаЗЕню вкрай необхідно робити такі кроки. Враховуючи те, що він на річницю своєї інавгурації у травні 2020 пообіцяв відкрити справу, фігурантами якої мали бути Порох з Байденом.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/13/7255567/
А пока это просто шухер!