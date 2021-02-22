Штаб ООС: від початку доби 1 боєць ЗСУ загинув, 2 поранено, найманці РФ 5 разів порушували режим припинення вогню

Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку доби. Загинув один боєць Збройних сил України, ще двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - зазнав осколкових поранень", - сказано в повідомленні штабу ООС.

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Також біля Мар'їнки противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Водяного дистанційно замінував місцевість у напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.