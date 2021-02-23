Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань економічного відновлення, підприємництва, інвестицій та публічних фінансів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент закликав до пришвидшення переходу на стандарти ринкової економіки та стимулювання розвитку бізнесів.
"Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки України. Наші підприємці – це локомотив сучасної успішної української економіки", – наголосив Зеленський.
Учасники наради обговорили створення сприятливих умов для ведення бізнесу, доступу підприємців до фінансових ресурсів, підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій, підвищення рівня конкуренції, формування прозорого та справедливого конкурентного середовища з максимальним використанням інформаційних систем.
Також обговорили способи залучення інвестицій в Україну, створення умов для захисту інвесторів, імплементації механізмів державно-приватного партнерства та концесії як ефективних засобів розвитку економіки.
"Головна мета для нас як держави – це заможний українець. Успішна Україна – це зрозуміла прозора економіка з комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними інформаційними технологіями", – зазначив Президент.
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що його відомство працює над реалізацією середньострокового бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові та економічні виклики і стати надійною опорою для кожного українця. Управлінці активно працюють над підняттям України в рейтингу Doing Business.
Будь ласка, зачекайте...
\ааа, УЖЕ взялись.. и как результат:
В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)
https://itc.ua/news/v-top-100-autsorserov-svitu-potrapilo-11-it-kompanij-z-ukraїni-cze-vdvichi-menshe-nizh-rik-tomu/
в минулому році (по итогам 2019 р.) до світового рейтингу топ-100 кращих аутсорсерів The Global Outsourcing 100 потрапили одразу 20 компаній, так чи інакше пов'язаних з Україною. При цьому 7 з 20 компаній мають офіси в Україні, а решта 13 компаній є українськими.
У нас население с совковым менталитетом. Все тупо сидят и ждут повышение зарплат и пенсий.
І тому продукти дорожчають на очах.Це таке багатство.
Нет, померещилось, зельц не может не врать.
Вова иди ты в СТАРТАП или на ХАБ.
Бендера несло
Пошёл как то раз на медведя, собаку не взял. Подошёл к берлоге...Вдруг сзади лапы на плечи ...Оборачиваюсь , а это Шарик, нашёл меня, радуется, лицо мне лижет...А я какаю (адаптировано) - остановиться не могу..
Інакше це словоблуддя не пояснить)
Чтоб ни одному рейдеру и тупорылым титушкам даже в голову не приходила идея о отжиме.
За "отжим" нужно давно нужно карать ОТ 10 лет простым баранам и до пожизненного организаторам.
==========
Какие красивые "умные" слова, уже два года их слышу. В реальности же получаются - Ермаки, Дубинско-Бужанские, Кравчуки, Фокины, Венедиктовы, Аваковы, Портновско-Волчьи суды, Мендель-Арестовичи и т.д.
А шанс стать раком уже реализован.
наркаманы бл@...
Он, конечно, может нести что угодно, но лучше бы он это делал за свои собственные деньги, а не за государственные .
Я, хоть и прошло почти два года, не перестаю удивляться, как в стране нашлось столько дураков, которые решили что это неграмотное и лишенное мышления существо может быть президентом.
Невже тиск Байдена?
Единственно возможный в Украине стартап - это свержение падлючего ЗЕ-шапито во главе с мразью ЗЕ-паяцем. Только вместо изгнания хорошо бы эту сволочь ЗЕ-клоуна со всей фамилией развесить на столбах Майдана в назидание приемнику дабы впредь неповадно было.
Де жа вю.
Всё презики бла бла о инвестициях и стартапах, при этом очень сопротивляются и них-я не меняя в системе правосудия и судов, которые и делают инвестиции невозможными.