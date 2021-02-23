УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4998 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
4 232 72
Зеленський (17381) інвестиції (543) стартап (33)

Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань економічного відновлення, підприємництва, інвестицій та публічних фінансів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент закликав до пришвидшення переходу на стандарти ринкової економіки та стимулювання розвитку бізнесів.

"Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва. Держава має забезпечити підтримку молодих підприємців і свободу конкуренції як основи ринкової економіки України. Наші підприємці – це локомотив сучасної успішної української економіки", – наголосив Зеленський.

Учасники наради обговорили створення сприятливих умов для ведення бізнесу, доступу підприємців до фінансових ресурсів, підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій, підвищення рівня конкуренції, формування прозорого та справедливого конкурентного середовища з максимальним використанням інформаційних систем.

Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський 01

Читайте також: Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь

Також обговорили способи залучення інвестицій в Україну, створення умов для захисту інвесторів, імплементації механізмів державно-приватного партнерства та концесії як ефективних засобів розвитку економіки.

"Головна мета для нас як держави – це заможний українець. Успішна Україна – це зрозуміла прозора економіка з комфортними умовами для бізнесу, стабільною банківською системою та сучасними інформаційними технологіями", – зазначив Президент.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що його відомство працює над реалізацією середньострокового бюджетного планування, що допоможе державі ефективніше долати фінансові та економічні виклики і стати надійною опорою для кожного українця. Управлінці активно працюють над підняттям України в рейтингу Doing Business.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
22.02.2021 18:44
+18
Для стэндапов
показати весь коментар
22.02.2021 18:44
+14
и ситдаунов.. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2526
показати весь коментар
22.02.2021 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
22.02.2021 18:44 Відповісти
ща вовка-шмаркля возьмет "под личній контроль" да инвестнянь запустит и .. силиконовая долина обзавидуется У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8463

\ааа, УЖЕ взялись.. и как результат:
В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)

https://itc.ua/news/v-top-100-autsorserov-svitu-potrapilo-11-it-kompanij-z-ukraїni-cze-vdvichi-menshe-nizh-rik-tomu/

в минулому році (по итогам 2019 р.) до світового рейтингу топ-100 кращих аутсорсерів The Global Outsourcing 100 потрапили одразу 20 компаній, так чи інакше пов'язаних з Україною. При цьому 7 з 20 компаній мають офіси в Україні, а решта 13 компаній є українськими.
показати весь коментар
22.02.2021 19:02 Відповісти
Сколько IT-шника не корми, он всё равно за границу смотрит.
показати весь коментар
22.02.2021 19:06 Відповісти
Не так там вже маслом помазано... Багато хто хоче працювати дома, бо в Україні і зручніше, і все дешевше!
показати весь коментар
22.02.2021 19:19 Відповісти
Додам дуже коротку характеристику - ПРОСТО ІДІОТ
показати весь коментар
22.02.2021 19:39 Відповісти
Для стэндапов
показати весь коментар
22.02.2021 18:44 Відповісти
и ситдаунов.. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2526
показати весь коментар
22.02.2021 18:49 Відповісти
разве шо в этих хабах хабалки будут брать хабарі
показати весь коментар
22.02.2021 18:58 Відповісти
И страпонов. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9241
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4934
показати весь коментар
22.02.2021 20:00 Відповісти
больной клоун которого выбрали дыбилы
показати весь коментар
22.02.2021 22:13 Відповісти
Локшина про стартапи і іт.Хіба може така велика країна,бути без промисловості?
показати весь коментар
22.02.2021 18:44 Відповісти
Може! комуняка старый У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3083
показати весь коментар
22.02.2021 18:45 Відповісти
Макс Полиграф Хто комуняка? Покажіть в Європі таку країну.Може Франція,чи Британія,чи Німеччина.Ці країни мають сильну промисловість і вже тоді стартапи і іт.Ми скоро навіть продукти вже не будемо виробляти,а купляти за дорого,вже купляємо.
показати весь коментар
22.02.2021 18:50 Відповісти
Може, а сільським господарством займуться жовті чужинці.
показати весь коментар
22.02.2021 18:51 Відповісти
Меркава Жовті чужинці просто скуплять собі все.А українці на них будуть працювати.
показати весь коментар
22.02.2021 19:13 Відповісти
Звісно...
показати весь коментар
22.02.2021 19:19 Відповісти
А ментов, прокуроров, судей, налоговиков, депутатов куда? У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5971
показати весь коментар
22.02.2021 18:44 Відповісти
Респект Зеленскому!
показати весь коментар
22.02.2021 18:45 Відповісти
За вот это тоже?
показати весь коментар
22.02.2021 18:46 Відповісти
Вова, тебе грибов с Ньювасюков подвезли сегодня?
показати весь коментар
22.02.2021 18:45 Відповісти
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
22.02.2021 18:46 Відповісти
Какие стартапы?
У нас население с совковым менталитетом. Все тупо сидят и ждут повышение зарплат и пенсий.
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Кожен президент обіцяє пакращення, ось і чекають.
показати весь коментар
22.02.2021 18:53 Відповісти
"Жити по новому" одні сприймають, як заклик шось змінити у своєму житті, а інші, як обіцянку, шо хтось замість них змінить їх життя
показати весь коментар
22.02.2021 19:02 Відповісти
Безвольні раби чекають та плачуться на свою лиху долю, тим часом вільні люди одягають всього самостійно
показати весь коментар
22.02.2021 19:17 Відповісти
українці можуть робити стартапи і вони є.
показати весь коментар
22.02.2021 20:07 Відповісти
Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями ", - отметил Президент.Источник: https://censor.net/ru/n3249410

І тому продукти дорожчають на очах.Це таке багатство.
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Ага, только по факту весь рынок IT бежит с Украины и вообще весь бизнес в целом
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Здесь Зеленский прав, но кто это всё будет делать???
показати весь коментар
22.02.2021 18:49 Відповісти
Rino Onix І в чому він правий? Наговорив загальних фраз і все.
показати весь коментар
22.02.2021 19:14 Відповісти
Посыл правильный, а дальше я не знаю что будет.
показати весь коментар
22.02.2021 19:45 Відповісти
Rino Onix Так в чому правильний? Зараз модно розповідати за іт.Не може велика країни,займатися лише іт.І що мають на увазі під іт?
показати весь коментар
22.02.2021 20:10 Відповісти
Сначала увольте УРУССКОГО - бо распродаст все на корню 😀😀😀
показати весь коментар
22.02.2021 18:49 Відповісти
Ну, если у ермака с погибшим братом стартаперы купят такое право, то зельц не врет...
Нет, померещилось, зельц не может не врать.
показати весь коментар
22.02.2021 18:49 Відповісти
Как бы помягче выразиться, ааа придумал!
Вова иди ты в СТАРТАП или на ХАБ.
показати весь коментар
22.02.2021 18:50 Відповісти
Надо просто перестать звиздеть.
показати весь коментар
22.02.2021 18:50 Відповісти
мабуть таки добряче нюхнув...
Бендера несло
показати весь коментар
22.02.2021 18:52 Відповісти
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7545
показати весь коментар
22.02.2021 18:52 Відповісти
а диджитализация будет ?У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
22.02.2021 18:53 Відповісти
вавий эмиратский как тот охотник из анекдота про медведя

Пошёл как то раз на медведя, собаку не взял. Подошёл к берлоге...Вдруг сзади лапы на плечи ...Оборачиваюсь , а это Шарик, нашёл меня, радуется, лицо мне лижет...А я какаю (адаптировано) - остановиться не могу..
показати весь коментар
22.02.2021 18:54 Відповісти
пам'ятаєте пафосні заяви і доручення щодо української вакцини від ковіду,згадали,так ось це з тієї ж "опери" від виконавців жанру кабаре..
показати весь коментар
22.02.2021 18:54 Відповісти
Де вагон інвестицій з Оману та ОАЕ, хабальщик?
показати весь коментар
22.02.2021 18:56 Відповісти
А що ми будемо стартапувати ?
показати весь коментар
22.02.2021 18:56 Відповісти
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 741
показати весь коментар
22.02.2021 18:56 Відповісти
все вірно, а для цього потрібно щоб діти не на сайті зависали, а в школі навчалися фінансам, програмуванню та лідерству.
показати весь коментар
22.02.2021 18:57 Відповісти
Або шось вкрав, або обісрався.
Інакше це словоблуддя не пояснить)
показати весь коментар
22.02.2021 18:58 Відповісти
СНАЧАЛА обеспечьте право ЧАСТНОЙ собственности.
Чтоб ни одному рейдеру и тупорылым титушкам даже в голову не приходила идея о отжиме.
За "отжим" нужно давно нужно карать ОТ 10 лет простым баранам и до пожизненного организаторам.
показати весь коментар
22.02.2021 18:59 Відповісти
погналиУ Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7733
показати весь коментар
22.02.2021 18:59 Відповісти
Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2513
показати весь коментар
24.02.2021 07:24 Відповісти
Какие основания, Вася? Проблема любого стартапа это финансирование... хватит уже этой х...и для 73%, тебя уже невозможно слушать.
показати весь коментар
22.02.2021 19:05 Відповісти
Хаб - Стартап це як Зебєнь - *******... 🤣
показати весь коментар
22.02.2021 19:06 Відповісти
"Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями"
==========
Какие красивые "умные" слова, уже два года их слышу. В реальности же получаются - Ермаки, Дубинско-Бужанские, Кравчуки, Фокины, Венедиктовы, Аваковы, Портновско-Волчьи суды, Мендель-Арестовичи и т.д. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3333
показати весь коментар
22.02.2021 19:10 Відповісти
Метаморфоза, которая случилась с Зе вызывает много вопросов, ркзкий переход оот антиукраинца, агента кремля к патриоту Украины, сказал А, и молчит, куда девать армию коллаборантов и коррупционеров; татаров, ермак, гетманцев, бужанский, и мн.другой сволоты, шо будем и дальше их крышевать?
показати весь коментар
22.02.2021 19:11 Відповісти
"У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов"
А шанс стать раком уже реализован.
показати весь коментар
22.02.2021 19:13 Відповісти
кажись из индии дачку министр привез
наркаманы бл@...
показати весь коментар
22.02.2021 19:14 Відповісти
Остап Бендер наших дней продолжает ездить по ушам доверчивых жителей Васюков. Надеюсь в этот раз убежать ему не удастся.
показати весь коментар
22.02.2021 19:26 Відповісти
опять приход поймал)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:33 Відповісти
Самое ужасное, граждане, что вполне возможно в весь свой бред верит. Он же артист, истероид, у него поверхностное и эмоционально-образное мышление, логики и конкретики у такого психотипа не бывает.
Он, конечно, может нести что угодно, но лучше бы он это делал за свои собственные деньги, а не за государственные .
Я, хоть и прошло почти два года, не перестаю удивляться, как в стране нашлось столько дураков, которые решили что это неграмотное и лишенное мышления существо может быть президентом.
показати весь коментар
22.02.2021 19:54 Відповісти
И Тут Остапо понесло.....
показати весь коментар
22.02.2021 20:04 Відповісти
Как ОНО уже достало своим СЛОВОБЛУДИЕМ!
показати весь коментар
22.02.2021 22:16 Відповісти
Дивно - ні слова про Порошенко.

Невже тиск Байдена?
показати весь коментар
22.02.2021 22:43 Відповісти
Що таке "хабов для стартапов"? Перекладіть, будь ласка, цю абракадабру українською мовою.
показати весь коментар
23.02.2021 00:09 Відповісти
Старі мрії набридли. Треба мріяти нову!
показати весь коментар
23.02.2021 07:58 Відповісти
Зелені казочки для зелених дебілів
показати весь коментар
23.02.2021 08:52 Відповісти
Какой-то ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь "...из-за угла пыльным мешком трахнутый ..."©. Хотя, больше похоже на то, что он настолько презирает украинское население (народом назвать трудно, народ такого паскудного правителя зажмурил бы, народа ЗЕ-фигляр убоялся бы), что готов ему втюхивать несусветную лабуду, которая "на голову не налазит"©. Уже ж докудкудахался как последний проотвечавшийся петушилла, которого доблестные пилоты Крыжопольских авиалиний просто обязаны насадить на "кукурузу".
Единственно возможный в Украине стартап - это свержение падлючего ЗЕ-шапито во главе с мразью ЗЕ-паяцем. Только вместо изгнания хорошо бы эту сволочь ЗЕ-клоуна со всей фамилией развесить на столбах Майдана в назидание приемнику дабы впредь неповадно было.
показати весь коментар
23.02.2021 09:27 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Де жа вю.
Всё презики бла бла о инвестициях и стартапах, при этом очень сопротивляются и них-я не меняя в системе правосудия и судов, которые и делают инвестиции невозможными.
показати весь коментар
23.02.2021 09:34 Відповісти
Президент Зеленський як Клим Ворошилов той Луганський слюсар одна із кухарок Ілліча констатував щось типу, - перманентна денудація, хоча і стимулює метаморфізацію біогеоценозу, ceterum не індентіфіціруется з його деградацією. В принципі кожний безробітний це потенційній будівельник стартапів, а безхатько який живе і переміщується по хабам фавел и є потенційній фрілансер. А всі аутсортинги чітко моніторять податкові вовкулаки. Тому до цього зубожілого лайна нагнуть зелені профани і ІТ індустрію. Коли цих неуків-фантазерів послухаєш то враження що вже ракета на Марс збудована, заправлена і тільки очікує імпульсу летіти на червону планету.
показати весь коментар
23.02.2021 10:06 Відповісти
ТАК А ГДЕ ХОТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ ОТ ГОСУДАРСТВА ЗА СТАРТАПЫ !!!???
показати весь коментар
24.02.2021 07:21 Відповісти
 
 