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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Європарламент (769) Зеленський (17376) Медведчук (1323) санкції (6827) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121) Київський безпековий форум (122)

Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель

Введення санкцій щодо кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і його телеканалів стало можливим завдяки тиску з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це представник Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила під час онлайнової дискусії Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Від першого дня правління адміністрація Байдена дала зрозуміти, що буде інша лінія, інша форма співпраці, але водночас і жорсткіша риторика", - сказала вона, додавши, що у попередньої американської адміністрації не було достатньої волі для формування альянсу проти Кремля.

"І, повірте мені, закриття трьох телеканалів не було ідеєю Зеленського. Це було головним результатом тиску з боку Вашингтона. Я можу тільки вітати це рішення, тому що воно назріло і перезріло", - підкреслила Віола фон Крамон-Таубадель.

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Вона також додала, що Україна має отримувати більшу підтримку від Заходу для протидії російській агресії.

"Має бути більше коштів жорсткої сили. Можливо, і пряма пропозиція членства в НАТО. Але, з іншого боку, треба й активніше залучати Україну до наших стратегій м'якої сили", - сказала євродепутатка.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.
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Топ коментарі
+119
Ахахахаха, ну почему я не удивлен)

Политики США куда большие заботятся о Украине, чем Зеля и вся зекоМанда
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22.02.2021 18:53
+87
Вот она неприглядная правда: тот случай, когда найвэлычнишый посасывает у бени и его деловых партнеров по грабежу Украины , а вашингтонский обком требует кусать
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22.02.2021 18:53
+67
Зеля и его зекоМанда заботяться только о своих счетах в офшорах.
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22.02.2021 18:55
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а по мне хоть черта лысого. главное - результат.

то пусть всякие визжащие опзжшники и примкнувшие к ним свидетели сывочолости ищут чья заслуга, кто там готовил шо 5 лет назад, "а на березi всрався" Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 2964
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23.02.2021 02:43 Відповісти
а откуда инфа у неё, где подтвержение? на рос тв тоже брешут, что Украина под внешним управилением.
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23.02.2021 03:46 Відповісти
Так видать не брешут, если у нас всё, что не делается, то под давлением партнеров. Почему проталкивают Витренко, почему не уволен Сытник, для кого повышают тарифы, для чего существуют набсоветы и новые бесполезные антикоррупционные органы, неужели вам до сих пор мало подтверждений?
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23.02.2021 09:30 Відповісти
всё же прямых подтверждений нет, хотя Зе и Ко могли использовать данные финразведки США.
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23.02.2021 20:59 Відповісти
А какие для вас были бы прямые подтверждения? Созвоны президента Украины с посольством США? Ах да точно...
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24.02.2021 14:47 Відповісти
нет. инфо из достоверных источников в посольстве, или госдепе.
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28.02.2021 17:46 Відповісти
Не брешуть. У нас був Майдан і революція Гідності з метою підписання Асоціації з ЄС. Порошенко підписав Асоціацію. Ми ще хотіли вступити в ЄС. Для цього повинні виконувати вимоги і правила, які нам диктує Європарламент. Ми хочемо в НАТО, тож повинні виконувати правила і стандарти НАТО. Ми хочемо дешеві кредити МВФ -- тож повинні виконувати умови і вимоги МВФ. А як ви хотіли? Кожна країна залежить від своїх союзників і стратегічних партнерів. Ми вибрали курс на Захід і маємо зовнішнє управління Брюсселя і Вашингтона.
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23.02.2021 06:42 Відповісти
А шо, кто-то в этом сомневался?😁
Было очевидно, что Ваву дядюшка Джо крепко взял за тестикулы..
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23.02.2021 06:57 Відповісти
Избранный вице-президент Камала Харрис сделала политическую карьеру на преследовании преступников в Калифорнии. Поверьте мне эта тетя еще попьет кровушки и у бородатых бабушек и у любителей выпить кофе по венски, вообщем чудо опять спасает Украину.
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23.02.2021 08:09 Відповісти
Дай Бог, дай Бог. Світ такий непередбачуваний.
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23.02.2021 09:08 Відповісти
Поверить в резкое превращение зеленского в патриота мог только человек с большой фантазией.
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23.02.2021 08:17 Відповісти
Ну или за очень хорошую плату или "перспективы",как арестовичь
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23.02.2021 08:18 Відповісти
Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 269
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23.02.2021 08:45 Відповісти
Тут больше уместно- путина кума СОСЕТ
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23.02.2021 10:00 Відповісти
Пора уже, чтобы Байден надавил по отношению олигархов. Но посмотрим кто в нашей стране сильнее - Байден или олигархи.
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23.02.2021 09:14 Відповісти
Ця депутатка займається пропагандою проросійських наративів, прикриваючись словами які нічого не варті. Це не "тиск" США, а послідовна підтримка України. Якби в Німетчині існувала така підтримка, то північний потік 2 вже давно був би заблокований на рівні бундестагу, і в ЄС - європарламенту, а РФ отримала б нафтогазове ембарго. Але ЄС займає всім відому позицію занепокоєння вже 7 років. Мені б хотілося, щоб ЄС (Ні, не Німетчина, а саме ЄС який представляє ця депутатка) поставив би ультиматум РФ, що вона виводить війська з арендованої у України бази в Криму і на решті території, або ЄС вводить ембарго через 3 міс. Але ж ні. А я б вже тоді казав, як під "тиском" ЄС, ми проводжали б кацабздолів з "аренди".
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23.02.2021 09:18 Відповісти
Интересное кино. жаба с евросоюза (куда нас не берут) рассуждает от имени ЧУЖОГО государства. В это же время ЕС кроме занепокоення, струбованости, засудження.... НИЧЕМ не помог.
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23.02.2021 10:00 Відповісти
Бо всі нормальні люди розуміють, що ні тиск, ні писк не допоможе, та й санкції так само. Тільки широкомасштабна війна з підтримкою Штатів може прогнати росіян з Криму.
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23.02.2021 11:18 Відповісти
Цікаво, на скільки "підніметься" рейтинг Зє після цього повідомлення?
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23.02.2021 10:11 Відповісти
Кто бы сомневался, зе ссыкля и урода слуги ничего не решают Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 9895
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23.02.2021 10:16 Відповісти
Хрень и чушь! Ни один заокеанский дядька ваши собственные проблемы никогда не решит, за свои интересы нужно самим бороться и не быть РАБАМИ!
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23.02.2021 10:34 Відповісти
Заокеанський "дядька" таки вирішив проблеми в Югославії, вирішить і на Чорному морі.
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23.02.2021 11:21 Відповісти
Если бы Байден не победил, то сегодня бы продолжалась бы вся эта капитулянтская политика умиротворения агрессора Напомню, что еще месяц назад зебильная власть активно проталкивала идею всенародного референдума, на котором оккупированные территории просто будут слиты. Все к этому шло, но с приходом в Белый Дом новой администрации вся зелень просто переобулась на лету. А Кравчук как запел...
Вот что Байден животворящий делает.
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23.02.2021 10:48 Відповісти
))) +
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23.02.2021 11:23 Відповісти
Хто взагалі цей поц Євродепутат? Чергова куплена газпромом тушка?
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Ось хто прослуховував розмову Порошенка з Байденом про підняття тарифів по газу. А зараз прослуховує Зеленського . Це ганьба. А ще Героя України Порошенко нагородив бувшого керівника СБУ.
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23.02.2021 11:16 Відповісти
Лучше жить с долларами и евро, чем с гривней и руплями. Лучше жить как ФРГ и Южная Корея, чем как ГДР, Северная Корея и совок
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23.02.2021 11:29 Відповісти
Какое это имеет значение. Главное резульлтат! А Зеленеский постепенно стане жовто-блакитным. Никуда не денется!
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23.02.2021 14:32 Відповісти
Сперва я подумал, не уж то у ЗЕ яйца выросли. Ан нет почудилось. А в голову тем временем пришел анекдот на тему:
Муж обращается к жене с просьбой:
-дорогая скажи мне что ни будь такое, что мене одновременно обрадует и расстроит?
Жена:
- у тебя член больше чем у твоих друзей.
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23.02.2021 14:32 Відповісти
Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 975
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23.02.2021 17:44 Відповісти
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