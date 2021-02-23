За минулий рік в Україні 123 підлітки покінчили життя самогубством, - представник ОГПУ Усенко
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За 2020 рік в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, а загалом з 2017-го — 518 випадків. Найчастіше накладають на себе руки підлітки віком від 12 до 16 років.
Про це Суспільному повідомила керівниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.
Усенко розповіла, що за даними Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, у 2017 році вчинили самогубство 166 підлітків, у 2018-му — 97, у 2019 — 111, а у 2020 році — 123 неповнолітніх. Станом на лютий 2021 року зафіксовано 21 випадок.
"Вік від 8 до 18. Більше вчиняють самогубство хлопці. Найбільше випадків самогубств - у віці від 12 до 16", — заявила Усенко.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, унаслідок чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і прийняли по 40 таблеток кожна.
За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.
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Поэтому "более 7000 погибших" - это не "цифра приблизительная", а явная ложь.
Статистика по погибшим в ДТП в Украине за другие годы:
2019 - 3454 человека.
2018 - 3350 человек.
2017 - 3432 человека.
Для сравнения в 2007 году в Украине в ДТП погибло 9574 человека.
В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.
К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
Чому не знають, чим займаються діти, куди йдуть, дозволяють отак десь блукати і шукати пригод на свою голову ?
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
Що не кажи а Кацапія це сатанинська держава - тільки там придумують різних
"синіх китів" і іншу ахінею для самогубства української молоді