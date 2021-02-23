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підлітки (331) самогубство (488) Усенко Юлія (14) Офіс Генпрокурора (2337)

За минулий рік в Україні 123 підлітки покінчили життя самогубством, - представник ОГПУ Усенко

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулий рік в Україні 123 підлітки покінчили життя самогубством, - представник ОГПУ Усенко

За 2020 рік в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, а загалом з 2017-го — 518 випадків. Найчастіше накладають на себе руки підлітки віком від 12 до 16 років.

Про це Суспільному повідомила керівниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.

Усенко розповіла, що за даними Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, у 2017 році вчинили самогубство 166 підлітків, у 2018-му — 97, у 2019 — 111, а у 2020 році — 123 неповнолітніх. Станом на лютий 2021 року зафіксовано 21 випадок.

"Вік від 8 до 18. Більше вчиняють самогубство хлопці. Найбільше випадків самогубств - у віці від 12 до 16", — заявила Усенко.

Читайте також: У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, унаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і прийняли по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння школярок спазмолітиком: дівчата з Боярки не були схильні до самогубства, з Умані - хотіли привернути увагу, - прокурор Усенко
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Топ коментарі
+4
в этом случае все закончилось благополучно!
За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 4471

В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.

К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
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22.02.2021 19:45
+2
А ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ЛАЙКИ СТАВИТЬ !!!???
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22.02.2021 20:32
+2
не знаю..мені здається скільки хлопчакам не розповідай - все даремно, пока самі не взізуть в халепу...або не станеться нещастя з кимось з знайомих...
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
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23.02.2021 10:59
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В 133 миллионной Японии 21000 самоубийств и 3000 погибших в ДТП.В одном только Харькове за прошлый год более 500 самоубийств и в Украине более 7000 погибших в ДТП.Сегодня вот опять читаю очень ,,Вумные" мысли наших бюрократов по Одесской трассе.Они собираются загнать пешеходов в подземные и надземные переходы.Это вместо того ,чтобы машины загнать на мосты над наземными переходами.По цене почти сопоставимо,но не так подло к большинству граждан Украины.А Пешеходы обязательно проделают дыры в ограждениях,или их снесут автоухари.И смерти будут продолжаться.Я За то,чтобы для пешеходов вообще не было светофоров,и они имели преимущество на переходах.Особенно для детей,слабовидящих,слабослышащих и на костылях!Загоняйте машины на эстакады,в тоннели,а не людей!
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22.02.2021 19:16 Відповісти
Это за какой период в Украине 7000 погибших в ДТП? Потрудитесь уточнить.
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22.02.2021 19:19 Відповісти
За год.Но цифра приблизительная,источники не запоминаю, ввиду преклонного возраста.А Данные по Японии из японского официального сайта на русском( на мове,к сожалению,нет)
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22.02.2021 20:05 Відповісти
За 2020 год в Украине в результате ДТП погибло 3541 человек.
Поэтому "более 7000 погибших" - это не "цифра приблизительная", а явная ложь.
Статистика по погибшим в ДТП в Украине за другие годы:
2019 - 3454 человека.
2018 - 3350 человек.
2017 - 3432 человека.
Для сравнения в 2007 году в Украине в ДТП погибло 9574 человека.
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22.02.2021 21:50 Відповісти
7000 погибших всего за год.Это огромное количество, среди них чьи - то дети. Но зеленым законодателям пох. А я каждый день пишу нашим рептилоидам в Раде, чтобы усилили ответственность за ДТП в пьяном виде с первой поимки и не штраф, а лишение прав и конфискация автомобиля с последующей аукционной продажей. И видеокамеры в каждом городе, а не только в Киеве. Полицейских на дорогах меньше, чем зайцев в поле, водители охамели в край, едут на красный свет и никто за это не отвечает. Если денег на камеры нет, то посадите , твари, хоть одного криминального олигарха типа Медведчука с конфискацией и будут деньги на 50 лет вперед. Енакиевского не посадили, деньги его Латвия забрала, а нашим ***** не надо, пусть народ на дорогах погибает, пусть пенсионерам платят копейки. Зеленым ничего не нужно, они на народ плюют, выслуживаются перед олигархами.
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22.02.2021 21:26 Відповісти
7000 погибших за год - это ложь.
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22.02.2021 21:51 Відповісти
власть обосцанных сектантов сывочолого не слушает. но ты продолжай ))
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23.02.2021 04:34 Відповісти
Если бы было поменьше юриев смитов и детям рассказывали , что их временные подростковые трудности после самоубийства перейдут в вечные и тяжелые трудности, самоубийств было бы меньше! Но это уже 4-е поколение атеистов выросло, точка невозврата пройдена и дальше будет хуже!
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22.02.2021 19:39 Відповісти
в этом случае все закончилось благополучно!
За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 4471

В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.

К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
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22.02.2021 19:45 Відповісти
Але чому батьки не розповідають дітям, що є небезпечним ?
Чому не знають, чим займаються діти, куди йдуть, дозволяють отак десь блукати і шукати пригод на свою голову ?
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23.02.2021 07:10 Відповісти
не знаю..мені здається скільки хлопчакам не розповідай - все даремно, пока самі не взізуть в халепу...або не станеться нещастя з кимось з знайомих...
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
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23.02.2021 10:59 Відповісти
А ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ЛАЙКИ СТАВИТЬ !!!???
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22.02.2021 20:32 Відповісти
В 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а всего с 2017-го - 518. Чаще всего это делают дети в возрасте от 12 до 16 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3249414

Що не кажи а Кацапія це сатанинська держава - тільки там придумують різних
"синіх китів" і іншу ахінею для самогубства української молоді За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 1343
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22.02.2021 20:36 Відповісти
 
 