За минулий рік в Україні 123 підлітки покінчили життя самогубством, - представник ОГПУ Усенко

За 2020 рік в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, а загалом з 2017-го — 518 випадків. Найчастіше накладають на себе руки підлітки віком від 12 до 16 років.

Про це Суспільному повідомила керівниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, інформує Цензор.НЕТ.

Усенко розповіла, що за даними Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, у 2017 році вчинили самогубство 166 підлітків, у 2018-му — 97, у 2019 — 111, а у 2020 році — 123 неповнолітніх. Станом на лютий 2021 року зафіксовано 21 випадок.

"Вік від 8 до 18. Більше вчиняють самогубство хлопці. Найбільше випадків самогубств - у віці від 12 до 16", — заявила Усенко.

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Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, унаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і прийняли по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

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