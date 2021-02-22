Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій біля Південного, - ОТГ "Північ"

Недалеко від населеного пункту Південне на Донбасі український військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 22 лютого, недалеко від населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового задовільний.

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"На обстріли противника українські захисники дали адекватну відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку", - сказано в повідомленні.

Також про дії російських найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, загинув один боєць ЗСУ, ще двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень.