Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ

13 квітня в ЖК "Венеція" повністю вигоріла квартира на 4 поверсі. Щоб дістатися на подвір'я, пожежникам довелося годину розчищати проїзд від припаркованих авто. У соцмережах тоді критикували господарів машин, але насправді проблему створили не вони, а забудовник і чиновники.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

За даними його журналістів, забудовник зменшив кількість запланованих паркомісць на третину.

Так, у вересні 2013 року ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг" екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова отримало вихідні дані на відкоригований проєкт, і в ньому кількість місць в підземному паркінгу зменшилася з 950 до 600, а місць відкритих автостоянок – з 235 до 225. Разом з тим кількість квартир зросла з 970 до 1600.

Відкрита автостоянка при цьому обладнана за будинком і теж з порушеннями будівельних норм: не дотримано відстані 25-35 метрів. Крім цього, не дотримано вимоги про те, що проїзди для пожежної техніки мають бути завжди вільними. Саме з цієї стоянки рятувальникам довелося відбуксовувати автомобілі.

У процесі підготовки матеріалу журналісти "Наших грошей" з'ясували, що забудовник порушив не тільки правила організації автостоянок, а й Генплан Києва.

"Ділянки площею 4,9 га, на яких побудовано ЖК, належать до житлової середньо- і малоповерхової забудови та частково зелених насаджень загального користування, в т. ч. 0,27 га розташований в межах прибережної захисної смуги двох озер. Тобто, ЖК "Венеція" повинен бути максимум на 9 поверхів, а за фактом там багатоповерхова житлова забудова - 17-23-поверхові будинки", - сказано в статті.

При цьому у містобудівних умовах та обмеженнях, які підписав тодішній в.о. директора Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш, функціональне призначення землі вказано лише – житлова забудова, без уточнення яка саме.