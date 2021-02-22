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Новини Київські новини
17 060 11
Київ (13825) пожежа (3738) забудова (353)

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

13 квітня в ЖК "Венеція" повністю вигоріла квартира на 4 поверсі. Щоб дістатися на подвір'я, пожежникам довелося годину розчищати проїзд від припаркованих авто. У соцмережах тоді критикували господарів машин, але насправді проблему створили не вони, а забудовник і чиновники.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

За даними його журналістів, забудовник зменшив кількість запланованих паркомісць на третину.

Так, у вересні 2013 року ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг" екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова отримало вихідні дані на відкоригований проєкт, і в ньому кількість місць в підземному паркінгу зменшилася з 950 до 600, а місць відкритих автостоянок – з 235 до 225. Разом з тим кількість квартир зросла з 970 до 1600.

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 01

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 02

Відкрита автостоянка при цьому обладнана за будинком і теж з порушеннями будівельних норм: не дотримано відстані 25-35 метрів. Крім цього, не дотримано вимоги про те, що проїзди для пожежної техніки мають бути завжди вільними. Саме з цієї стоянки рятувальникам довелося відбуксовувати автомобілі.

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 03Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 04

У процесі підготовки матеріалу журналісти "Наших грошей" з'ясували, що забудовник порушив не тільки правила організації автостоянок, а й Генплан Києва.

"Ділянки площею 4,9 га, на яких побудовано ЖК, належать до житлової середньо- і малоповерхової забудови та частково зелених насаджень загального користування, в т. ч. 0,27 га розташований в межах прибережної захисної смуги двох озер. Тобто, ЖК "Венеція" повинен бути максимум на 9 поверхів, а за фактом там багатоповерхова житлова забудова - 17-23-поверхові будинки", - сказано в статті.

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 05

При цьому у містобудівних умовах та обмеженнях, які підписав тодішній в.о. директора Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш, функціональне призначення землі вказано лише – житлова забудова, без уточнення яка саме.

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК Венеція на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ 06
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Топ коментарі
+10
Я нисколько не сомневаюсь в том, что все застройщики хитрожопят, но для начала журналисты могли бы поинтересоваться, все ли подземные паркоместа выкуплены. Просто далеко не каждый человек покупая за 50 тысяч у.е. жилье в скворечнике, готов выложить 20 тысяч у.е. за подземное паркоместо. Так что придомовую стоянку занимают совсем не потому, что нет мест под землей. В некоторых высотках вообще не предусмотрено место для парковки. И что? В любом случае проезд для пожарной техники должен быть свободен. И еще момент, когда дом сдавался в эксплуатацию, скорее всего подпись пожарной инспекции тоже ставили. Как с этим быть? У застройщика наверняка есть документ с подписями пожарных о том, что никакие нормы противопожарной безопасности не нарушены.
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22.02.2021 21:19
+9
Хто купує квартири в гетто, повинен бути готовий до такого.
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22.02.2021 20:48
+4
Посмотрите еще раз на фото из статьи, на этот убогий муравейник над дорогой в окружении металлолома и асфальта и сравните как живут люди, которые себя уважают:

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4950
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22.02.2021 23:40
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Кто бы сомневался что застройщик занёс лавэ
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22.02.2021 20:46 Відповісти
Хто купує квартири в гетто, повинен бути готовий до такого.
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22.02.2021 20:48 Відповісти
Теремки - это гетто? вы явно не киевлянин.
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22.02.2021 22:59 Відповісти
Когда количество населения на квадратный метр зашкаливает, школ и садиков не хватает, на окружной в районе Теремков пробки - это будущее гетто, где растёт преступность и падает уровень жизни. Поэтому в европах жилые кварталы 4-этажные.
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22.02.2021 23:37 Відповісти
Посмотрите еще раз на фото из статьи, на этот убогий муравейник над дорогой в окружении металлолома и асфальта и сравните как живут люди, которые себя уважают:

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4950
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22.02.2021 23:40 Відповісти
гетто - все що вище 5, максимум 9 поверхів (хоча краще 7)
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23.02.2021 12:26 Відповісти
Я нисколько не сомневаюсь в том, что все застройщики хитрожопят, но для начала журналисты могли бы поинтересоваться, все ли подземные паркоместа выкуплены. Просто далеко не каждый человек покупая за 50 тысяч у.е. жилье в скворечнике, готов выложить 20 тысяч у.е. за подземное паркоместо. Так что придомовую стоянку занимают совсем не потому, что нет мест под землей. В некоторых высотках вообще не предусмотрено место для парковки. И что? В любом случае проезд для пожарной техники должен быть свободен. И еще момент, когда дом сдавался в эксплуатацию, скорее всего подпись пожарной инспекции тоже ставили. Как с этим быть? У застройщика наверняка есть документ с подписями пожарных о том, что никакие нормы противопожарной безопасности не нарушены.
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22.02.2021 21:19 Відповісти
Мало того, что ставить машину негде - там ещё и бздо нехилое, когда ветер с конюшен ипподрома.
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23.02.2021 02:13 Відповісти
А пожарная когда акт подписывала о чем думала?
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23.02.2021 09:30 Відповісти
пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле....
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23.02.2021 10:47 Відповісти
в нормальной стране началась бы посадка чиновников, на всех разрешительных документах есть чья то подпись
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23.02.2021 12:34 Відповісти
 
 