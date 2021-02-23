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Росія на спільних навчаннях з Білоруссю в 2013 році відпрацьовувала сценарій майбутнього захоплення Донбасу, - представник ГУР МО Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія на спільних навчаннях з Білоруссю в 2013 році відпрацьовувала сценарій майбутнього захоплення Донбасу, - представник ГУР МО Скібіцький

Підготовку до захоплення Криму Росія почала задовго до початку активних дій. Про посилення російського угруповання в Криму військова розвідка України доповідала вищому керівництву держави.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Перші ознаки того, що Росія може силовим шляхом забрати територію, яка належить Україні, були пов’язані з проявами сепаратизму та підготовкою різних воєнізованих груп на території Криму. Безпосередньо 810 бригада морської піхоти РФ на своїх полігонах відпрацьовувала підготовку та оснащення незаконних збройних формувань на території Криму.

За інформацією воєнної розвідки України, у 2013 році було створено угруповання російських військ, яке забезпечувало безпеку проведення зимових олімпійських ігор на території Росії. В цей період відпрацьовувалося блокування морської акваторії та повітряного простору, проведення розвідувальних дій проти нашої держави.

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"Ми проаналізували розміщення першого і другого ешелонів, резервів та конфігурацію військ, яка була на спільних російсько-білоруських навчаннях у 2013 році. Саме такий сценарій був повторений у 2014 році проти нас вже з окупацією Донбасу", – зазначив представник ГУР МО України.

23 лютого 2014 року система управління Південного військового округу ЗС РФ та угруповання в Криму були переведені в повну бойову готовність. Підрозділи, які залучалися для посилення чорноморського флоту, вже вийшли з пунктів постійної дислокації і почали переміщення в Крим.
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Топ коментарі
+14
Ще Дудаєв в 1995 році говорив за захоплення Криму.Є такий фільм брат,так в другі його частині була тема Криму,а фільм 2000-го року.Вони навіть у фільмах піднімали цю тему.Так що,нічого тут раптового не було.
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22.02.2021 22:02
+5
2008 год, Гриценко в гостях у "Вечернего Мудозвона". В конце ролика всё чётко и ясно озвучено.
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
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22.02.2021 22:11
+4
Подготовка к захвату крыма и минимум части Украины проводилась еще раньше 2009 года. Именно в етом году на форумах о оружии росийские военные уже проговаривались что готовится нападение на Украину и подбирали себе снайперские винтовки. И самым важным для них вопросом было вступится ли за Украину НАТО и успеют ли они захватить Украину до введения голубых касок. То что СБУ етого не знало (по крайней мере высшее и средний состав)я никогда не поверю а то что не предприняло никаких действия подпадает под статью о измене Родины.
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22.02.2021 22:19
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Ще Дудаєв в 1995 році говорив за захоплення Криму.Є такий фільм брат,так в другі його частині була тема Криму,а фільм 2000-го року.Вони навіть у фільмах піднімали цю тему.Так що,нічого тут раптового не було.
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22.02.2021 22:02 Відповісти
2008 год, Гриценко в гостях у "Вечернего Мудозвона". В конце ролика всё чётко и ясно озвучено.
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
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22.02.2021 22:11 Відповісти
был такой антиукраинский и антиамериканский "шедевр", от воспоминания про который тошно до сих пор... зато для кацапья он до сих пор культовый... несмотря что главный "герой" за грехи свои исдох где то в горах... доже костей не нашли... на такой мерзской пропаганде воспитывают кацапский взброд... - это один пример, а их тысячи...
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23.02.2021 09:49 Відповісти
Подготовка к захвату крыма и минимум части Украины проводилась еще раньше 2009 года. Именно в етом году на форумах о оружии росийские военные уже проговаривались что готовится нападение на Украину и подбирали себе снайперские винтовки. И самым важным для них вопросом было вступится ли за Украину НАТО и успеют ли они захватить Украину до введения голубых касок. То что СБУ етого не знало (по крайней мере высшее и средний состав)я никогда не поверю а то что не предприняло никаких действия подпадает под статью о измене Родины.
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22.02.2021 22:19 Відповісти
И кто в то время руководил СБУ? Правильно, Член бабыйулиной "родины" Наливайченко!
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22.02.2021 23:58 Відповісти
Наливайченко СБУ (2006-2010) В июне 2006 года был назначен президентом Украины Виктором Ющенко на должность первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБ Украины. 11 марта 2010 года, после победы на президентских выборах Януковича, уволен с должности. В сентябре 2010 года вступил в политическую партию «Наша Украина»
1 августа 2012 года вступил в политическую партию «УДАР» Виталия Кличко.
СБУ (2014-2015) 15 июня 2015 года Наливайченко обвинил бывшего заместителя генпрокурора Украины Анатолия Даниленко в «крышевании» незаконной деятельности компании «БРСМ-Нефть». Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин поддержал Даниленко и дал распоряжение закрыть возбуждённое уголовное дело. Считается, что данный конфликт стал одной из причин отставки Наливайченко.
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23.02.2021 11:12 Відповісти
Я Вам ещё больше уточню.
Уже в 2004-м, на форуме сайта "Отвага" (сайт весьма приличный и информативный), уже были подобные высказывания. Их правда быстро переводили в "личку". Но если было желание (а у некоторых наших было), можно было ОЧЕНЬ МНОГО интересного узнать. Некоторые вещи, как ни странно пригодились впоследствии.
Особенно про нахождение оружия в подвалах церквей.
И далее по списку.
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23.02.2021 09:11 Відповісти
Очень своевременно.
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22.02.2021 23:43 Відповісти
Хто б сумнівався...
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22.02.2021 23:45 Відповісти
кое-кто опомнился...- всего-то через 8 (восемь!!!) лет...(((
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22.02.2021 23:57 Відповісти
белорусь была моделью донбасса или была активным помощником в захвате й оккупации???? определяю, что скорее активным помощником... как мадьяры у гитлера...
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23.02.2021 09:43 Відповісти
 
 