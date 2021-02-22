Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США
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Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російського судна "Фортуна", залученого до будівництва газопроводу "Північний поток- 2", а також його власника ТОВ "КВТ-РУС".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.
Зазначається, що обмеження вводяться на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), прийнятого в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого оборонним бюджетом США в 2020 році.
У списку санкцій, зокрема, позначені судно "Фортуна" (UBDP8) під російським прапором, а також компанія "КВТ-РУС", зареєстрована в Москві.
Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Але мета ж - інша.
Все дело в мировом господстве США. На данный момент США уже НЕ МОГУТ гарантировать что-то кому-либо. Все туземцы и вожди показывают на глобус и Украину.
вот США и хочет загулшить ********. С нефтью уже показывали кино, теперь с газом. В принципе могут повторить кино, могут сделать сериал аля Санта-барбара. Сможет ******** продавать в НОЛЬ и даже МИНУС? А еще есть олигархи, выродки олигархов, жены...
А у них счета, недвижимость, бизнес за пределами ********. Не помогут санкции - возьмутся за них. А там 97% денег - ворованый левак.
вот и получиться проще завалить куйла и зарыть его, вернуть крым и донбас и жить как раньше в ********. Воровать и никому не будет до этого дела.
В данном случае США преследуют 2 шкурных своих интереса. Свой газ и восстановление статуса США, как мирового гаранта. Вот и все. Поэтому ******** и дожимают медленно, чтоб последние топили ресурсы буквально в воду.
еще ведь недавно куйло брыкался по поводу нефти. Показали? Показали, да еще с ломом.
Так и теперь будет. Следующим шагом будет заморозка активов корешей путлера. Внятно промычать откуда, допустим 10 лямов баксов они не смогут.
Неправда (скажімо так) - правило і принцип згодовування інформації невибагливій публіці.
Тим більше, почитати оригінал не в змозі.
Можна втюхувати все, що завгодно. Поглинуть.