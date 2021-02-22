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Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російського судна "Фортуна", залученого до будівництва газопроводу "Північний поток- 2", а також його власника ТОВ "КВТ-РУС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.

Зазначається, що обмеження вводяться на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), прийнятого в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого оборонним бюджетом США в 2020 році.

У списку санкцій, зокрема, позначені судно "Фортуна" (UBDP8) під російським прапором, а також компанія "КВТ-РУС", зареєстрована в Москві.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлена вже в п'ятницю, 19 лютого.

Читайте також: Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ
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Топ коментарі
+37
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США - Цензор.НЕТ 8674
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22.02.2021 22:23
+21
У этой русмартышки один ник сегодня уже забанили за анти-Украинскую пропаганду, оно снова вылезло. Правильно говорят про дикарей - ты их в дверь, они-в окно. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США - Цензор.НЕТ 5580
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22.02.2021 22:30
+20
Ого, даже у меня слышно как на России пердаки взрываються
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22.02.2021 22:21
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22.02.2021 23:09 Відповісти
Из Лавры нужно вынести нафиг труп Петра Столыпина,тоже немецкого упыря из Дрездена...
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22.02.2021 23:12 Відповісти
Удивляюсь, на что рассчитывают Западники, неужели такие наивные, что перевоспитаете уголовника террориста, у беса путлера нет ни одного шанса стать на правиььный, мирный путь, он с ног до головы в крови, та же история с комунякой лукашом, никакие переговоры с преступниками, только санкции, только сила для террористов имеет значение.
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22.02.2021 23:14 Відповісти
Та це хрінь а не санкціі..
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22.02.2021 23:15 Відповісти
СССр сдох не от санкций и выстрелов,а от Инфаркта в августе 1991 года,РАБссия сдохнет от инсульта и тоже без единого выстрела Фортуны... Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 5086плохая девка Фортуна для РАБссии Смердячей...
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22.02.2021 23:17 Відповісти
Якщо о це всі санкціі проти Норд стрима 2 то все зрозуміло з паном Байденом..
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22.02.2021 23:17 Відповісти
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 9514А якби ж "журналісти" повідомили, що це судно і компанія вже під санкціями від попередньої адміністрації - то розрив шаблону стався б.

Але мета ж - інша.
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23.02.2021 01:25 Відповісти
Йооо.. !)
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23.02.2021 08:33 Відповісти
СССР в лучший год кажись 1975,почти догнал Омерику ажд 16,4 % Мирового продукта,у Омерики было 21 %,прошло всего 45 лет и сегодня РАБссия с 1,6% почти догнала Португалию... Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 5137
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22.02.2021 23:21 Відповісти
Ага, когда уже осталось 100 км проложить, они санкции вдруг надумали наложить.
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22.02.2021 23:24 Відповісти
Это и есть мастерство кунфу Сначала дали ******** почти достроить, а затем конец фильма. НЕ будет ******** спокойно торговать и жить.
Все дело в мировом господстве США. На данный момент США уже НЕ МОГУТ гарантировать что-то кому-либо. Все туземцы и вожди показывают на глобус и Украину.
вот США и хочет загулшить ********. С нефтью уже показывали кино, теперь с газом. В принципе могут повторить кино, могут сделать сериал аля Санта-барбара. Сможет ******** продавать в НОЛЬ и даже МИНУС? А еще есть олигархи, выродки олигархов, жены...
А у них счета, недвижимость, бизнес за пределами ********. Не помогут санкции - возьмутся за них. А там 97% денег - ворованый левак.
вот и получиться проще завалить куйла и зарыть его, вернуть крым и донбас и жить как раньше в ********. Воровать и никому не будет до этого дела.
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23.02.2021 07:01 Відповісти
Не стоит переоценивать штаты. Почему-то все считают, что в их действиях присутствует некий скрытый смысл или глубокий стратегический замысел. На самом деле, решения ими принимаются крайне хаотично, спонтанно и непоследовательно. Мыслить стратегически они разучились еще со времен правления администрации Буша-младшего, к сожалению.
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23.02.2021 10:11 Відповісти
Нет, не хаотично. США, в свое время, показали ссср. что говорить о ********. Именно поэтому строительству будут мешать. Кроме этого США УЖЕ построила десятки газовых хабов для экспорта своего газа. сравнивать США и ******** нет смысла. ВВП Нью-Йорка и ******** одинаковы. ОДИН город и вся ******** с ПОЛОВИНОЙ ВСЕХ ресурсов мира. Тупо продавая ресурсы ВСЕ руцкие свиньи могут НИЧЕГО в этой жизни не делать, вообще ничего. НО тупой гном решил потягаться с США. Не прокатит. Их экономику медленно, но уверенно будут дожимать. Китайский сосед тем временем без боев и потерь окупирует сибирь. Ждать не долго.
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23.02.2021 10:17 Відповісти
Вы с такой уверенностью об этом говорите как-будто присутствовали на совещании в Белом доме, где обсуждалась стратегия штатов в отношении параши на ближайшее столетие. К сожалению, штаты крайне ненадежный союзник. Хотел бы напомнить, что они с удовольствием сотрудничали с ленинской и сталинской россией, несмотря на все ужасы, творимые большевики (например, Голодомор). С путиным они тоже постоянно заигрывают (чего стоит их пресловутая перезагрузка отношений). Завтра изменится политическая конъюнктура и они спокойно сольют Украину. А потом объяснят это необходимостью соблюдать свои национальные интересы и способствовать упрочению мира во всем мире. В общем, не советую обольщаться...
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23.02.2021 10:46 Відповісти
США естественно НЕ хотели помогать ссср и сралину. НО, риск победы гитлера был крайне высок. Потому и помогали.
В данном случае США преследуют 2 шкурных своих интереса. Свой газ и восстановление статуса США, как мирового гаранта. Вот и все. Поэтому ******** и дожимают медленно, чтоб последние топили ресурсы буквально в воду.
еще ведь недавно куйло брыкался по поводу нефти. Показали? Показали, да еще с ломом.
Так и теперь будет. Следующим шагом будет заморозка активов корешей путлера. Внятно промычать откуда, допустим 10 лямов баксов они не смогут.
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23.02.2021 11:17 Відповісти
А в чем разница? Они ведь сотрудничали уже, когда боролись с международным терроризмом. расея даже воздушный коридор предоставляла, чтобы американские военно-транспортные самолеты могли доставлять грузы в Афганистан. Сейчас могут вспомнить об этом, к примеру. Есть еще Сирия, Ливия, Венесуэла. Да мало ли...Штаты сейчас лихорадит, поэтому они крайне заинтересованы в том, чтобы во внешней политике у них все было более-менее спокойно. Это им даст возможность сосредоточиться на внутренних проблемах и перестать тратить время и усилия на борьбу с "российской угрозой". По поводу нефти тоже ситуация неоднозначная. Помню как все здесь восторженно постили картинки о снижении цен на нефть и заявляли, что расее уже вот-вот придет конец. И что? Сейчас цены медленно ползут вверх. Газ они до сих пор ЕС продают, да еще и через Украину, как это ни парадоксально. Активы замораживать? Ну допустим. Но ведь персональные санкции против путинского окружения действуют уже не первый год, а воз и ныне там. Я это к чему пишу - все эти меры половинчатые и не дают желаемого результата. Штаты боятся идти на обострение, поэтому и не вводят СЕКТОРАЛЬНЫЕ санкции. А без них парашу не одолеть...
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23.02.2021 11:42 Відповісти
Ватный рашистский длбб, оптимизма у тебя многоВато ,наверное,ты либо очень тупой ,либо невероятно тупой...
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23.02.2021 11:17 Відповісти
Я на цензоре неделю назад говорил,Байден разрешил достроить Поток....чем вы слушаете... Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 8454нет,вру не неделю...,Мюнхенская конференция была 18 февраля и на ней Байден речь говорил...,Китая и РАБссии на этой Конференции не было...
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22.02.2021 23:25 Відповісти
Про "отменил" можно подробнее?
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22.02.2021 23:50 Відповісти
Щоб вам було легше зрозуміти то, Трамп ввів санкції проти "а", "б", "в" і "г", а Байден сказав що санкції будуть тільки проти "а".
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Щоб вам легше було зрозуміти-Байден щось казав про відміну "а","б","в" і "г"? Чи йому треба було продублювати ці пункти?
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23.02.2021 11:35 Відповісти
Бугагага - США ввели санкції проти «байдарок» які повісили на фірму прокладку «Моні з Одеси» під контракт доставки нафти з Венесуели до малайців.... Хлоп'ятки поки буде попит на такий продукт то винайдуть « рога та копита»..... Читайте классику « золотом теленок» Мабуть з смереки впали та головою об трембіту стусанулись....
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22.02.2021 23:59 Відповісти
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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23.02.2021 00:26 Відповісти
Со спасителем Байденом что-то пошло не так.
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23.02.2021 00:06 Відповісти
Дык и против экипажа было бы неплохо
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23.02.2021 00:30 Відповісти
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 7310

Неправда (скажімо так) - правило і принцип згодовування інформації невибагливій публіці.

Тим більше, почитати оригінал не в змозі.
Можна втюхувати все, що завгодно. Поглинуть.
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23.02.2021 00:33 Відповісти
Трампон - це перший президент за всю історію Америки, який наклав вето на бюджет Пентагону та одночасно зняв санкції накладені на північну трубу. Чим зробив величезний подарунок ху#лу, який одразу відновив будівництво. Тільки перемога Байдена на виборах це зупинила, а трампісти відсмокчують разом з кремлівським карликом.
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23.02.2021 01:20 Відповісти
Які ж санкції зняв Трамп? Цитату в студію.
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23.02.2021 11:12 Відповісти
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 7721
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23.02.2021 02:26 Відповісти
Заработало тролье здесь на полную котушку: Мол не прав Байден, да и поздно уже, поезд приближается к конечной станции. Лучше поздно, чем никогда. Крокодилу Путину и так все труднее с каждым разом доказывать своим чебурашкам свое превосходство. Даже для своего телевизора этот проект уже давно запорот. Не вышло легкой победы. Сколько раз их уже в этом году макнули мордою в дерьмо? Они - словно им яйки в дверях прищемили (а может и прищемили?) - вопят, где только можно, о собственном вЯличии и о вЯликом вожде т. Путине, который для них "Сталин - сегодня". Уже в спорте под какими то непонятными эмблемами и тряпками ходят, настолько жалко смотрится их надуманное величие, после серии санкций. И в экономике затолкают - дело времени, процесс пошел, как говорится. Война тоже, как всякий Молох, требует от этих извергов, постоянной подпитки, и так до полного изнеможения в военной гонке. Если за это дело всерьез возьмется Америка, - то, в долгой перспективе, им не вытянуть этого. Ну, Белоруссию прихватят еще, есть наложивший в штаны Лукашенко, как выигрышный ресурс. Украине надо бороться. Сейчас на зе-шоблу, переписываются все активы ***** в Украине, поэтому патриотам надо быть на чеку: что-то они замышляют. Как бы они не начали разыгрывать козыри - Зеленского, как президента и 73% проголосовавшего за него быдла. Выхода у Кремлевского Карлы нет, кроме как продолжать заглатывать Украину. За руками зеленых клоунов-шулеров теперь надо следить в оба глаза.
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23.02.2021 05:31 Відповісти
Ничего то вы не поняли из истории России, да и на западе тоже - главное и неоспоримое качество это трудности сплочают и мобилизуют и чем труднее, тем крепче держава, потому что независимость не пустой звук, потому что за будущее твоих детей можно не только страдать, но и жизнь отдать.
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23.02.2021 07:40 Відповісти
Из истории россии очень хорошо видно как она же сама себе трудности создает, потом сама же их героически преодолевает. И в чем смысл? Из любви к страданиям, мазохисты? Да ладно бы только себе, пусть бы колбасились со своими трудностями, а то ведь и соседям покоя нету.
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23.02.2021 08:28 Відповісти
Всегда,любой кувшин ходит последний раз за водой. Так и с трудностями,-один раз трудности будут НЕпреодолимы. И это будет скоро!
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23.02.2021 11:40 Відповісти
Да,да! За детей можно отдать свою жизнь,а также жизнь детей и внуков!
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23.02.2021 11:42 Відповісти
Распяли РФ, как мальчика в трусиках
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23.02.2021 06:59 Відповісти
ну и .. что теперь это корыто не может заходить в территориальные воды немцев?
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Наче Трамп вже більші санкції вводив, а якщо це, обіцяні драконівські санкції із пекла тоді- ой.
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23.02.2021 11:10 Відповісти
И вянут искандерики в саду у тети .уйли! Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 4806
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23.02.2021 11:34 Відповісти
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