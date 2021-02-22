Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство енергетики відпрацьовує питання переходу споживачів на одну платіжну квитанцію з оплати газу та його розподілу.
Про це в.о. міністра Юрій Вітренко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл", - написав він.
За словами Вітренка, міністерство також займається питанням тарифоутворення на послуги з розподілу газу, вивчаючи можливість їх зрівняння, - "щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищий, ніж тарифи в інших".
При цьому він зазначив, що міністерство розглядає можливість введення обмежень націнки монополістів на роздрібному та оптовому енергетичних ринках, а також зміни принципів формування тарифів, акцентувавши увагу, що це призведе до зниження цін для споживачів.
"Щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж і щоб гроші не вилучалися, а вкладалися в підвищення якості та надійності поставок газу, тепла, електроенергії", - написав в.о. міністра.
Вітренко також вказав, що міністерству слід вирішити питання з обсягами ресурсу, який виставляють на енергоринки державні компанії, не уточнивши подробиць.
Будь ласка, зачекайте...
А злые не дают светочу развернуться во благо обездоленного мудрого нариду Украины.
если писан то не читан
если читан то не понят
если понят то не так!
зачем было делать 2е квитанции что б потом обратно всё вернуть в одну?? ну клоуны блд
доставка или траспортировка это тоже самое или это новый вид госиздевательств?!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/111148
в тарифе учтено было всё, - нет, придумали отдельно, - повысили,
теперь спрячут, чтобы потом, повышать отдельно снова
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
А семе , нерівне становище проявляється у тому , що споживач з рівнем споживання більше 314 кубів на рік , або споживач у якого в проєкті тільки плита (йому виставляють 39 кубів на рік), платять по 1.74грн за куб доставки ,а я маю фактичну ціну майже 5 грн за куб за доставку! Можна сказати що треба зиінити проект , але це не просто коштує грошей,ще і треба відрізати опалювалний прилад,що теж проблематично. Таких споживачів дуже багато в Україні ,бо за останні роки дуже багато домогосподарств відмовились від опалення газом.
Усіх ,хто опинився в такому становищі, закликаю платити як за попередній рік,тобто 1/12 від споживання,бо сьогодні нас змусять платити за невикористані послуги ? а завтра будемо платити за кожний подих,та ще й економити не дадуть,будуть брати не за об'єм вдихаємого повітря ,а вирахують по масі тіла!
так шо предлагаювитренке з/п и премии точно так же повышать - добавив в одну платежную ведомость, при этом вычеркнув из другой
Коли вже цього поца разом з Коболєвим і Ко об'єднають на одній зоні?