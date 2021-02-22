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Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко

Міністерство енергетики відпрацьовує питання переходу споживачів на одну платіжну квитанцію з оплати газу та його розподілу.

Про це в.о. міністра Юрій Вітренко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл", - написав він.

За словами Вітренка, міністерство також займається питанням тарифоутворення на послуги з розподілу газу, вивчаючи можливість їх зрівняння, - "щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищий, ніж тарифи в інших".

При цьому він зазначив, що міністерство розглядає можливість введення обмежень націнки монополістів на роздрібному та оптовому енергетичних ринках, а також зміни принципів формування тарифів, акцентувавши увагу, що це призведе до зниження цін для споживачів.

Читайте також: Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп

"Щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж і щоб гроші не вилучалися, а вкладалися в підвищення якості та надійності поставок газу, тепла, електроенергії", - написав в.о. міністра.

Вітренко також вказав, що міністерству слід вирішити питання з обсягами ресурсу, який виставляють на енергоринки державні компанії, не уточнивши подробиць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко
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Топ коментарі
+25
Власть дебилов -- разъединяем-объединяем, закрываем-открываем, отменяем-возобновляем. Т.е. постоянно имитируем бурную деятельность.
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22.02.2021 22:31
+20
як дурни.... ликвидировали министерство -потом- воссоздали.... была одна платежка стало две- а теперь опять одна планируется...
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22.02.2021 22:35
+13
А это уже серьезная реформа.
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22.02.2021 22:28
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А это уже серьезная реформа.
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22.02.2021 22:28 Відповісти
як дурни.... ликвидировали министерство -потом- воссоздали.... была одна платежка стало две- а теперь опять одна планируется...
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22.02.2021 22:35 Відповісти
кроваті переставляют як завжди
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23.02.2021 00:11 Відповісти
Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко - Цензор.НЕТ 1185
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22.02.2021 22:29 Відповісти
"Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию..." - какая забота о людях!!!
А злые не дают светочу развернуться во благо обездоленного мудрого нариду Украины.
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22.02.2021 22:31 Відповісти
Это "рынок" такой... Зачем много квитанций, если директор рынка один фирташ, а остальные: "Не, не могу уступить, я на реализации".
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23.02.2021 10:43 Відповісти
Власть дебилов -- разъединяем-объединяем, закрываем-открываем, отменяем-возобновляем. Т.е. постоянно имитируем бурную деятельность.
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22.02.2021 22:31 Відповісти
вот если бы при этом каждый раз от этой деятельности тарифы и прочие цены на всё не росли как грибы после дождя, а так канешна - мудрый нарид заслуживает тут власть, которая его имеет
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22.02.2021 22:37 Відповісти
Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3267Как ГАИ или СЭС.
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23.02.2021 07:49 Відповісти
купи козу... продай козу...
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23.02.2021 10:09 Відповісти
Теперь хватит одной собаки. Кот останется на следующий месяц. Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко - Цензор.НЕТ 1827
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22.02.2021 22:35 Відповісти
Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5670. Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1 .
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22.02.2021 22:51 Відповісти
Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4906.
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22.02.2021 22:53 Відповісти
Зебилам закон не писан
если писан то не читан
если читан то не понят
если понят то не так! Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко - Цензор.НЕТ 2436
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22.02.2021 22:37 Відповісти
а если понят, то надо отменить.
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23.02.2021 00:12 Відповісти
Причем тут булка хлеба? Это совсем разные вещи! Смотри заказал ты товар ну допустим в каком-то интернет магазине и выбираешь удобный способ доставки этого товара!
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22.02.2021 22:43 Відповісти
ОК, беру свои слова обратно, был неправ. Спецом пошел, попросил у жены платежку посмотреть( она этими делами занимается, я просто не знал). Таки да, разбито по пунктам. Sorry.
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22.02.2021 22:59 Відповісти
вони ще рахунок можуть прислати з однією копійкою боргу за місяць за який сплачено.а чо з кожного по копійці, собі сорочка.
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23.02.2021 00:14 Відповісти
в начале 90-х у моего булгахтера была программа - туда в смету любой левак можно было записать а в меню была опция - "Размазать по счету" и все - следов не найти.
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22.02.2021 22:44 Відповісти
Вата ты и не поймешь! У тебя в США за коммуналку давно так!
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22.02.2021 22:46 Відповісти
Да это они твари специально обдирают и так нищий народ, видите, им всё мало выдумывают всякую хитрость. Даю руб за сто, что доставка газа уже и так включена в стоимость самого газа. Народ становится всё беднее, а эти гниды олигархи, все депутаты и все слуги всё богаче и богаче становятся.
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22.02.2021 23:07 Відповісти
100%.В тариф-ВСЕ входит.Народ стал экономить,вот и придумали.
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23.02.2021 07:52 Відповісти
никогда такого не было и вот опять Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко - Цензор.НЕТ 5951
зачем было делать 2е квитанции что б потом обратно всё вернуть в одну?? ну клоуны блд
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22.02.2021 22:40 Відповісти
Что-бы развести тебя на доп бабло! Скажут опять у нас нафтогаз убыточный надо тарифы повышать. Ну и про Фирташа друга Коломойского тоже негоже забывать!
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22.02.2021 22:44 Відповісти
а шо при зведенні тепер в одну "разом до сплати" стане як до розведення?
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23.02.2021 00:19 Відповісти
А можно платежки вообще отменить? Это же какой расход бумаги. А так - красота: нет платежки, нет расходов. Все довольны.
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22.02.2021 22:41 Відповісти
а что такое распределение?
доставка или траспортировка это тоже самое или это новый вид госиздевательств?!!!
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23.02.2021 08:54 Відповісти
Не надо зацикливаться на цене на газ, надо просто меньше потреблять.
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22.02.2021 22:41 Відповісти
Номінально замислитися чому така мала зарплатня...)))
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22.02.2021 22:50 Відповісти
А может надо и меньше кушать, для того чтоб меньше потреблять??? Идиот ты, или прикидываешься только?
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22.02.2021 23:13 Відповісти
Ура, тепер усі автобани України нарешті будуть розблоковані протестувальниками бо вже не буде клятої платіжки за розподіл газу...
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22.02.2021 22:48 Відповісти
Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4358
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22.02.2021 22:52 Відповісти
х\з. какое это вообще имеет принципиальное значение? две квитанции, есть понимание и газа и доставки.... будет одна квитанция, не будет понимания ни первого ни второго... будет конспирология.... говорить такую дешевку, человеку претендующего на министра, как минимум не серьезно... как тест на адекватность.
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22.02.2021 22:53 Відповісти
тю, так бери лопату иди накопай себе пару кубов ))))
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23.02.2021 10:16 Відповісти
Министерство(!) энергетики отрабатывает(!) вопрос(!) перехода потребителей на одну квитанцию / В жизни всегда есть место подвигу.
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22.02.2021 23:05 Відповісти
Лучше не надо! Раньше так и было, потом пришли клоуны...
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22.02.2021 23:07 Відповісти
они никуда не уходили. просто до 2019 клоуны были грустными
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23.02.2021 04:23 Відповісти
В цирке шапито появилась новая вакация глашатель по газу Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8885
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22.02.2021 23:10 Відповісти
За доставку мало кто платит , вот и решили вернуть назад и теперь цена будет сразу заоблачная , хотя , она и так неподъемная для многих. И народ тупо молчит и платит , тем самым обогащая олигархов еще больше , а сами беднеют и беднеют...С этим надо что то делать , а не в инете писать....
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22.02.2021 23:17 Відповісти
Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 175 Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 797
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22.02.2021 23:35 Відповісти
Так это уже было - одна платежка. Потом - разделили. Сейчас снова обьединяем. Нихрена себе, Министерство энергетики трудится на благо населения!
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22.02.2021 23:40 Відповісти
Это из той оперы: я когда выпью, то и не такое отчебучу Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9390
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23.02.2021 08:58 Відповісти
Ось уже 20 років я час від часу нагадую що єдиним розумним способом оплати за газ, електрику та воду мають стати лічильники попередньої оплати. Людина має придбати у будь якого оператора ринку певну кількість ресурсу за певну кількість грошей на картці. Вставити картку в лічильник і зарядити апарат на споживання оплаченої кількості газу, електрики або води. Боргів не буде. Ні в кого. Зовсім. Але й красти не вийде у чиновників! І саме це зупиняє реформу без якої цивілізований ринок енергоносіїв та води просто неможливий. Не потрібно переоформлюватися від постачальника до постачальника - просто купуєш картку від того хто пропонує дешевшу ціну і стільки скільки можеш собі дозволити. Оце і є вільний ринок. А не борги, чинуші, платіжки, звірки лічильників, загнані споживачі, армії контролерів і ... паразити які роками не платять за комунальні послуги. В Європі навіть останній пяничка спершу "заряджає лічильник" а вже потім пропиває залишки зарплати. Ми звикли спершу платити за телефон, за хліб, за маршрутку і лише потім отримувати послугу. А з газом та електрикою що не так? Чому обов'язково не наперед а в борг? От де корупція феноменальна і вона ніколи поки існує боргова комунальна яма не зникне... Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5547
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22.02.2021 23:42 Відповісти
Ідея і впровадження не нова, проте одне але: ми жиємо в Україні, де все перевертається з ніг на голову, будь-яке толкове починання буде спаплюжене і вивернуте....
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23.02.2021 09:01 Відповісти
Поповняли ж рахунки на мобільний звязок за картками. Все просто. Не поповнив - нема звязку. І жодних боргів!
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23.02.2021 15:13 Відповісти
в Китае и Японии уже давно это работает (в крупных городах)
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23.02.2021 09:34 Відповісти
В Європі також в більшості країн як стандарт, а в деяких лічильники передплати встановлюють боржникам (з прошивкою на виплату боргу - "+"до тарифу).
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Шановні не забуваємо, що є петиція про відміну оплати за транспортування газу.
https://petition.president.gov.ua/petition/111148
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22.02.2021 23:55 Відповісти
словоблудие
в тарифе учтено было всё, - нет, придумали отдельно, - повысили,

теперь спрячут, чтобы потом, повышать отдельно снова
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23.02.2021 00:00 Відповісти
Багатохдомогосподарств , з початку цього 2021 року змушують платити за розподіл газу , який фактично не використовується.Отже початок такий , я маю домогосподарство під Києвом і більше 10 років назад підключив його до газової мережі .У проєкті є газова плита та конвектор для опалення.Споживав газ у об'ємі менше 2500 кубів на рік і платив по першій категорії.Після подорожчання газу,десь 4-5 років назад,перестав використовувати газ для опалення і опалюю дровами.І це у 21 сторіччі! Але це ще не все.У середньому використовував на рік близько 110 кубів газу.І от прийшов час , коли спробували ввести абонплату за газ і вважаючи, що в мене лічильник розрахований на опалення ,абонплата була зависока для мого рівня споживання.Майже одразу спалахнули протести і цю норму скасували .Замість цього ввели плату за розподіл ,що вираховується за рівнем споживання за попередній рік. І все б нічого, але з цього року ввели для тих у кого опалення по проєкту 314 кубів на рік за розподіл треба мінімум заплатити.А цк за рік 546 грн 36 коп . Якщо порахувати по моєму споживанню то виходить близько 190 грн. І в мене виникає питання - за що я повинен платити? Ця норма протирічить Конституції України і закону про права споживача,адже ставить споживачів у нерівне становище! Має місце дискримінація по рівню споживання та по тому що у проєкті.Наведу лише одну статтю закона про права споживача, хоча порушено кілька статей.
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
А семе , нерівне становище проявляється у тому , що споживач з рівнем споживання більше 314 кубів на рік , або споживач у якого в проєкті тільки плита (йому виставляють 39 кубів на рік), платять по 1.74грн за куб доставки ,а я маю фактичну ціну майже 5 грн за куб за доставку! Можна сказати що треба зиінити проект , але це не просто коштує грошей,ще і треба відрізати опалювалний прилад,що теж проблематично. Таких споживачів дуже багато в Україні ,бо за останні роки дуже багато домогосподарств відмовились від опалення газом.
Усіх ,хто опинився в такому становищі, закликаю платити як за попередній рік,тобто 1/12 від споживання,бо сьогодні нас змусять платити за невикористані послуги ? а завтра будемо платити за кожний подих,та ще й економити не дадуть,будуть брати не за об'єм вдихаємого повітря ,а вирахують по масі тіла!
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23.02.2021 00:28 Відповісти
Кто не понял - сольют обе платежки в один ценник,что бы у людей долги быстрее наростали.
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23.02.2021 02:47 Відповісти
Пример - в частном доме от газа отказался,а эти суки третий год шлют платяжки за доставку - мол договор разорвать не могут,посколько надо раскапывать трубу за забором и там обрезать трубу......я такой лютой ереси за всю жизнь не слышал. - Это официальный ответ юриста киевоблгаз Ирпень.
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23.02.2021 02:51 Відповісти
ты заявление на расторжение подал? если да, это уже не твои проблемы. хотите раскапывайте, хотите не раскапывайте - я газ не беру и платить не буду. всё.
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23.02.2021 04:27 Відповісти
вы не владеете вопросом, таких случаев действительно много.
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23.02.2021 09:36 Відповісти
я владею логикой. а то, что таких случаев много - лишь признак отсутствия судов
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23.02.2021 16:50 Відповісти
насрать на эти манипуляции - отдельная платежка или слитная. "тарифа на распределение" не должно быть вообще. все трубы население оплатило своими потом, кровью и баблом.
так шо предлагаювитренке з/п и премии точно так же повышать - добавив в одну платежную ведомость, при этом вычеркнув из другой
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23.02.2021 04:21 Відповісти
Когда обьединят, это и будет новость, предположение о новости это не новость назуя такое печатать.
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23.02.2021 04:59 Відповісти
Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко.

Коли вже цього поца разом з Коболєвим і Ко об'єднають на одній зоні?
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23.02.2021 05:42 Відповісти
надо просто закачивать воду в газовую трубу соединяя её с водопроводной, пусть мрази нажираются
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23.02.2021 08:12 Відповісти
 
 