Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко

Міністерство енергетики відпрацьовує питання переходу споживачів на одну платіжну квитанцію з оплати газу та його розподілу.

Про це в.о. міністра Юрій Вітренко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, - це перехід на одну платіжку за газ і розподіл", - написав він.

За словами Вітренка, міністерство також займається питанням тарифоутворення на послуги з розподілу газу, вивчаючи можливість їх зрівняння, - "щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищий, ніж тарифи в інших".

При цьому він зазначив, що міністерство розглядає можливість введення обмежень націнки монополістів на роздрібному та оптовому енергетичних ринках, а також зміни принципів формування тарифів, акцентувавши увагу, що це призведе до зниження цін для споживачів.

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"Щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж і щоб гроші не вилучалися, а вкладалися в підвищення якості та надійності поставок газу, тепла, електроенергії", - написав в.о. міністра.

Вітренко також вказав, що міністерству слід вирішити питання з обсягами ресурсу, який виставляють на енергоринки державні компанії, не уточнивши подробиць.

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