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Стоматологині Кравчук з Рівного, яка била дітей, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стоматологині Кравчук з Рівного, яка била дітей, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Суд обрав стоматологині Інні Кравчук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер вона зобов'язана з’являтися на кожну вимогу до суду або інший визначений орган державної влади, не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті було опубліковано кадри знущань стоматолога над дітьми в приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматологу повідомили про підозру.

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Топ коментарі
+9
Редкая извращенка.

Только никто не вспомнил, что в совке зубы нам лечили еще большие изверги.

Тогда это называлось "уважаемый врач-стоматолог".
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22.02.2021 22:39
+6
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, для особи яка переховувалась від слідства.
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22.02.2021 23:14
+4
Тогда сам звук бор-машинки "Журавлик" уже наводил устойчивый ужас. А вот со стоматологами мне везло.
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22.02.2021 22:44
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Редкая извращенка.

Только никто не вспомнил, что в совке зубы нам лечили еще большие изверги.

Тогда это называлось "уважаемый врач-стоматолог".
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22.02.2021 22:39 Відповісти
Тогда сам звук бор-машинки "Журавлик" уже наводил устойчивый ужас. А вот со стоматологами мне везло.
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22.02.2021 22:44 Відповісти
Особливо чемними та лагідними були стоматологи під час комісій у військоматі !!!))))
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22.02.2021 22:55 Відповісти
знач мне везло. да вот только в 2014 пришлось почувствовать, что может донецкий стоматолог. как раз почувствовалась совковая хватка и движения вокруг пациента в стиле "пациент переживет". еще з коллегами переговаривалась и те еще шутили про Донецк на свои темьі, так что стало ясно, откуда єта динозавриха появилась в моем городе.
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22.02.2021 22:51 Відповісти
Ну блін, колись попи різками дітей в школі шмагали///
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22.02.2021 23:47 Відповісти
А мне когда то в детстве зуб рвали без наркоза. Девяностые, помню с мамой отстояли огромную очередь... Пласкогубцами выкручивали. Не знаю, но в меня даже тогда при жуткой боли страха не было, меня ьольше пугали эти мрачные люди о ожидание. Врач с первого раза не смог вырвать, выкрутил только со второго. Сейчас спокойно сижу у стоматолога.
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22.02.2021 22:58 Відповісти
і мені, і не раз Стоматологині Кравчук з Рівного обрали запобіжний захід у справі про побиття дітей - Цензор.НЕТ 4845, але боліло жесть.
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22.02.2021 23:46 Відповісти
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, для особи яка переховувалась від слідства.
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22.02.2021 23:14 Відповісти
Ця **** реально божевільна, як мінімум їй треба заборонити працювати з дітьми назавжди.
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22.02.2021 23:44 Відповісти
А ту крису , хазяйку клініки,яка довгий час покривала свою підлеглу ,і ні кому не показувала відео , зрозуміли і прастілі ?😈
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22.02.2021 23:46 Відповісти
1,5 года трудовых работ на благо родины,в шахту или в АТО. С браслетом на ноге!!!!!!!!!!!!! Это единственный,,повторяю единственный способ,, изменить эту мразь !!
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23.02.2021 00:11 Відповісти
Охренеть мера пресечения. Судьям предлпгаю постачювмть себя на место пострадавших....
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23.02.2021 04:37 Відповісти
ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА !!!
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23.02.2021 10:29 Відповісти
 
 