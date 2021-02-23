Стоматологині Кравчук з Рівного, яка била дітей, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Суд обрав стоматологині Інні Кравчук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер вона зобов'язана з’являтися на кожну вимогу до суду або інший визначений орган державної влади, не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті було опубліковано кадри знущань стоматолога над дітьми в приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматологу повідомили про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність