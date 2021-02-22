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Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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МАГАТЕ (373) ОБСЄ (3402) Росія (47118) екологія (925) Донбас (21732)

Понад 80% промислових об'єктів, пошкоджених під час війни на Донбасі, небезпечні для навколишнього середовища, - представник ОБСЄ Вілладсен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 80% промислових об'єктів, пошкоджених під час війни на Донбасі, небезпечні для навколишнього середовища, - представник ОБСЄ Вілладсен

Понад 80% об’єктів промисловості, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, небезпечні для екології.

Про це повідомив керівник проектів ОБСЄ в Україні Генрик Вілладсен на конференції "Зменшимо загрозу: екологічні та техногенні ризики на сході України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

"Затоплення шахт - один з найбільш серйозних наслідків, відсутність контролю за рівнем води у шахтах призвів до серйозного забруднення ґрунтовних та поверхневих вод і матиме довгострокові наслідки, наявна також проблема з утилізацією сміття", - сказав Вілладсен.

Також міжнародні експерти, які були присутні на конференції, зауважили, що РФ показово ігнорує екологічні проблеми та екологічні норми на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а інформацію про екологічні загрози прирівнює до фейкових новин.

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Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський повідомив, що на окупованих територіях пошкоджено та зруйновано комунікації, зокрема це вплинуло на шахти, які почали затоплюватись. Частина з них не працює, в інших - проблеми з водовідведенням. Ці затоплення вплинули на якість наземних вод.

Українська сторона поінформувала західних партнерів про те, що зверталася до МАГАТЕ щодо можливості формування групи експертів під їхньою егідою для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. Але досі питання допуску експертів з боку держави-окупанта Росії залишається відкритим.

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более того сами дамбасяне опасны для окружающей среды. и четверга.
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22.02.2021 23:31 Відповісти
Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен - Цензор.НЕТ 8097
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22.02.2021 23:32 Відповісти
Це ж наскільки тарифи , за все потрібго всім піднять , щоб компенсувпть збитки погорільцю Іхтамнєтову , отцю бамбаса !😈
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22.02.2021 23:40 Відповісти
Понад 80% промислових об'єктів, пошкоджених під час війни на Донбасі, небезпечні для навколишнього середовища, - представник ОБСЄ Вілладсен - Цензор.НЕТ 9287№104
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22.02.2021 23:57 Відповісти
🐽🐽
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23.02.2021 00:01 Відповісти
Одічалиє цього не відчувають. Їм рузькій мір обіцяє покращення, папізже, кали кріза мінєт.
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23.02.2021 00:00 Відповісти
Вони чекають гаспідара Азірова ,він прійдєт, і парядак навідєт.😆
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23.02.2021 00:06 Відповісти
хм.. я вчера посмотрел фильм про Кр.Рог - если сказать что я окуел то это ничего не сказать!!! Там голос за кадром постоянно просил угадать это "днр" или "лнр", но нет же ***** - это Кривой Рог !!!
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23.02.2021 00:14 Відповісти
пи.си.. я в Кр.Рогу жил немного (работали по металлу когда Криворожсталь был еще не куплен индусами), весь город кормился с завода, я подчеркну ВЕСЬ !!! И вот лавочку прикрыли и посыпалось ВСЕ !!! Бизнес, инфраструктура и т.д. и т.п... Городу писта с большой буквы как и лугандону... Сумно ***... Богатейший регион был...БЫЛ... !!! Так кто там мером был и сейчас мер!?
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23.02.2021 00:24 Відповісти
А шо так? Думали любят они украину наивные.....
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23.02.2021 04:50 Відповісти
Сравнять с землёй, забыть НАВСЕГДА! Есть куда деньги вкладывать, территории где живут адекватные люди ,а не дикари
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23.02.2021 09:03 Відповісти
 
 