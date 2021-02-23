УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11041 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
6 133 94
вакцина (3528) Індія (236) карантин (16095) Тимошенко_Кирило (494) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко

Індійська вакцина Covishield, про постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра вранці вакцина прибуває. Це інформація з МОЗ і інформація з логістичної компанії. Вранці завтра літак буде в Борисполі. Це перша партія. Наступна поставка - протягом тижня або 10 днів, як я розумію", - повідомив Тимошенко в ефірі одного з телеканалів ввечері в понеділок, 22 лютого.

Він також додав, що "Полеміки, які були в різних студіях, можна вже закінчити", відповідаючи на запитання ведучого "На чому заснований оптимізм заступника голови ОП, що вакцина дійсно прибуде, враховуючи, що поставки AstroZeneca і Phizer, які мали бути в Україні ще 15-16 лютого, затягуються?".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca виїхала в напрямку України, вона одна з найкращих, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Тимошенка, щойно літак прилетить, першу партію вакцини буде доставлено на логістичний склад, з якого вона того ж дня потрапить у деякі регіони, а після починається перший етап вакцинації мобільними групами.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
показати весь коментар
23.02.2021 00:19
+23
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
показати весь коментар
23.02.2021 00:20
+21
Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
показати весь коментар
23.02.2021 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и пол года не прошло
показати весь коментар
23.02.2021 00:18 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
показати весь коментар
23.02.2021 00:19 Відповісти
Що ж тут "єстєственного"? У нас, наприклад, газ нашого видобутку продають своєму народу дорожче, за європейськими цінами. Оце я розумію "єстєственно".
показати весь коментар
23.02.2021 01:38 Відповісти
Избиратель наверно в Индии не украинского качества...
показати весь коментар
23.02.2021 06:20 Відповісти
Не в виборцях справа, мабуть. За всі роки незалежності не було ще влади, яка б дешево народу газ продавала. Пам"ятаю, в 13-му році на Шустері деякі волали, що Овоч обдирає свій народ, продає газ втридорога. Але чомусь зразу забули про це, як тільки самі до влади дорвались...
показати весь коментар
23.02.2021 10:54 Відповісти
з усього вище сказанного є питання по ціні та кількості вакцини. ціна британської АстраЗенеки $3 за дозу. ціна SII вакцини має бути дешевшою.
показати весь коментар
23.02.2021 00:52 Відповісти
Чому вона має бути дешевшою?
показати весь коментар
23.02.2021 08:27 Відповісти
более полумиллиона баксов наживы на крови
показати весь коментар
23.02.2021 01:32 Відповісти
Китаю проплатили мільярд за вакцину. Де ж та вакцина?
показати весь коментар
23.02.2021 06:12 Відповісти
Очевидно, там же, где и миллиард.
показати весь коментар
23.02.2021 06:22 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2304
показати весь коментар
23.02.2021 00:21 Відповісти
Це Вагнер «Полет Валькірії»? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7187
показати весь коментар
23.02.2021 01:00 Відповісти
картинка на 0:55

Апокалипсис сегодня (1979). Полёт валькирий.
показати весь коментар
23.02.2021 01:28 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
показати весь коментар
23.02.2021 00:20 Відповісти
Подтверждаю как врач. Думаю, что вообще никто из врачей этот индийский аналог, а даже не дженерик АСТРА Зенеки колоть не будет.
К тому же она не зарегистрирована в Европе и даже если у вас будет справка о том, что вы этим шмурдяком вакцинировались, вас в Европу не впустят.
Эта афера уже вообще похожа на преступление
показати весь коментар
23.02.2021 01:39 Відповісти
Навіть журналістам більше довіри, тому що ваш "источник" ніхто і звати його ніяк.
показати весь коментар
23.02.2021 08:34 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 15
показати весь коментар
23.02.2021 00:22 Відповісти
ЗеЗенєка Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5630
показати весь коментар
23.02.2021 01:15 Відповісти
мабуть сам розливав? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6374
показати весь коментар
23.02.2021 01:17 Відповісти
Ця ж вакцина ще гірша за Астра Зенеку.А може взагалі,це москальський спутнік.Бо була інформація,що його індуси виготовляють.
показати весь коментар
23.02.2021 00:25 Відповісти
Covishit
показати весь коментар
23.02.2021 00:26 Відповісти
Однозначно shit.
показати весь коментар
23.02.2021 02:16 Відповісти
Взагалі-то 23 сьогодні.
показати весь коментар
23.02.2021 07:39 Відповісти
почему аферист степанов покупает украинцам вакцину, от которой отказываются в европе?
показати весь коментар
23.02.2021 00:28 Відповісти
Какое правительство - такие и министры ну и вакцины естественно
показати весь коментар
23.02.2021 00:35 Відповісти
Там откаты приличные. А чего, думаете, самолет из Индии сделал круг? Чтобы на оффшорах припрятать откат.
показати весь коментар
23.02.2021 02:18 Відповісти
Откаты видимо, колют вроде бесплатно, но я и за деньги если, - то здоровье дороже)
показати весь коментар
23.02.2021 04:48 Відповісти
Жду победный видосик с целованием самолёта Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2879
показати весь коментар
23.02.2021 00:31 Відповісти
Используйте ее ректально, до самых аденом.
показати весь коментар
23.02.2021 00:33 Відповісти
Ну хто готовий вакцинуватися? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 822
показати весь коментар
23.02.2021 00:36 Відповісти
Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
показати весь коментар
23.02.2021 00:37 Відповісти
ти імунологом коли став? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5422
показати весь коментар
23.02.2021 00:54 Відповісти
а Зеленский когда ?
показати весь коментар
23.02.2021 02:04 Відповісти
А может степановым и зеленским всю ее и вколоть???
показати весь коментар
23.02.2021 02:19 Відповісти
пи.си. 1 млрд. грн. был перечислен компании Р. Богатыревой как фирме посреднику.. Денег нет !!!
показати весь коментар
23.02.2021 00:55 Відповісти
Вот она история-злодейка. Кто бы в 91-м мог предположить, что в 21-м в Украину (!!!) будут поставлять вакцину из Индии (!!!).
показати весь коментар
23.02.2021 00:51 Відповісти
По сравнению с помоями "спутник" это просто вакцина жизни.
показати весь коментар
23.02.2021 00:55 Відповісти
индийские лекарства в совке были огромнейшим дефицитом и на них молились
показати весь коментар
23.02.2021 02:06 Відповісти
Как сейчас помню индийский "adelfan".
показати весь коментар
23.02.2021 02:20 Відповісти
а индийские пиджачки для писюнов - это по умолчанию совместная койка с лучшей комсомолкой района
показати весь коментар
23.02.2021 02:30 Відповісти
Лів-52 був дуже популярний.
показати весь коментар
23.02.2021 08:02 Відповісти
Клован этим прямо в аэропорту ширнётся вместе с д'ерьмаком и степановым?
показати весь коментар
23.02.2021 00:54 Відповісти
усі імунологи, перепощують бред з різних незрозумілих ресурсів. Ситуація наступна, AstraZeneca підписала контракт з Serum Institute of India (SII) на використання вакцини AstraZeneca в Індії, Аргентині, Мароко, Мексіці, Сальвадорі та Домінікані а також на вироблення AstraZeneca вакцини на заводах SII для продажу за нижчими цінами в бідних країнах. прес реліз з сайта AstraZeneca https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html далі, чи це така сама вакцина чи ні? так це та сама вакцина. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) вже проводила перевірку з цього питання на заводах SII https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-britain-exclusi/exclusive-uk-auditing-indian-vaccine-site-amid-scramble-for-shots-sources-idUSKBN2AF1CG?rpc=401 і так на заводах SII виготовляються вакцини (не COVID19) для британського ринку роками.
показати весь коментар
23.02.2021 00:58 Відповісти
Возьми мяч фирмы Микаса оригинал из Японии, который стоит 150 баксов

и сравни его с мячом Микаса (реплика), который сделан в Китае и стоит 150 гривень.

Они оба круглые (второй почти круглый, ну то такое...) и рисунок на них одинаковый.

Но первый можно бить ногой, а второй можно только под задним стеклом машины возить.
показати весь коментар
23.02.2021 02:11 Відповісти
я вкурсі. є штани Adidas, а є Abibas. але це порівняння до конкретного випадку не має ніякого відношення.
показати весь коментар
23.02.2021 11:52 Відповісти
правильно, це порівняння ні до цього випадку, ні до мого коменту не має ніякого відношення.

Я писав не про "Мікасу" і "Нікасу", а про Мікасу і репліку тієї ж Мікаси. Ліцензійну репліку, а не підробку.
показати весь коментар
23.02.2021 13:39 Відповісти
Индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
показати весь коментар
23.02.2021 01:00 Відповісти
сам придумав, чи хтось підсказав? а ось в офіційному прес релізі AstraZeneca кажуть навпаки, що це та сама вакцина, але випускається в Індії за ліцензією щоб удешевити її закупку для бідних країн. читай першоджерела, Скліфасовський.
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
показати весь коментар
23.02.2021 01:08 Відповісти
то есть качество одинаковое ?

а зачем тогда некоторые идиоты платят дороже ?
показати весь коментар
23.02.2021 02:13 Відповісти
Егор, ну действительно, прочёл пресс-релиз, ни одного слова о Covishield. Завод производитель может быть и один тот же, но содержимое флаконов будет разным.
показати весь коментар
23.02.2021 06:34 Відповісти
така речі прописують з самого початку релізу. 3 параграф. "The approval in India is an important milestone as it will enable to supply India but also a large number of countries around the world. AstraZeneca has partnered with Serum Institute of India (SII), the world's largest vaccine manufacturer, for the supply of the vaccine to the Indian Government but also to a large number of low and middle-income countries." AstraZeneca домовилася з (SII), найбільшим у світі виробником вакцин, для постачання вакцини уряду Індії, а також великій кількості країн з низьким та середнім рівнем доходу.. що тут незрозумілого? Covishield це бренд SII під яким AstraZeneca вакцина готується на мощностях SII та продається бідним країнам. фармакололічна індустрія так працює, наприклад Парацетамол випускається різними компаніями під різним брендом, Калпол, Панадол. це загальна практика. просто комусь вигідно, писати нісенітницю а люди перепощують те про що поняття не мають.
показати весь коментар
23.02.2021 11:50 Відповісти
Зрозуміло одне, що AstraZeneca це не одне й теж саме що Covishield. Наразі про це не нагудається у статті. Навіть якщо завод один. Але ваш приклад про парацетамол дуже наглядний. Діюча речовина однакова у різних виробників, але ступінь очистки різна. Чомусь парацетамол англійського виробництва (наприклад) вважається кращім, а ніж виробництва Дарниця. Знаю на власному досвіді, звичайна вакцина КПК, у вакцині виробництва Франції є уламки РНК вірусів, у вакцині з Індії цілий вірус, але не здатний до реплікацій і в другому випадку значно гірше переноситься людиною вакцинація. також не подобається мені вислів low and middle-income countries, так це беззаперчний факт, що Україна є такою державою, але не хочу щоб мої батьки стали піддослідними. І ще одне, в Індії виробляють багато препаратів, які вживав і я також, там є навіть дуже дієві дженерикі від гепетиту, але хочу звернути вашу увагу на те, що мій допис стосувався тому факту, що в статті а ні слова про Covishield
показати весь коментар
23.02.2021 12:27 Відповісти
Holyshit
показати весь коментар
23.02.2021 01:04 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6400
показати весь коментар
23.02.2021 01:39 Відповісти
APPROVALS: 11 Approvals

Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
показати весь коментар
23.02.2021 01:43 Відповісти
ЮАР вернула Индии эту вакцину.
показати весь коментар
23.02.2021 02:22 Відповісти
Если наши чиновники и дальше будут продолжать публично спекулировать на том, что CoviShield 500.000 доз которой привезут под телекамеры и буффонаду - это, якобы "такая же AstraZeneca ", что индийское - "это тоже хорошее, потому что Индия бывшая колония Великобритании", то могут доиграться до дипломатической ноты со стороны Дели)))

Разница между этим "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как между бегемотом и учителем изящной словесности, на сайте производителя говорится о том, что Serum Institute делает только (!) вакцину Covishield. и только (!) А с AstraZeneka ее объединяет только похожий принцип действия. Одна доза индийской вакцины Covishield у производителя - 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата AstraZeneka стоит 4-5 долларов. Само собой, что реальные цены, которые оказываются потом (ВНЕЗАПНО) в контрактах, в несколько раз выше - это зависит от каждой конкретной страны, размера партии и компетенции (возможности украсть/наварить) у покупателя.
показати весь коментар
23.02.2021 01:48 Відповісти
не ври,

Россия никогда не предлагала выпущенный в США Пфайзер.
показати весь коментар
23.02.2021 02:15 Відповісти
Вірно,твоїм рідним рязанським ****** до України,як до місяця рачки.
показати весь коментар
23.02.2021 08:07 Відповісти
Вадя Рабінович,ти?
показати весь коментар
23.02.2021 08:08 Відповісти
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко.

Я так розумію, що сьогодні цей вантаж в Борисполі буде зустрічати сам преЗЕдент з першою лєдяю. А потім і сам розвозити (як із посилками Укрпошти).
показати весь коментар
23.02.2021 05:17 Відповісти
А это еще что за шмурдяк, в каких странах она зарегистрирована, какая эффективность. Везут непонятно что и будут колоть украинцам.
показати весь коментар
23.02.2021 06:29 Відповісти
Я той шмурдяк ані собі, ані людям колоти не буду.
показати весь коментар
23.02.2021 06:34 Відповісти
І правильно, ти же вже в Сінгапурі.
показати весь коментар
23.02.2021 07:17 Відповісти
А как же крики что мы не купим вакцину которая не прошла регистрацию в ЕС, как же достала брехня этой власти. Они хотят добровольно-принудительно уже завтра обколоть врачей не нормальной вакциной а той что удалось таки достать и про которую вообще инфы нет.
показати весь коментар
23.02.2021 06:46 Відповісти
А где же обещаная АСтра Зенека ,Пфайзер ? Эх трепачи ЗЕЛЕБОБИКИ
показати весь коментар
23.02.2021 07:09 Відповісти
Праздник то какой к нам пришел!
после суток брожения по земному шару наконец то блудная вакцина заедет в страну!
славим зеленского и пророка его степанова
аллилуя братья и сестры!
показати весь коментар
23.02.2021 07:21 Відповісти
Тебе то что с того?
показати весь коментар
23.02.2021 09:07 Відповісти
уже 8 утра. и где?
показати весь коментар
23.02.2021 07:51 Відповісти
Десь заблукавПерша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2732
показати весь коментар
23.02.2021 08:00 Відповісти
2020 15,2 0,05%
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8 -1,13%
2009 16,0

Это коофициент смертности в Украине.
Где тут пандемия?
Может она уже была в 2009?
показати весь коментар
23.02.2021 07:53 Відповісти
Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6598
показати весь коментар
23.02.2021 07:59 Відповісти
Пропоную протестувати вакцину на 73%ах
показати весь коментар
23.02.2021 08:08 Відповісти
этим шмурдяком пусть зеленский с родственниками ширнётся
показати весь коментар
23.02.2021 08:18 Відповісти
Covi shit
показати весь коментар
23.02.2021 08:25 Відповісти
Полемика, довбень, только начинается. Есть идиоты, которые будут этим колоться добровольно? И какая будет реакция врачей, военных и др. "обязанных", если их обяжут вакцинироваться этой несертифицированной дрянью?
показати весь коментар
23.02.2021 08:27 Відповісти
Прям как при совке - в честь праздника.
Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9170
показати весь коментар
23.02.2021 08:45 Відповісти
заодно и испытают... Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 751 хоть недорого-то, а то за такое еще и платить стремно...
показати весь коментар
23.02.2021 09:13 Відповісти
ВОТ ЕЕ ПЕРВУЮ И ПРИВИТЬ !)
показати весь коментар
24.02.2021 07:09 Відповісти
 
 