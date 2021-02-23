Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко

Індійська вакцина Covishield, про постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра вранці вакцина прибуває. Це інформація з МОЗ і інформація з логістичної компанії. Вранці завтра літак буде в Борисполі. Це перша партія. Наступна поставка - протягом тижня або 10 днів, як я розумію", - повідомив Тимошенко в ефірі одного з телеканалів ввечері в понеділок, 22 лютого.

Він також додав, що "Полеміки, які були в різних студіях, можна вже закінчити", відповідаючи на запитання ведучого "На чому заснований оптимізм заступника голови ОП, що вакцина дійсно прибуде, враховуючи, що поставки AstroZeneca і Phizer, які мали бути в Україні ще 15-16 лютого, затягуються?".

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За словами Тимошенка, щойно літак прилетить, першу партію вакцини буде доставлено на логістичний склад, з якого вона того ж дня потрапить у деякі регіони, а після починається перший етап вакцинації мобільними групами.