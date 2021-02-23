Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко
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Індійська вакцина Covishield, про постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого.
Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра вранці вакцина прибуває. Це інформація з МОЗ і інформація з логістичної компанії. Вранці завтра літак буде в Борисполі. Це перша партія. Наступна поставка - протягом тижня або 10 днів, як я розумію", - повідомив Тимошенко в ефірі одного з телеканалів ввечері в понеділок, 22 лютого.
Він також додав, що "Полеміки, які були в різних студіях, можна вже закінчити", відповідаючи на запитання ведучого "На чому заснований оптимізм заступника голови ОП, що вакцина дійсно прибуде, враховуючи, що поставки AstroZeneca і Phizer, які мали бути в Україні ще 15-16 лютого, затягуються?".
За словами Тимошенка, щойно літак прилетить, першу партію вакцини буде доставлено на логістичний склад, з якого вона того ж дня потрапить у деякі регіони, а після починається перший етап вакцинації мобільними групами.
Будь ласка, зачекайте...
Апокалипсис сегодня (1979). Полёт валькирий.
К тому же она не зарегистрирована в Европе и даже если у вас будет справка о том, что вы этим шмурдяком вакцинировались, вас в Европу не впустят.
Эта афера уже вообще похожа на преступление
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
и сравни его с мячом Микаса (реплика), который сделан в Китае и стоит 150 гривень.
Они оба круглые (второй почти круглый, ну то такое...) и рисунок на них одинаковый.
Но первый можно бить ногой, а второй можно только под задним стеклом машины возить.
Я писав не про "Мікасу" і "Нікасу", а про Мікасу і репліку тієї ж Мікаси. Ліцензійну репліку, а не підробку.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
а зачем тогда некоторые идиоты платят дороже ?
Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Разница между этим "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как между бегемотом и учителем изящной словесности, на сайте производителя говорится о том, что Serum Institute делает только (!) вакцину Covishield. и только (!) А с AstraZeneka ее объединяет только похожий принцип действия. Одна доза индийской вакцины Covishield у производителя - 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата AstraZeneka стоит 4-5 долларов. Само собой, что реальные цены, которые оказываются потом (ВНЕЗАПНО) в контрактах, в несколько раз выше - это зависит от каждой конкретной страны, размера партии и компетенции (возможности украсть/наварить) у покупателя.
Россия никогда не предлагала выпущенный в США Пфайзер.
Я так розумію, що сьогодні цей вантаж в Борисполі буде зустрічати сам преЗЕдент з першою лєдяю. А потім і сам розвозити (як із посилками Укрпошти).
после суток брожения по земному шару наконец то блудная вакцина заедет в страну!
славим зеленского и пророка его степанова
аллилуя братья и сестры!
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8 -1,13%
2009 16,0
Это коофициент смертности в Украине.
Где тут пандемия?
Может она уже была в 2009?