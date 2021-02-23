Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих
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Президент Байден ушанував хвилиною мовчання пам'ять 500 тис. американців, що померли від COVID-19, і закликав співвітчизників відкласти в бік розбіжності і разом боротися з пандемією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Сьогодні ми відзначаємо воістину похмуру, несамовиту віху - 500 071 особа загинула. За рік від цієї пандемії загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни, Другої світової війни і війни у В'єтнамі разом узятих", - сказав він.
Байден, віцепрезидент Камала Харріс, перша леді Джилл Байден і другий джентльмен Даг Емхофф провели хвилину мовчання в Білому домі після виступу президента.
"Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Хоча ми так довго боролися з цією пандемією, ми не маємо ставати байдужими до горя", - сказав Байден в емоційному зверненні в Білому домі.
Президент США розпорядився, щоб прапори на федеральних і військових об'єктах протягом наступних п'яти днів були приспущені, повідомила речниця Білого дому Д.Псакі.
Джо Байден закликав американців зберігати пильність у боротьбі з пандемією, продовжуючи носити маски, дотримуватися соціального дистанціювання і робити щеплення, коли підходить черга.
"Ми маємо покласти край політиці дезінформації, яка розділила родини, спільноти і країну. Це вже коштувало занадто багатьох життів", - сказав він. "Ми маємо боротися з цим разом, як один народ, як Сполучені Штати Америки".
Приблизно 19% від загальної кількості випадків смертей від коронавірусу у світі зафіксовано в Сполучених Штатах, що є величезною кількістю, з огляду на те, що на країну припадає лише 4% населення світу.
У США найвищий загальний показник смертності, що відображає відсутність єдиної національної стратегії минулого року, коли адміністрація колишнього президента Дональда Трампа залишила штати сам на сам у боротьбі з найбільшою кризою у сфері громадської охорони здоров'я за сторіччя.
Будь ласка, зачекайте...
Медичні послуги в них якісні, дуже дорогі і далеко не всім доступні.
Але медицина як система практично відсутня.
Медична система це перш за все профілактика, рання діагностика і навіть пропаганда. Її задача - зменшення захворюваності.
У медичних послуг задача прямо протилежна - збільшення прибутку.
Хреново коли перша людина в державі (людина якій прийнято довіряти) клоун
температуры все равно не бывает - советские врачи что-то в 16 лет вкололи и сломали имунную защиту нах
есть все признаки но температура никогда больше 37.2 не поднимается 😐
сбили чем-то и с тех пор иммунка не повышает температуру
все симптомы есть а температура 37
В Канаді теж кожна провінція =бореться= по-своєму, бо система =охорони здоров*я= відноситься до провінційного рівня. Наскільки відомо, в тій же Австралії також влада штату визначає дії.
Вкотре: від хвороби помирають.
Чи реально говорилося про загиблих за рік ? В аваріях, нещасних випадках, пожежах і т.д. ?
Они пошли в отчетности, как умершие от ковида.
Свидетелям всемирного заговора все известно.
И сравним с прошлым годом (за прошлый год цифры тоже приведите).
Ты сомневаешьмя - ты и доказывай свою правоту.
Те официальные цифры поставляет частная контора - Университет Джона Хопкинса.
А из чьей задницы они те цифры вытаскиваю - то большой вопрос.
Но то, что ты цифры ВСЕЙ СМЕРТНОСТИ ЗА ГОДЫ 2021, 2020 и 2019 не приведешь - то очевидно.
И не забудь, что один из ротшильдов в Швейцарии откинулся внезапно, в 57 лет.
Никак он от ковида тоже?
Первая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. И после вступления в неё она быстро окончилась поражением кайзеровской Германии и развалом трёх империй.
Вторая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. При этом отрывали у себя технику, вооружение, боеврприпасы, продовольсьвие и стратегические рессурсы помогая Британии и Совку. И после вступления в неё она окончилась поражением гитлеровской Германии и императорской Японии.
В Корее США воевали против террориста Ким Ир Сена подготовленного в Совке и ихтамнетов изСовка по мандату ООН.
Во Вьетнами США воевали.по просьбе ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА против террориста подготовленного в Совке Хошимина и ихтамнетов из Совка.
Список можно продолжить. Впрочем вы можите и погуглить..