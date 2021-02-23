Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих

Президент Байден ушанував хвилиною мовчання пам'ять 500 тис. американців, що померли від COVID-19, і закликав співвітчизників відкласти в бік розбіжності і разом боротися з пандемією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Сьогодні ми відзначаємо воістину похмуру, несамовиту віху - 500 071 особа загинула. За рік від цієї пандемії загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни, Другої світової війни і війни у ​​В'єтнамі разом узятих", - сказав він.

Байден, віцепрезидент Камала Харріс, перша леді Джилл Байден і другий джентльмен Даг Емхофф провели хвилину мовчання в Білому домі після виступу президента.

"Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Хоча ми так довго боролися з цією пандемією, ми не маємо ставати байдужими до горя", - сказав Байден в емоційному зверненні в Білому домі.

Президент США розпорядився, щоб прапори на федеральних і військових об'єктах протягом наступних п'яти днів були приспущені, повідомила речниця Білого дому Д.Псакі.

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Джо Байден закликав американців зберігати пильність у боротьбі з пандемією, продовжуючи носити маски, дотримуватися соціального дистанціювання і робити щеплення, коли підходить черга.

"Ми маємо покласти край політиці дезінформації, яка розділила родини, спільноти і країну. Це вже коштувало занадто багатьох життів", - сказав він. "Ми маємо боротися з цим разом, як один народ, як Сполучені Штати Америки".

Приблизно 19% від загальної кількості випадків смертей від коронавірусу у світі зафіксовано в Сполучених Штатах, що є величезною кількістю, з огляду на те, що на країну припадає лише 4% населення світу.

У США найвищий загальний показник смертності, що відображає відсутність єдиної національної стратегії минулого року, коли адміністрація колишнього президента Дональда Трампа залишила штати сам на сам у боротьбі з найбільшою кризою у сфері громадської охорони здоров'я за сторіччя.