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За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 229 порушень режиму "тиші"

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За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 229 порушень режиму

За вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 229 порушень режиму тиші на Донбасі, найбільше в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ.

У Донецькій області в період з вечора 19 по вечір 21 лютого СММ зафіксувала 25 порушень режиму припинення вогню, зокрема 19 вибухів невизначеного походження, більшість з яких сталися в районах на північний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька) у ніч із 19 на 20 лютого, а також у районах на північний захід від н. п. Олександрівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північний захід від Донецька) вдень ​​21 лютого. За попередній звітний період в області було зафіксовано 594 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області в період з вечора 19 по вечір 21 лютого Місія зафіксувала 204 порушення режиму припинення вогню, зокрема 31 вибух (30 вибухів невизначеного походження і 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися 20 лютого на південний схід, північний захід і захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). За попередній звітний період в області було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 10 515 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 3406 вибухів, 1180 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 101 спалах дульного полум'я і 61 освітлювальну ракету, а також щонайменше 5767 черг і пострілів).

Автор: Наталя Джума
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и еще на китайский новый год хлопки питард неопределенного происхождения считать! "организация неопределенного происхождения"!
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23.02.2021 07:42 Відповісти
Может хватит это называть режимом тишины?
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23.02.2021 08:55 Відповісти
кто то делит на десять (штаб ОС) или множит на 10 (ОБСЕ).
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23.02.2021 09:46 Відповісти
 
 