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НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу

Голова Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) Роберт Сумвальт заявив, що пошкодження лопатей вентилятора в двигуні Pratt & Whitney, що вийшов з ладу на лайнері Boeing 777-200 авіакомпанії United Airlines в неділю, за попередньою оцінкою, могло статися через втому металу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сумвальт сказав журналістам на брифінгу, що поки не зрозуміло, чи є причина відмови двигуна PW4000 аналогічною відмові двигуна на іншому рейсі тієї ж авіакомпанії на Гаваях у лютому 2018 року, коли було встановлено, що зламалася лопать вентилятора.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що лайнер Boeing 777-200 американської авіакомпанії United Airlines з 231 пасажиром і 10 членами екіпажу на борту успішно приземлився в аеропорту вильоту після того, як незабаром після зльоту в нього відмовив правий двигун.

Літак виконував рейс Денвер - Гонолулу. Повідомлень про постраждалих не надходило.

З відео, зробленого із салону літака і розміщеного в соцмережах, відомо, що двигун загорівся в польоті. На іншому відео, яке зняв очевидець із землі, чітко видно, що за літаком тягнувся шлейф чорного диму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з цим компанія Boeing рекомендувала призупинити експлуатацію літаків 777 (69 - в експлуатації і 59 перебувають на стоянці), що працюють на двигунах Pratt & Whitney 4000-112, до визначення Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) "відповідного протоколу перевірки", йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що (FAA) активізує перевірки літаків Boeing 777, оснащених двигунами Pratt & Whitney PW4000, у зв'язку з інцидентом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 464
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23.02.2021 08:36
+1
капец, а шо, у вас такой же бред с ковидом? вероятно... как и "усталость металла"...
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23.02.2021 08:04
+1
Если выйти пешком из Хабаровска строго на юг,то можно попасть в США без всяких самолетов...,если вас не застрелят американские погранцы... ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 4206
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23.02.2021 08:10
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В Киеве-так мост "устал". ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 5570
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23.02.2021 07:44 Відповісти
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 464
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23.02.2021 08:36 Відповісти
Предварительные версии почти всегда не оправдываются...
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23.02.2021 07:54 Відповісти
а я собирался в декабре 2020 этим же рейсом лететь на Гаваи через Денвер
остановило только то что в Денвере не делали ковид тесты - делали только в Сан Фране
пронесло 😀
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23.02.2021 07:58 Відповісти
капец, а шо, у вас такой же бред с ковидом? вероятно... как и "усталость металла"...
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23.02.2021 08:04 Відповісти
сказали усталость металла не удивительно на Гаваи летают постоянно и расстояние 5 тысяч миль
в Штатах инфраструктура устала нужны законы по обновлению дорог и самолетов
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23.02.2021 08:09 Відповісти
Крымский мост тоже рухнул от усталости осенью 1945 года.Сралин был в ужасе ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 7386
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23.02.2021 07:59 Відповісти
Если выйти пешком из Хабаровска строго на юг,то можно попасть в США без всяких самолетов...,если вас не застрелят американские погранцы... ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 4206
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23.02.2021 08:10 Відповісти
20 тисяч років тому коли не було берінгової протоки це було можливе
до речі це як азіатськи племени перейшли до Америки і згодом стали american indians
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23.02.2021 08:20 Відповісти
Нет никакого пролива Витуса Беринга... НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 2762
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23.02.2021 08:37 Відповісти
Разберутся, устранят. Аппарат надежный. Сам летал на таком с десяток раз, а может и больше.
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23.02.2021 08:13 Відповісти
Знаменитый Голливудский киноактер Юл Бриннер родившийся во Владивостоке, вышел пешком строго на юг и пешком прибыл в Лос-Анджелес...кажись в 1941 году...
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23.02.2021 08:16 Відповісти
То что США находятся в Азии я догадался по простой причине,когда президент Рузвельт подписал поставки в СССР по Ленд-Лизу в 1941 году,то первый эшелон в СССР был уже в августе,следовательно,так быстро морем доставить тысячи тонн груза невозможно...,значит США находятся в Азии недалеко от Ирана...,именно оттуда шли первые эшелоны с тушонкой Рузвельта...
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23.02.2021 08:25 Відповісти
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 6515 НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 8742американские Студебеккеры в Иране на марше в СССР.август 1941 года
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23.02.2021 08:33 Відповісти
"ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла" - Кличка копируют.
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23.02.2021 09:09 Відповісти
Ти краще погугль, що являє собою та "усталость мєталла", і тоді не будеш писати таку дурню. Для розуміння фізики процесу, візьми гвіздок і зігни-розігни його кілька разів у одному місці. Якщо не Клічко, то зрозумієш про що йдеться у звіті.
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23.02.2021 09:37 Відповісти
Стали определенной марки и закалки могут выдержать столько то раз какие то определённые максимально допустимые нагрузки в течении какого то периода времени без потери функциональных свойств изделия - так определяют срок эксплуатации, это по сути паспорт, выданный инженерами и гарантия, что в течении такого то периода времени эта железяка точно будет выполнять свои функции.
А когда изделие разрушается в середине срока эксплуатации, то это либо дефектовка при производстве, либо диверсия, но точно не усталость металла!
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23.02.2021 10:25 Відповісти
Попалась по курсу птичка пожирнее - вот вам и усталость.
Может, на фоне других движков этот менее надёжный.
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23.02.2021 09:43 Відповісти
Усталость металла можно было бы обсуждать, если бы истек срок службы эксплуатации самолета, т.к. наверняка там инженеры рассчитывают такие вещи. А самолет не отлетал и половины срока.
А если металл разрушился в период эксплуатации, то это говорит только о дефектах в самом металле. Они могли возникнуть как при производстве (не выдержана технология, не те марки стали, или примеси, перекал, недокал), так и при эксплуатации от каких то внешних факторов.
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23.02.2021 10:11 Відповісти
В 88м году от этой самой усталости на этих самых Гавайях у боинга 737 крышу снесло над шестью рядами. Хороший вид был у передних рядов.

НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 3661
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23.02.2021 10:32 Відповісти
Это просто Боинг кабриолет.
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23.02.2021 15:13 Відповісти
металл устал? Нужно на отдых в Оман или ОАЭ
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23.02.2021 10:51 Відповісти
Нужно не жалеть металла. тода и усталоти не будет.
Погоня за уменьшением веса приводит к уменьшению безопасности.
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23.02.2021 15:14 Відповісти
 
 