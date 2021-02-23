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Держдепартамент США (1302) Північний потік (1369)

Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту

Уряд США вніс до переліку останніх санкцій, пов'язаних з Nord Stream 2, російське судно "Фортуна" і ТОВ "КВТ-РУС", проте ще понад 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоб уникнути покарання з боку США.

Як повідомив у понеділок представник Держдепартаменту США Нед Прайс, про це йдеться у звіті, наданому на запит Конгресу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У п’ятницю Держдепартамент надав звіт Конгресу щодо проєкту газопроводу Nord Stream 2, як того вимагає Закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами", - зауважив Прайс.

Він уточнив, що в документі була визначена російська компанія "КВТ-РУС" як така, що свідомо продає, здає в оренду або надає судно "Фортуна" для будівництва газопроводу Nord Stream 2. Зокрема, було встановлено, що "Фортуна" займалася прокладанням труб на глибині 100 футів та більше.

"Відповідно до PEESA зі змінами, "КВТ-РУС" (а також судно "Фортуна", яким володіє ця компанія. – Ред.), підпадають під санкції США", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Також читайте: Сполучені Штати Америки ввели санкції проти судна "Фортуна" і його власника, який будує "Північний потік-2", - Мінфін США

Крім того, зазначив він, звіт містить список організацій, "які самі зробили добросовісні кроки, щоби протягом відповідного періоду припинити діяльність, пов'язану з проєктом Nord Stream 2". Ці юридичні особи, відповідно, уникнули санкцій США.

"Цей список містить понад 15 організацій і демонструє, що наші законодавчі цілі та дії мають чудовий ефект", - підкреслив Прайс.

Він також поінформував, що офіційний Вашингтон проводить постійні консультації з питань енергетичної безпеки з європейськими союзниками та партнерами. Однак представник Держдепу не став конкретизувати деталей, зокрема чи бере участь у переговорах Україна як головний транзитер газу з Росії в Європу.

"Коли справа доходить до наших союзників і партнерів, справедливо сказати, що вони не будуть здивованими нашими підходами або широкою стратегією в цьому питанні, як по Nord Stream 2 так і по енергетичній безпеці за кордоном", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Читайте: Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ

Як повідомлялося, 17 лютого члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2. Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.

У понеділок Міністерство фінансів США оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Росії через будівництво проєкту газопроводу Nord Stream 2 з РФ до Німеччини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Тем временем в скрепоносной нефтебочке обитатели Орды живут в таких пенхаузах
https://ngs55.ru/text/house/2020/01/01/66424996/

Во времена "самого вкусного пломбира", кстати, Весь нефтеносный Север состоял из таких хорОм.
Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 08:16
+7
в Германии Австрии и Дании специально создаются фирмы однодневки для этих санкций..... не против компаний санкции нужны а против правительств тех стран которые дали добро на постройку......
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23.02.2021 08:17
+3
Санкции это хорошо, но пора уже создать международную антироссийскую коалицию, пора уже оказать Украине военную, экономическую помощь, которая фактически одна сдерживает российскую агрессию. Сколько можно заниматься только болтовней и видимостью помощи Украине.
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23.02.2021 08:52
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Тем временем в скрепоносной нефтебочке обитатели Орды живут в таких пенхаузах
https://ngs55.ru/text/house/2020/01/01/66424996/

Во времена "самого вкусного пломбира", кстати, Весь нефтеносный Север состоял из таких хорОм.
Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 08:16 Відповісти
балОк з ганочком...
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23.02.2021 08:25 Відповісти
Это настолько популярное жильё что фауна той территории дала ему своё название - балОк.
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23.02.2021 08:25 Відповісти
в Германии Австрии и Дании специально создаются фирмы однодневки для этих санкций..... не против компаний санкции нужны а против правительств тех стран которые дали добро на постройку......
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23.02.2021 08:17 Відповісти
И шо ? это не отменяет тот факт , что поток продолжает строиться совместно с Германией. Почему нет конкретных действий войск НАТО ?
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23.02.2021 08:24 Відповісти
Европа может и будет жить лучше,
а вот Московия нет.
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23.02.2021 08:29 Відповісти
больше проданного газа ЕС - больше прибыль у кацапов , к тому же экономия на транзите через Украину. Поэтому СП 2 нужно тормозить силами НАТО , а не какими то санкциями .
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23.02.2021 12:28 Відповісти
"Глава оппозиционной партии Михаила Саакашвили задержан в Грузии
Грузинский оппозиционный политик Никанор (Ники) Мелия, возглавляющий партию «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, сотрудники полиции применили перцовый газ в здании офиса политического объединения.", - любезно сообщают СМИ соседей.

Николозовичу приготовится в Украине, с вещами на выход. Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 5543
Мы не забыли, Миша, как ты, сволочь, границу "прорывал", приехав из-за бугра на велосипеде, и как потом провокации устраивал.
Луганские, которые сейчас пришли к власти, - это не Порошенко, они договариваться не будет.
Я прямо вижу, как "в рамках установления еще более дружественных отношений между Украиной и Грузией" происходит передача Мишико в аэропорту Борисполя грузинским властям. Миша стоит в мокрых портках, в зубах у него зажат сыр сулугуни, в руках Миша держит синие и желтые шарики, сам Миша перевязан ленточками, как ценный подарок.
Играет музыка, настроение у провожащих Мишу радостное и приподнятое - вечером обещан салют. Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 7831
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23.02.2021 08:42 Відповісти
О как петин жоп запукал.
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23.02.2021 09:21 Відповісти
Т.е. США своими санкциями фактически подарили "Северный поток-2" *****? Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 9889
С компаниями участвовавшими в строительстве расплачивались долей в предприятии.
Выйдя из проекта, они отказались от доли. Кто от этого выиграл?
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23.02.2021 08:43 Відповісти
він тепер увесь буде належати ху@лу та спокійно відпочивать на дні Балтійського моря, і то маю сумніви, бо його можуть порізати на шматочки та знайти якесь інше використання в порядку дольової компенсації
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23.02.2021 15:00 Відповісти
А почему вы не пишете, что санкции против этих компаний были введены еще Трампом в прошлом году? После этого многие действительно вышли из проекта, но нашлись другие, которые его достраивают. Ожидалось, что новая администрация дополнит этот список новыми компаниями, но они просто повторили старый список, отказавшись расширить его. А это позволяет спокойно достроить проект в ближайшее время. Вот такие «санкции»…
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23.02.2021 08:52 Відповісти
Санкции это хорошо, но пора уже создать международную антироссийскую коалицию, пора уже оказать Украине военную, экономическую помощь, которая фактически одна сдерживает российскую агрессию. Сколько можно заниматься только болтовней и видимостью помощи Украине.
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23.02.2021 08:52 Відповісти
Полазил в Ютьюбе по поводу военных расходов многих стран Мира,по факту копейки...,НО...интересную вещь нашел...рсфср год 1919 военные расходы 190 % от ВВП.Даже с 1941 по 1945 год было 38-40%.Вопрос,а что же было на самом деле в 1919 году?
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23.02.2021 09:15 Відповісти
Может нужно смотреть с другой стороны. К примеру я имею в месяц 1000 грн. Трачу на электричество 400 грн, получается что 40% от дохода. Имея же доход в 220 грн. и потратив на электричество 400 грн. я уже выходит около 190% заплатил. Хотя потребление электричество по сути не поменялось.
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23.02.2021 09:25 Відповісти
В 1919 году был военный коммунизм и общий мор от недокормицы и болезней, усугубленный оной.
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23.02.2021 14:39 Відповісти
В *********** у местного героя Ивана Говно тоже было такое достижение, что за один вечер ему 15 прохожих добровольно отдали все свои деньги в карманах и телефоны, всего лишь наблюдая мачете в руке .
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23.02.2021 09:24 Відповісти
Надо не компании, а Германию вернуть на Землю! Фашики и рашики объединились в этом СП2. Немцы типа не понимают, что деньги будут кровавыми? Им плевать. Все они понимают.
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23.02.2021 09:37 Відповісти
Проект "сев. поток-2" кроме РФ выгоден всего паре-тройке немецких семей.В последнее время руководство ФРГ всё сильнее ставит под угрозу санкций и "токсичности" другие немецкие компании,не связанные с "Сев. потоком-2".но имеющими очень тесный контакт с американскими и другими антироссийскими компаниями.То есть предпенсионная и готовая к "её ушли" Меркель со своей командой у власти ставит всецело экономику и политику в зависимость от РФ.Это становится всё очевидней и Шредер-яркий пример немецкой политической (а возможно и не только политической) коррупции.
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23.02.2021 09:51 Відповісти
А к Уйлу США не желают применить санкции за оккупацию Украины?! Будапештский меморандум все таки обязывает.
Заблокировать счета, отключить Свифт и лишить кредитов Запада, депортировать всех родственничков рашисткой элиты на родину-уродину, хотя с заложниками можно и не торопиться. Через сутки там не будет ни одного гиркина.
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23.02.2021 09:59 Відповісти
Из-за угрозы санкций это добровольно?)))
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23.02.2021 12:45 Відповісти
 
 