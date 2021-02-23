УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 435 10
карантин (16095) статистика (2134) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа

Станом на ранок вівторка, 23 лютого, виявлено 4182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 02госпіталізовано – 1 236 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 02летальних випадків – 153;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 02одужало – 4 351 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 02здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 07захворіло – 1 311 844 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 07одужало – 1 151 777 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 07летальних випадків – 25 309;

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 07проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа 13

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нииичё, индийский несертифицированный дженерик уже на подлёте.
Скоро во всех "Эпицентрах" страны!
показати весь коментар
23.02.2021 08:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто!
Людей не надуриш казками з дебіловізора про цю отруту.
показати весь коментар
23.02.2021 11:18 Відповісти
новий штам ковідки - "Буковель21"...
показати весь коментар
23.02.2021 08:22 Відповісти
Зеленого кольору.
показати весь коментар
23.02.2021 08:25 Відповісти
така кількість смертей - це біля 15000 нових випадків на дееь. Але всі забили на тестування
показати весь коментар
23.02.2021 08:23 Відповісти
Іди і здавай хоч щодня.
показати весь коментар
23.02.2021 08:33 Відповісти
гівнотестування гівнотестами, які дають 90% ХИБНОпозитивних результатів?
показати весь коментар
23.02.2021 11:17 Відповісти
Це перемога, чи зрада?
показати весь коментар
23.02.2021 08:24 Відповісти
Выздоровели 3 351,наверно вакцину приняли...которую еще не привезли...
показати весь коментар
23.02.2021 08:49 Відповісти
99,5% "інфікованих" не потрібна госпіталізація, бо вони мають легкий або "безсимптомний" перебіг. Дуже дивно, звичайно, що вони видужують))
показати весь коментар
23.02.2021 11:16 Відповісти
 
 