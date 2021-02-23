В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа

Станом на ранок вівторка, 23 лютого, виявлено 4182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 236 осіб;

летальних випадків – 153;

одужало – 4 351 особа;

здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 311 844 особи;

одужало – 1 151 777 осіб;

летальних випадків – 25 309;

проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях", - розповів Степанов.





