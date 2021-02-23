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Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

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Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму

Минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому приблизно два десятки мін.

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У передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

"Внаслідок обстрілу зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили в штабі.

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму тиші, - штаб ОС 02
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму тиші, - штаб ОС 03

Автор: Наталя Джума
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Вот и закончилось "чудо" Зели. Хозяин подыгрывал пока клоун был "хорошим мальчиком", против плохого барыги.
Погибшему вечная память, раненым выздоровления.
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23.02.2021 08:52 Відповісти
Царство небесне полеглому захиснику.
Одужання пораненим.
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23.02.2021 09:02 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9934

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3641
показати весь коментар
23.02.2021 09:11 Відповісти
 
 