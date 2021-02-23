Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому приблизно два десятки мін.

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У передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

"Внаслідок обстрілу зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили в штабі.





