Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

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"На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.





