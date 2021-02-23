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обстріл (20945) втрати (3817) ЗСУ (5686) операція Об'єднаних сил (4158)

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

"На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 02
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15

Правосек
@kancler20121

Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...

Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
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23.02.2021 09:21
+8
Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
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23.02.2021 08:51
+8
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
показати весь коментар
23.02.2021 09:17
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Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
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23.02.2021 08:51 Відповісти
а кто тебе сказал,що заборона знята??? там согнать всех снайперов и снайперш, которые имеются, та видкривати вогонь не у "видповидь", а чисто видстрелюючи...
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23.02.2021 09:00 Відповісти
а если будут гнать впереди женщин и детей - танками давить и из всего имеющегося оружия расстреливать..
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23.02.2021 09:02 Відповісти
Пару раз подавити і постріляти -- перестануть ховатися за спинами або між домами.
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23.02.2021 09:37 Відповісти
А "если" під прикриттям жінок і дітей ворог зайде в українське село і почне вбивати наших жінок і дітей?
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23.02.2021 10:26 Відповісти
звідки у вас така інформація ?
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23.02.2021 13:01 Відповісти
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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23.02.2021 15:06 Відповісти
О дин загинув біля Авдіївки, а цей біля Зайцевого. Це вже двоє загиблих.
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23.02.2021 08:55 Відповісти
еще трое в блиндаже сгорели
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23.02.2021 09:15 Відповісти
Але ж то «небойові втрати» і тому до «офіційної статистики» не додали.... Згоріли діти 20 років , перекинули мабуть гасову лампу....
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23.02.2021 19:16 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
показати весь коментар
23.02.2021 09:17 Відповісти

Правосек
@kancler20121

Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...

Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
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23.02.2021 09:21 Відповісти
Тільки тупі домашні курки думають, що чоловіки не плачуть.
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23.02.2021 11:32 Відповісти
Як і тупі домашні півні.
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23.02.2021 11:40 Відповісти
хомчак, где ответка?
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23.02.2021 09:53 Відповісти
???
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23.02.2021 16:59 Відповісти
Кожного дня вбивають наших воїнів. " ... украинские воины осуществляли ответный огонь"
З якої зброї?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ загиблим Героям.
Швидкого одужання пораненим захисникам.
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23.02.2021 10:31 Відповісти
Политологи говорят, что обострение на Донбассе - это принуждение Украины к снятию санкций с каналов мертвечука, его самого, его оттюнингованной оксаны и их бизнес империй. Только работают ли эти санкции в реале? А вот стреляют намного больше и ребята гибнут ежедневно. А наивный В.А.З. до сих пор думает, что у нас перемирие. Чушь собачья!!!
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23.02.2021 10:34 Відповісти
Очень может быть ! Именно после закрытия каналов началось обострение .Совпадение- кто знает.
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23.02.2021 17:00 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
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23.02.2021 12:34 Відповісти
 
 