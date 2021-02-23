Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Депутати розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Ради, передає Цензор.НЕТ.

Народні депутати розглянуть законопроєкт для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. Цей законопроєкт також регулює питання повноважень виконувачів обов'язків міністра.

Початок засідання заплановано на 12.00.

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