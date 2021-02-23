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вето (132) ВР (11722) позачергове засідання (214) держслужбовці (227)

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Депутати розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Ради, передає Цензор.НЕТ.

Народні депутати розглянуть законопроєкт для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. Цей законопроєкт також регулює питання повноважень виконувачів обов'язків міністра.

Початок засідання заплановано на 12.00.

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Автор: Анастасія Потіха
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Витренко от газа убирать нелья. Депутаты останутся без конвертов.Не будут же Коломойский и Ахметов платить им свои кровные. ."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа".
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23.02.2021 09:14 Відповісти
Со спонсоров терроризма медведчука и козака снимать неприкосновенность не будут, пусть и дальше спокойно живут и ходят в законодательный орган?
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23.02.2021 09:15 Відповісти
ОНИ ПДРЫ МОЛОДЫХ НА ГОССЛУЖБУ БЕРУТ, А КОГДА СОКРАЩЕНИЕ ИХ И СОКРАЩАЮТ, А САМИ СТАРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ЧЕРВИ СИДЯТ И НЕ ПРОГРЕССИРУЮТ !!!
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24.02.2021 07:05 Відповісти
 
 