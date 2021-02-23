Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 112,2 млн, кількість жертв досягла 2,48 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 лютого у світі зареєстрували 286 116 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 522 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 112 263 884 випадки інфікування, з них 286 116 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 485 400 осіб, з них 6 522 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 87,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.