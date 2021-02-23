Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі загинув один український воїн, ще одного поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

"Сьогодні, 23 лютого, приблизно о 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено ​​відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

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