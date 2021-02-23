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Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі загинув один український воїн, ще одного поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

"Сьогодні, 23 лютого, приблизно о 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено ​​відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє військовослужбовців 58-ї ОМБр загинули під час пожежі в бліндажі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
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23.02.2021 09:15
+7
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 09:23
+5
Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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23.02.2021 09:54
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Пора бы дать им настоящую ответку. Терпение лопнуло.
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23.02.2021 09:11 Відповісти
Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
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23.02.2021 09:15 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Один украинский воин погиб из-за обстрела наемников РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3783

Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Один украинский воин погиб из-за обстрела наемников РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3468
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23.02.2021 09:20 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 09:23 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава воїнам!
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23.02.2021 09:48 Відповісти
Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Какое то кровавое перемирие, чисто по Зеленски!
Год токо начался, а уже нет 15 солдат ВСУ.
Господин Зе несет хоть какую то отвественность?
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23.02.2021 10:02 Відповісти
Только в феврале 13 ребят погибло , зебилы ****** !!!!
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23.02.2021 10:11 Відповісти
Ни чего не понимаю! Три новости почти подряд, что погиб один военнослужащий, а один ранен... Это одна и та же новость или погибших трое? Пухом земля...
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23.02.2021 10:19 Відповісти
это трое погибших. Один на Бутовке и двое на Светлодарке ...
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23.02.2021 11:33 Відповісти
Разогнать эту ТКГ.! Кроме соболезнований никакого толку.
Светлая память погибшим,... а раненым быстрого выздоровления !
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23.02.2021 10:40 Відповісти
Кажеться, Азербайджан показал, каким образом надо давить борзоту. И, кстати, в методике Азербайджана надувание губок в ТКГ не присутствовало ни разу.
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23.02.2021 11:04 Відповісти
30 БАТАЛЬОНОВ !!!
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24.02.2021 07:03 Відповісти
ДАЙТЕ ИМ 3 ДНЯ НА ЭВАКУАЦИЮ И ВПЕРЕД !!!
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24.02.2021 07:02 Відповісти
 
 