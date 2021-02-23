Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ
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Сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі загинув один український воїн, ще одного поранено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.
"Сьогодні, 23 лютого, приблизно о 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
Топ коментарі
+16 Vasilij VG
показати весь коментар23.02.2021 09:15
+7 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар23.02.2021 09:23
+5 Маркиз
показати весь коментар23.02.2021 09:54
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Будь ласка, зачекайте...
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
Год токо начался, а уже нет 15 солдат ВСУ.
Господин Зе несет хоть какую то отвественность?
Светлая память погибшим,... а раненым быстрого выздоровления !