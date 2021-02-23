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Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА

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Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА

На початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.

Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Найбільші темпи поширення у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться в прогнозі.

Також, за даними вчених, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня становитиме 6820.

Читайте: Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 112,2 млн, кількість жертв досягла 2,48 млн. ІНФОГРАФІКА

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
срочно везите индуское или китайское дерьмо за цену в несколько раз выше западной
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23.02.2021 09:23
+1
может ухудшиться/ значит точно ухудшится. Не может четыреждыуклонист быть главнокомандующим во время войны.А он есть.
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23.02.2021 09:24
+1
А вже через два тижні в ОПУ вирішують, що від такої купи грошей можна "неплохо прибарахлиться" і забирають 35 мільяірдів з фонду на будівництво доріг:

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9342

Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 7150

Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 8510

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9437

КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.

https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html

Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1143

https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
показати весь коментар
23.02.2021 10:00
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ойц, а шо, таки вирус 8-е марта отмечать не будет?...
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23.02.2021 09:23 Відповісти
срочно везите индуское или китайское дерьмо за цену в несколько раз выше западной
показати весь коментар
23.02.2021 09:23 Відповісти
может ухудшиться/ значит точно ухудшится. Не может четыреждыуклонист быть главнокомандующим во время войны.А он есть.
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23.02.2021 09:24 Відповісти
пока лохов шугают индейской вакциной охметов и мертветчук доят лохобанов
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23.02.2021 09:24 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 5233
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23.02.2021 09:28 Відповісти
Нагнетают пужалками, чтоб вкололи бадягу, от которой Европа отказывается! Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1692
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23.02.2021 09:34 Відповісти
"Сейчас, когда МВФ требует отчета за разворованные $1.2 млрд, зеленский заявляет, что никакого ковидного фонда не было.
Весной, когда слезет асфальт, он скажет, что и "великого будивництва" не было."

Якщо ковідного фонду не було, як заявляє Зезедент, то що ЦЕ було?

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 302
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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23.02.2021 09:37 Відповісти
13 ЖОВТНЯ 2020

Кабмін проголосував за допвиплати МВС із ковідного фонду.



Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду Міністерству внутрішніх справ.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду 13 жовтня
Пряма мова: "За останній тиждень у нас 1800 патрульних поліцейських отримали зараження COVID. За сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд. Оскільки припинила дію наша постанова по доплатах патрульним і групам поліцейських, які взаємодіють з людьми безпосередньо, тому є пропозиція внести зміни до пункту 1 постанови уряду №485… про виділення коштів для здійснення доплати з фонду COVID".
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23.02.2021 09:40 Відповісти
Академіки з кварталу! Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 8870
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23.02.2021 09:42 Відповісти
И про статистику по короновирусу:
Пи...Ять і пИ...ять

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 7491

Не розумію, нашо він постійно бреше, якщо все перевіряється за хвилину в гуглі?
Ось монобільшість Зеленського створює "КОВІД-фонд":

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 7314

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 3418
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23.02.2021 09:58 Відповісти
А вже через два тижні в ОПУ вирішують, що від такої купи грошей можна "неплохо прибарахлиться" і забирають 35 мільяірдів з фонду на будівництво доріг:

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9342

Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 7150

Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 8510

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9437

КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.

https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html

Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1143

https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
показати весь коментар
23.02.2021 10:00 Відповісти
Треба по всій Україні навчання в школах проводити дистанційно, це зупинить кількість хворих на короновірус. Але в нас Маші дітей зразу вой піднімуть, діти їх відволікають від сидіння в інстаграм, фейсбуці. Відволікають від відвідування перукарень і соляріїв. Відволікають від розглядання своїх попок і мордашок в дзеркалі... Дуже українські Маші зайняті.
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23.02.2021 10:06 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9576
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23.02.2021 10:39 Відповісти
та ви вже прогнозували, що 50% українців перехворіє ковідом, клоуни дебільні
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23.02.2021 11:09 Відповісти
 
 