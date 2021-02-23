Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА
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На початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.
Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Найбільші темпи поширення у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться в прогнозі.
Також, за даними вчених, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня становитиме 6820.
Топ коментарі
+3 арлекино пианист
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+1 Иван Петрович Сидоров
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Весной, когда слезет асфальт, он скажет, что и "великого будивництва" не было."
Якщо ковідного фонду не було, як заявляє Зезедент, то що ЦЕ було?
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р. № 302
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
Відповідно до пункту 16 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Кабмін проголосував за допвиплати МВС із ковідного фонду.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду Міністерству внутрішніх справ.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду 13 жовтня
Пряма мова: "За останній тиждень у нас 1800 патрульних поліцейських отримали зараження COVID. За сьогоднішній день - 286, це абсолютний рекорд. Оскільки припинила дію наша постанова по доплатах патрульним і групам поліцейських, які взаємодіють з людьми безпосередньо, тому є пропозиція внести зміни до пункту 1 постанови уряду №485… про виділення коштів для здійснення доплати з фонду COVID".
Пи...Ять і пИ...ять
Не розумію, нашо він постійно бреше, якщо все перевіряється за хвилину в гуглі?
Ось монобільшість Зеленського створює "КОВІД-фонд":
Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.
Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.
КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.
https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html
Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.
https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html