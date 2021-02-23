У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяного вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу - учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися в суд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.
Серед 92 країн-учасниць, громадянам яких будуть компенсувати збитки від вакцинації, є і Україна.
Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсуватимуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.
"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.
Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.
Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.
Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.
Також повідомлялося, що у перехворілих на COVID-19 ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer удвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.
Будь ласка, зачекайте...
Интересное предложение.
От имени ассоциации математиков с огромным стажем , в том числе преподавания стохастически ... А так же - программеров , инженегров , физиков , химиков и вообще людей грамотных с критическим мышлением . С великой любовью к ПТУным зомбо-дисседентам .
Вероятность "ущерба от вакцины" может и высока с точки зрения "банальной ерундиции" . Но в математическом выражении она не превышает один на 100 тысяч случаев . Напомню , что вакцина с эффективностью (высокой) >= 90% тупо в 10 случая из ста не даёт ничего -- не вреда (!!!) , ни пользы . Хотя у тех же "Астразенека" и тем паче у "Файзера" вероятность заразиться после двух доз вакцины хоть и составляет 10 случаев из ста , но заболеть в тяжёлой форме и тем более умереть вероятность не более 1% , т.е. уже менее один случай на сто ... Причём вероятность тяжёлых и летальных форм уже считается не от общего числа , а от числа вакцинированных , что всё-таки заразились .
Терь оценим вероятность заражения ковид-диссидента . Официальный цихерь по Украине 1.311 млн. граждан заражены или пореболели . Учитывая , шо в Украине с лёгкими симптомами получить тест на Ковид занимает около тысячи гривен и 2 недели времени , то официальные 1.3 млн. можно смело умножать на 5 , если не на 10 . Таким образом , даже щенячая оптимизьма веры в официальную цихерь даёт как минимум 3.6%заражённых по стране (3.6% вероятности) . А реалисты умножают на 5 и получают 18% .
А суровые пессимисты умножают официоз на 10 и уже выходит 36% вероятности заразиться . Т.е. вероятность заразиться без вакцины от четырёх на 100 до 36 на сто . Тогда как вероятность получить вред от вацины один случай на сто тысяч .
Хочу лишь напомнить , что вероятность попасть в серьёзное ДДП даже в пробке в маршруте спокойного трамвая №2 в Киеве от Львовской площи до Вокзальной на порядок выше , но кого это когда-то останавливало ?!
По вышеозначенным причинам , причинам сурово научным и техническим считаю ковид-диссиденство разновидностью врождённого дибилизьма , хотя это и софкоидно-приобретённая хворь . От невежества и дремучести !
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.