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У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяного вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу - учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

Серед 92 країн-учасниць, громадянам яких будуть компенсувати збитки від вакцинації, є і Україна.

Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсуватимуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.

"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.

Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.

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Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.

Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.

Також повідомлялося, що у перехворілих на COVID-19 ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer удвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
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23.02.2021 09:32
+2
Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
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23.02.2021 10:26
+2
Та ви шо ...
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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23.02.2021 20:45
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Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
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23.02.2021 09:32 Відповісти
Правильно говорить до семьи потерпевшего...
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23.02.2021 10:22 Відповісти
Миши плакали, кололися...
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23.02.2021 09:35 Відповісти
Обіцянки-дурням цяцянки! У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5349
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23.02.2021 09:46 Відповісти
Не треба хвилюватися, поки що обіцяють тільки вакцину.
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23.02.2021 09:48 Відповісти
Попередили про якість вакцини?
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Вже безкоштовно всіх лікували
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23.02.2021 09:58 Відповісти
бгггг. колитесь на здоровье. У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2834
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23.02.2021 10:00 Відповісти
Типа, публичное повешение эфиопского гоминида и его подельников ?
Интересное предложение.
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23.02.2021 10:09 Відповісти
Це як тупізмьі від "розетка" - заплати 500грн. і отримуй безкоштовну доставку, або щоразу щотреба...🐸
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23.02.2021 10:14 Відповісти
Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
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23.02.2021 10:26 Відповісти
да кто поверит жидовской своре радуцкого
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23.02.2021 10:32 Відповісти
Формулировка ,,Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эфектах,,. Офіційно визнають, що це тестування на людях цієї вакцини за їх же гроші, не знаючи наслідків. Тому може зрости смертність від супутніх хвороб, а тут ніхто не буде розбиратись. Розумійте це як ,,марні ваші сподівання на будь яку компенсацію,,.
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23.02.2021 11:07 Відповісти
Везем такой щмурдяк, что нужно успокоить подопытных? Если перекосит - денег дадут. посмертно.
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23.02.2021 11:13 Відповісти
Немножко о ковид-диссидентах - этих лохов и дремучих птеродактелей .
От имени ассоциации математиков с огромным стажем , в том числе преподавания стохастически ... А так же - программеров , инженегров , физиков , химиков и вообще людей грамотных с критическим мышлением . С великой любовью к ПТУным зомбо-дисседентам .
Вероятность "ущерба от вакцины" может и высока с точки зрения "банальной ерундиции" . Но в математическом выражении она не превышает один на 100 тысяч случаев . Напомню , что вакцина с эффективностью (высокой) >= 90% тупо в 10 случая из ста не даёт ничего -- не вреда (!!!) , ни пользы . Хотя у тех же "Астразенека" и тем паче у "Файзера" вероятность заразиться после двух доз вакцины хоть и составляет 10 случаев из ста , но заболеть в тяжёлой форме и тем более умереть вероятность не более 1% , т.е. уже менее один случай на сто ... Причём вероятность тяжёлых и летальных форм уже считается не от общего числа , а от числа вакцинированных , что всё-таки заразились .
Терь оценим вероятность заражения ковид-диссидента . Официальный цихерь по Украине 1.311 млн. граждан заражены или пореболели . Учитывая , шо в Украине с лёгкими симптомами получить тест на Ковид занимает около тысячи гривен и 2 недели времени , то официальные 1.3 млн. можно смело умножать на 5 , если не на 10 . Таким образом , даже щенячая оптимизьма веры в официальную цихерь даёт как минимум 3.6%заражённых по стране (3.6% вероятности) . А реалисты умножают на 5 и получают 18% .
А суровые пессимисты умножают официоз на 10 и уже выходит 36% вероятности заразиться . Т.е. вероятность заразиться без вакцины от четырёх на 100 до 36 на сто . Тогда как вероятность получить вред от вацины один случай на сто тысяч .
Хочу лишь напомнить , что вероятность попасть в серьёзное ДДП даже в пробке в маршруте спокойного трамвая №2 в Киеве от Львовской площи до Вокзальной на порядок выше , но кого это когда-то останавливало ?!
По вышеозначенным причинам , причинам сурово научным и техническим считаю ковид-диссиденство разновидностью врождённого дибилизьма , хотя это и софкоидно-приобретённая хворь . От невежества и дремучести !
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23.02.2021 11:20 Відповісти
Та ви шо ...
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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23.02.2021 20:45 Відповісти
 
 