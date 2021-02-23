Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Збільшення кількості військових РФ в окупованому Криму істотно впливає на забезпеченість місцевого населення водою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наразі чисельність російських військ на півострові становить близько 33 000, а на його потреби, згідно з нормами російського Міноборони, потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік.

"Той факт, що зараз керівництво Російської Федерації неспроможне повноцінно забезпечити Крим прісними водними ресурсами – досить очевидний. І це, насамперед, спричиняє подальший занепад промисловості та сільського господарства, а також є передумовою виникнення гуманітарної та екологічної проблеми. Згідно з офіційними даними, станом на 01 січня 2021 року, на тимчасово окупованій території АР Крим на постійній основі мешкають 2 416 856 осіб. Разом з тим, наявна чисельність російських військ складає близько 33 000 осіб", - наголосив Наєв.

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Враховуючи нинішню політику Росії, командувач не виключив, що вказана кількість російських військових на півострові зростатиме й надалі.

"Росія продовжує "накачувати" півострів окупаційними військами. Враховуючи цей факт та згідно з нормами російського Міноборони, для такої кількості військових потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік. Також, крім особового складу військовослужбовців, треба враховувати обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше – створення додаткових резервів з водою задля автономного забезпечення потреб у випадку надзвичайної ситуації з метою недопущення зниження боєготовності військових підрозділів", - розповів Наєв.

Такі дії військово-політичного керівництва Росії, збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ в Криму та створення там суцільної військової бази суттєво впливають на рівень забезпеченості місцевого населення водою, наголосив командувач.

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