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Крим (12752) водопостачання (611) Наєв (340)

Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Збільшення кількості військових РФ в окупованому Криму істотно впливає на забезпеченість місцевого населення водою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наразі чисельність російських військ на півострові становить близько 33 000, а на його потреби, згідно з нормами російського Міноборони, потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік.

"Той факт, що зараз керівництво Російської Федерації неспроможне повноцінно забезпечити Крим прісними водними ресурсами – досить очевидний. І це, насамперед, спричиняє подальший занепад промисловості та сільського господарства, а також є передумовою виникнення гуманітарної та екологічної проблеми. Згідно з офіційними даними, станом на 01 січня 2021 року, на тимчасово окупованій території АР Крим на постійній основі мешкають 2 416 856 осіб. Разом з тим, наявна чисельність російських військ складає близько 33 000 осіб", - наголосив Наєв.

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Враховуючи нинішню політику Росії, командувач не виключив, що вказана кількість російських військових на півострові зростатиме й надалі.

"Росія продовжує "накачувати" півострів окупаційними військами. Враховуючи цей факт та згідно з нормами російського Міноборони, для такої кількості військових потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік. Також, крім особового складу військовослужбовців, треба враховувати обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше – створення додаткових резервів з водою задля автономного забезпечення потреб у випадку надзвичайної ситуації з метою недопущення зниження боєготовності військових підрозділів", - розповів Наєв.

Такі дії військово-політичного керівництва Росії, збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ в Криму та створення там суцільної військової бази суттєво впливають на рівень забезпеченості місцевого населення водою, наголосив командувач.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Ця армія вбивала українців і продовжкє вбивати. Нах!
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23.02.2021 10:10
+19
Задохни, бот рашистский!
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23.02.2021 10:11
+9
Соглашусь, что от героев не осталось и имен, осталась только сволочь КГБшная и лохи терпилы на коленях...
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23.02.2021 10:33
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Ця армія вбивала українців і продовжкє вбивати. Нах!
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23.02.2021 10:10 Відповісти
Так украінців вбиває армія, але Російська...
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23.02.2021 11:20 Відповісти
Задохни, бот рашистский!
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23.02.2021 10:11 Відповісти
Соглашусь, что от героев не осталось и имен, осталась только сволочь КГБшная и лохи терпилы на коленях...
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23.02.2021 10:33 Відповісти
Знаменна дата першої поразки більшовицької армії від німецьких військ 1918 року під Псковом та Нарвою. Вітаю вас з першою звіздюлєною від швабів.
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23.02.2021 11:30 Відповісти
На па-рашу, мразь!
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23.02.2021 11:42 Відповісти
Это кто там у тебя герои? Ублюдки, которые женщин и детей в Ичкерии, Грузии,Украине,Молдове, Сирии убивали? Уроды, которые танками давили венгров,чехов в 60х? мильчаковы, гиркины, бородаи -которые Украинцам животы вспарывали? Ваши херои - гэбистские твари, этого говна у вас как говна и будьте вы все прокляты..
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23.02.2021 11:44 Відповісти
Для полноценного обеспечения армии оккупантов требуется очень много мочи, можем помочь
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23.02.2021 10:14 Відповісти
Трійка: Сивохо, Кравчук і Фокні вже везуть бочку дніпровської води для спасіння від спраги окупантів.
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23.02.2021 10:16 Відповісти
Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв - Цензор.НЕТ 236
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23.02.2021 10:30 Відповісти
Директор Черного моря Эрдоган,вернет Крым Османской Империи,дело времени... Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв - Цензор.НЕТ 6339
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23.02.2021 10:35 Відповісти
И главное, под радостные аплодисменты крысчан...
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23.02.2021 10:38 Відповісти
3 млн кубов вод для стирки портянок и морды лица! А не много ли?
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23.02.2021 10:36 Відповісти
Не забывай про грязные, чухонские жопы...
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23.02.2021 10:38 Відповісти
Неподмытые жены кацапских военных уже завонялись, но то ли еще будет, когда на дворе станет жарко, а море еще холодное!
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23.02.2021 11:43 Відповісти
Радиостанция Перець FM недавно передала...запасов пресной воды в Мире всего 1 %...
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23.02.2021 10:42 Відповісти
Если Айсберги внезапно расстанут,будет капздец с водой...
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23.02.2021 10:45 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Видать, потребность в воде товарисчу Наеву помог подсчитать его родный братуха - чиновник российской оккупационной администрации Крыма.
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23.02.2021 10:57 Відповісти
 
 