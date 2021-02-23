УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15016 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
4 011 14
карантин (16095) НАН України (132) смертність (184) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Найнебезпечнішими супутнім захворюванням при коронавірусі є діабет. Про це свідчить статистика летальних випадків в Україні.

Відповідне дослідження представила Національна академія наук України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що летальність при захворюванні на діабет для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.

"Найнебезпечнішими супутнім захворюванням при COVID-19, згідно зі статистикою летальних випадків в Україні, є діабет", - повідомили в НАН.

"Серед усіх летальних випадків 81% мали супутні захворювання. Серед летальних випадків більше було тих, хто мав серцево-судинні захворювання (73%), діабет (17%), хронічні захворювання легень (5.0%), деякі хворі мали більше одного супутнього захворювання . Щоб оцінити летальність для кожної хвороби, потрібно розділити кількість летальних випадків на загальну кількість інфікованих, які мали цей супутній стан і підтверджений діагноз COVID-19. Найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а серцево-судинні захворювання мають летальність удвічі менше. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих пояснюється великою кількістю випадків інфікованих з цим супутнім захворюванням. У віковій категорії 80+ високий показник летальності - у захворювання нирок (42%), діабету (46%), хронічних неврологічних або нейром'язових захворювань (44% ), злоякісних утворень (38%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України 01
Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України 02
Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України 03
Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Воно зрозуміло, що ти собі думаєш, що то Петро тобі в штани безперервно сере, але яким то боком до діабету? До речі, то не Петро, то ти сам обсираєшся. Ну то таке...
показати весь коментар
23.02.2021 10:19
+2
Страшко, тебе коли в Україну завезли?
показати весь коментар
23.02.2021 10:50
+1
все украинские врачи - кацапы !

иначе чего они массово отказываются от вакцинации этим шмурдяком ?
показати весь коментар
02.03.2021 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петина ботва перегибает и нагнетает. По Рейтерс AstraZeneca давно дала добро крупнейшему в мире индийскому производителю вакцин делать их вакцину по лицензии. Именно эта лицензионная вакцина уже на подлете к Киеву.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
показати весь коментар
23.02.2021 10:13 Відповісти
хоть бадяга и на подлёте, но будет она впролёте
показати весь коментар
23.02.2021 10:15 Відповісти
Индусы офигенные препы и дженерики делают, лучше любых наших и не хуже оригиналов.
показати весь коментар
23.02.2021 10:20 Відповісти
сподіваюсь, що ти будеш одним з перших, що вакцинувалися цією бодягою
показати весь коментар
23.02.2021 10:34 Відповісти
Воно зрозуміло, що ти собі думаєш, що то Петро тобі в штани безперервно сере, але яким то боком до діабету? До речі, то не Петро, то ти сам обсираєшся. Ну то таке...
показати весь коментар
23.02.2021 10:19 Відповісти
Їм, чим гірше - тим краще
показати весь коментар
23.02.2021 10:20 Відповісти
Кацапів нагадують. Дуже схожа пропаганда.
показати весь коментар
23.02.2021 10:31 Відповісти
все украинские врачи - кацапы !

иначе чего они массово отказываются от вакцинации этим шмурдяком ?
показати весь коментар
02.03.2021 21:46 Відповісти
Страшко, тебе коли в Україну завезли?
показати весь коментар
23.02.2021 10:50 Відповісти
про діабет зрозуміло
до чого тут "ковід"?
показати весь коментар
23.02.2021 11:04 Відповісти
НАН тупорылое: опасным сопутствующим заболеванием при ДИАБЕТЕ является любое заболевание, дебилы
показати весь коментар
23.02.2021 11:40 Відповісти
Смерть от ковида может считаться только через пневмонию. Остальное это мракобесие для папуасов.
показати весь коментар
23.02.2021 13:31 Відповісти
Так може треба говорить про діабет, не як "супутнє захворювання", а як про "захворювання, що ініціює захворювання "Ковід", з-за ослабленого імунітету у діабетиків"? Тобто, діабетики - одна з "груп риску"...
показати весь коментар
25.04.2021 21:19 Відповісти
 
 