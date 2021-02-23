Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"

Колишній глава МВС України Віталій Захарченко заявив, що готовий очолити російських терористів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив російським пропагандистам з Russia Today.

Захарченко заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий очолити об'єднану терористичну організацію.

"Так, я готовий", - сказав Захарченко.

На запитання, чи готовий він до конкуренції, Захарченко відповів позитивно. Як "конкурента" він бачить терориста Дениса Пушиліна.

Віталій Захарченко - ексміністр внутрішніх справ часів диктатора-втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Захарченко покинув Україну. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії. Захарченка підозрюють у тому, що він санкціонував перевищення влади і службових повноважень силовиками в протистоянні з майданівцями, що в підсумку призвело до масових жертв. Також він проходить підозрюваним у справі про організацію умисних убивств і замахів під час Майдану в лютому 2014 року. У Росії заснував "фонд Південний Схід", який фінансує терористів на Донбасі. Бере активну участь в антиукраїнській пропаганді.

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28 січня Східна правозахисна група повідомляла про початок процесу об'єднання терористів окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей в одне формування.