Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"
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Колишній глава МВС України Віталій Захарченко заявив, що готовий очолити російських терористів на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив російським пропагандистам з Russia Today.
Захарченко заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий очолити об'єднану терористичну організацію.
"Так, я готовий", - сказав Захарченко.
На запитання, чи готовий він до конкуренції, Захарченко відповів позитивно. Як "конкурента" він бачить терориста Дениса Пушиліна.
Віталій Захарченко - ексміністр внутрішніх справ часів диктатора-втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Захарченко покинув Україну. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії. Захарченка підозрюють у тому, що він санкціонував перевищення влади і службових повноважень силовиками в протистоянні з майданівцями, що в підсумку призвело до масових жертв. Також він проходить підозрюваним у справі про організацію умисних убивств і замахів під час Майдану в лютому 2014 року. У Росії заснував "фонд Південний Схід", який фінансує терористів на Донбасі. Бере активну участь в антиукраїнській пропаганді.
28 січня Східна правозахисна група повідомляла про початок процесу об'єднання терористів окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей в одне формування.
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Раздать паспорта РФ, объединить ЛНР/ДНР, признать их независимость, подписать с ними военный договор и пр. давление на Украину.
Уходить из Донбасса РФ не будет ни при каких условиях.
Выбить сепаров с Донбасса можно только если в РФ кардинально сменится власть (что маловероятно) ИЛИ РФ развалится (что тоже маловероятно) ИЛИ США наложат нефтяное и газовое эмбарго на РФ и под угрозой краха РФ уйдет из Донбасса (но из Крыма они не уйдут!!!)
Байден такое же мурло,шо и Обама
У янукОВОЧа було , а в його холуя "не було" ?!
Про державну зраду - ні слова
Й головне , що "державна зрада" це злочин з точки зору середини 20 століття . А ********** світі до його відносятся як до "політичних переслідувань" . Тому Ібуковича жодний суд в ЕС не видав би Україні . А ось террориста, бандита , садиста й коллабрціоніста -- залюбки .
Це дуже прикро , що Ібуковичу крім "державної зради" нічого не можут причепити потягом .
Якщо Україна прагне до ЕС й НАТО (останнє важливіше) , то требо й мизики міняти під ******** стандарти правосуддя .