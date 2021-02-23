Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті
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У Закарпатській області вже понад тиждень тривають пошуки туриста, який заблукав поблизу гори Гемба. Рятувальники провели повітряну розвідку.
Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Нині рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів", - уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).
Топ коментарі
+7 Привет
показати весь коментар23.02.2021 10:14
+4 Александр Ушаков eddd48b2
показати весь коментар23.02.2021 10:42
+2 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар23.02.2021 10:21
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Будь ласка, зачекайте...
Порубать и проесть смереки, а потом требовать денег на ликвидацию последствий наводнений.
Депутаты с мандатами обливаясь потом машут топорами, а вуйки сидят на пенёчках и задумчиво курят трубки...
Несомненно - начальство!
Не фантазуйте, а краще почитайте фактичний матеріал. Там раніше ще одна стаття на цю тему кому буде цікаво.