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Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті

У Закарпатській області вже понад тиждень тривають пошуки туриста, який заблукав поблизу гори Гемба. Рятувальники провели повітряну розвідку.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Нині рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів", - уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).

Також читайте: Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
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23.02.2021 10:14
+4
та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
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23.02.2021 10:42
+2
Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
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23.02.2021 10:21
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Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
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23.02.2021 10:14 Відповісти
Не факт. От не розумію київських туристів. У ґКиєві цього року теж снігу багато було. Навіщо 'хати в Карпати, та ще й парами? Чому місцевого з собою не взяли?
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Місцеві здатні лише смереки рубати.
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23.02.2021 10:23 Відповісти
Ви думаєте, що вони смереки під хатою рубають? 😊Чи рубають смереки задля задоволення? А Вам відомо, що у цих селах роботи немає від слова "зовсім". Тму ці рубки - просто можливість вижити. І от такі "туристи" заплативши бойкові гроші за супровід, зберегли б декілька смерек.
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23.02.2021 10:27 Відповісти
Ліс має здатність рости...
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23.02.2021 10:45 Відповісти
ну що за дурня
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23.02.2021 10:55 Відповісти
Так взяли би хоч паршиву вівцю погнали у гори. Років з тридцять тому в горах були й отари, й кошари, й колиби. А тепер все це лежить в руїнах. Тоді була би й робота місцевим, й заїжджому лижникові де пересидіти негоду.
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23.02.2021 10:44 Відповісти
Ти мелеш несусвітні дурниці, бо в Карпатах якщо і був, то не далі санаторного комплексу у Яремчі або Ворохті. У тих, хто в темі, просто вуха в'януть. Навіть коментувати нічого дурницю від "а" до "я".
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23.02.2021 11:33 Відповісти
👏👏👏👏👏
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23.02.2021 13:04 Відповісти
Ви можете думати, що собі хочете. А я, у свою чергу, можу обрати Альпи замість Карпат.
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05.03.2021 19:44 Відповісти
Да, да....
Порубать и проесть смереки, а потом требовать денег на ликвидацию последствий наводнений.
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23.02.2021 12:38 Відповісти
Далекий ти чоловіче від тої смереки. 😊Сидів би тихо краще. Бо вирубують не бойки з гуцулами, а злочинці з мандатами і "коробками". Саме вони можуть безпроблемно зрубане вивезти і продати. В тому числі і за кордон.
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23.02.2021 13:06 Відповісти
Так и вижу идиллическую картину!
Депутаты с мандатами обливаясь потом машут топорами, а вуйки сидят на пенёчках и задумчиво курят трубки...
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23.02.2021 16:53 Відповісти
Не пиймай тої гидоти, від якої у тебе такі видіння. 😊 Вуйки трубки не курять. Вуйки ґарують по закордонах. А крутелики приїжджають зі своїми бригадами і інструментом. Хоча дехто з вуйків і допомагає звичайно. За копійки. Раджу приїхати і подивитись, як люди живуть скажімо у селі Ропавському колишнього Турківського району, чи у Либохорі під Пікуєм.
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23.02.2021 18:16 Відповісти
И кто ж этом виноват?
Несомненно - начальство!
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23.02.2021 18:25 Відповісти
а вас сталічних так дуже смереки цікавлять, пля. Дивись на сваю сталіцу краще і в яке гівно ви місто загнали ... смереки ,'пт вам спати не дають..
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Ні, нас цікавлять карпатські пеньки.
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23.02.2021 11:58 Відповісти
по андріївському спуску так класно хлопці на сноуборді з"їзжали.
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23.02.2021 13:03 Відповісти
Его медведи уже сьели
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23.02.2021 10:14 Відповісти
Немає там ведмедів. У всякому разі їх там дууууже давно не бачили.
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23.02.2021 10:24 Відповісти
Поїдь на Синевір. Там прихисток ведмедів. Їх після травм там лікують. У Карпатах ведмеді іноді зустрічаються, а буде ще більше, бо в Румунських Карпатах ведмедів розвелося дуже багато і вони мігрують на північ де більше їжі (малини, грибів, туристів).
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23.02.2021 12:10 Відповісти
Шановний, у Свалявському районі ведмедів немає. 😊 Я сам живу у самих Карпатах, між двома пемевалами - Ужоцьким і Верецьким. Недалеко від найвищої точки Львівської області - гори Пікуй. У самому серці Боцюйківщини. Що стосується Синевир, то це Івано-Франківська область, до того ж тут добряче натоптано туристами. Натомість у районі, в якому живу я (зараз ліквідованому) справді зустрічаються ведиеді, зубри, аосулі, олені, рисі і дикі коти, не кажучи вже про кабанів і вовків. Тому я краще знаю, про що пишу в даному випадку. 😊
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23.02.2021 12:26 Відповісти
Не зовсім вірно. Гора Гемба на межі Свалявського і Міжгірського районів. І якщо в Свалявському районі ведмедів, можливо, не має, то на Міжгірщині - цілком можливо. Ну і Синевир - з яких пір Івано-Франківська обл? Це Закарпаття.
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23.02.2021 16:27 Відповісти
Теж на межі. Майже.
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23.02.2021 16:45 Відповісти
та да. там их есть.
Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2690
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23.02.2021 10:24 Відповісти
А якби був дівчинкою Машею, то його доля склалася б інакше...
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23.02.2021 10:25 Відповісти
та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
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23.02.2021 10:42 Відповісти
Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
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23.02.2021 10:21 Відповісти
а был ли мальчик?
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Вряд ли. Скорее всего тело сейчас под снегом. А вот когда стает и его до тех пор не найдут, вполне возможно, что обглодают.
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23.02.2021 10:30 Відповісти
Помню лет десять тому, примерно в апреле, недалеко от Буковеля в районе перевала Столы, нашли оттаявшего бедолагу. Так чтобы его вытянуть из-под снега, пришлось тело обвязывать верёвкой и тянуть снегоходом. При таких раскладах, никакое зверьё не смогло бы добраться до тела.
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23.02.2021 10:35 Відповісти
Все. Шансів вже давно немає....
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23.02.2021 10:29 Відповісти
Щось тут не те в цій ситуації. Навіть якщо і каталися на лижах удвох, то повинні були спустились вниз до підніжжя гори. І навіть якщо заблукав то все одно спускаючись вниз біля підніжжя гори ти неодмінно вийдеш до населеного пункта
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23.02.2021 10:34 Відповісти
Я теж так думаю - не може так бути, що один поїхав направо, другий - на ліво, якщо заблудились, то разом і вибираються донизу...
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23.02.2021 10:40 Відповісти
Та навіть якщо і направо та на ліво. Є підніжжя гори, між горами є ложбини якими вода тече, а тече вона вниз і однозначно впадає в річку.за 4 години це навіть по снігу можна вийти до населеного пункту звідти
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23.02.2021 10:50 Відповісти
тоді був сильний мороз і великий сніг
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23.02.2021 10:53 Відповісти
Там же всі населені пункти знаходяться на північних схилах хребта. А якщо перевалиш на південь, то там нема від слова "нічого". До найближчого села Березників треба молотити двадцять кілометрів снігом.
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23.02.2021 10:48 Відповісти
Якщо будеш пертись вгору то так воно і буде, якщо підніжжя підеш то вийдеш до нас.пункту
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23.02.2021 10:52 Відповісти
https://4sport.ua/news?id=33719

Не фантазуйте, а краще почитайте фактичний матеріал. Там раніше ще одна стаття на цю тему кому буде цікаво.
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23.02.2021 12:15 Відповісти
І що там??? Там так і написано. Вмісто того щоб зійти вниз обоє починали підніматись вгору! Далі питання : двоє лижників єкстремалів лізуть на гору, без підйомника, не маючи при собі ранця без сигнальних ракет, без термоса, без бутербродів і на сам кінець без сірників???? Ось другий говорить --переночував під деревом!!! *****. А де написано що він собі розвів багаття???
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23.02.2021 13:52 Відповісти
Перш ніж що то видати як за аргумент, самі і ознайомтесь з місцевостю
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23.02.2021 13:54 Відповісти
да нашлись вроде уже... рядом в пансионате с тёлками зависали... Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7643
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23.02.2021 12:44 Відповісти
Ведь по хорошему всех просили тогда не лезть в горы.
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23.02.2021 10:36 Відповісти
скоро весна, знайдеться ... якого туди було пертись? Просять же, не лізьте.. ні , лучше так, чем ад водки и ад прастуд!
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23.02.2021 10:42 Відповісти
Естественный отбор.
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23.02.2021 10:43 Відповісти
Я завжди люблю у море, тепло, оце відпочинок. Повезли мене раз у той буковель від роботи. ***** втомився і заї%ався за свої власні кошти. Спорядження, талон на спуски мля. Ціни там конячі. Ані пожерти, ані випити. Мля, коли знову везли, сказв йдіть до біса ви з вашими горами.
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23.02.2021 10:47 Відповісти
Кожному - своє. Воно то так шо конєшно, потому шо шо ж. Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2067
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23.02.2021 12:19 Відповісти
 
 